von AR Göhring

schrieb ein EIKE-Kritiker unter dem wiedereingestellten Klimaschau-Video 68. Die selektive Realitätswahrnehmung ist unter den Fans des Weltuntergangs beliebt – bei den bestverdienenden Profiteuren wie Sven Plöger oder den PIK-Leuten sowieso.

Interessanterweise ist es nicht so, daß ARD, ZDF und die vielen anderen Quantitätsmedien die eindeutigen Nachrichten zur Abkühlung des Planeten völlig verschweigen würden:

Das alles darf nicht sein, wenn es um die profitable Klimaerzählung geht. Der DWD und die Aktivisten-Kollegen aus den Redaktionen freuen sich daher über jedes warme Lüftchen, mit dem das Narrativ von der Erderwärmung aufrecht erhalten werden kann.

Wetterdienst: Temperaturrekorde werden an Silvester „pulverisiert“

meldet der DWD deswegen gerade. Und weiter

Das außergewöhnliche Jahr 2022 geht in Deutschland mit außergewöhnlichen Temperaturen zu Ende.

Laut Wetterexperten werden Rekordmarken für Silvester „regelrecht pulverisiert“.

Und auch der Start ins neue Jahr wird in den meisten Regionen viel zu mild für diese Jahreszeit vonstattengehen.

Verantwortlich ist eine, so Reinartz, „stramme südwestliche Strömung, die sich zwischen zwei ausgedehnten Luftdruckzonen aufspannt“. Damit wird warme Subtropikluft nach Deutschland gelenkt, die sich mit Hilfe des sehr lebhaften Windes nicht nur in höheren Luftschichten, sondern auch in Bodennähe bemerkbar macht. Um Mitternacht wird die Temperatur vielerorts noch zwischen 10 und 15 Grad liegen, so die Prognose.