Andy May

Friends of the Earth (Niederlande) verklagte Royal Dutch Shell unter Berufung auf ein niederländisches Gesetz, das es Nichtregierungsorganisationen erlaubt, in Umwelt- oder Sozialfragen, die alle Bürger betreffen, zu klagen. Sie gewannen ein Urteil, das Shell dazu verpflichtete, seine Emissionen bis 2030 um 45 % gegenüber 2019 zu senken. Diese Verringerung schließt die Emissionen der Kunden von Shell auf der ganzen Welt ein, also auch Ihre und meine.

Shell hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, die nun beim Haager Berufungsgericht anhängig ist. Clintel hat sich als dritte Partei an dem Verfahren beteiligt, um geltend zu machen, dass das Gericht Beweise dafür, dass der Klimawandel keine Gefahr für die niederländischen Bürger darstellt, nicht berücksichtigt hat. Das Gericht entschied, dass die Emissionen von Shell einen „gefährlichen Klimawandel“ zu verursachen drohen, eine Formulierung und ein Konzept, das nicht einmal der IPCC verwendet.

Shell hat diesen Satz nicht bestritten, der nicht durch Beobachtungen belegt ist. Die einzigen Beweise stammen aus nicht validierten Klimamodellen, die eindeutig nicht mit den bisherigen Beobachtungen übereinstimmen.

Da dieser Fall die Kunden und Lieferanten von Shell weltweit betrifft, bittet Clintel Menschen aus der ganzen Welt, eine Petition zu unterzeichnen, in der sie das Gericht auffordern, die wissenschaftlichen Beweise zu berücksichtigen, dass die globalen Emissionen von Shell nicht gefährlich sind. Shell und andere Unternehmen haben oft Angst vor negativer Publicity, wenn sie die weit verbreitete, politisch korrekte und irrige Ansicht in Frage stellen, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel gefährlich ist. Und das, obwohl das Gegenteil bewiesen ist. Solange Shell und andere Unternehmen sich nicht zusammenreißen, liegt es an uns, diesen Unsinn zu bekämpfen.

Bitte unterzeichnen Sie die Petition hier und spenden Sie, wenn möglich, um die Gerichtskosten zu decken.

Link: https://andymaypetrophysicist.com/2022/12/17/clintels-intervention-in-the-friends-of-the-earth-shell-lawsuit/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE