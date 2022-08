David Middleton

Wussten Sie, dass „?!?“ ein Interrobang ist? Ich wusste es auch nicht, bis ich anfing, diesen Beitrag zu schreiben.

Was kommt nach der bevor stehenden Klima-Anarchie?

PARAG KHANNA

15. AUGUST 2022

Khanna ist Gründer von Future Map und Autor des neuen Buches MOVE: The Forces Uprooting Us.

Im Jahr 2021 erreichen die weltweiten Kohlendioxidemissionen mit 36,3 Milliarden Tonnen den höchsten jemals gemessenen Wert. In diesem Jahr wird die Zahl der internationalen Flüchtlinge die 30-Millionen-Grenze überschreiten, ebenfalls die höchste Zahl aller Zeiten. Angesichts des Anstiegs des Meeresspiegels und der Temperaturen sowie des Aufflammens geopolitischer Spannungen kann man sich der Schlussfolgerung nur schwer entziehen, dass die Menschheit auf einen systemischen Zusammenbruch zusteuert. Die Supermächte werden keine Rettung sein: Die USA, die in einem „neuen Kalten Krieg“ gefangen sind, schwanken zwischen Populismus und Inkompetenz, während China im eigenen Land blockiert bleibt und viele Nationen im Ausland verprellt.

Wir sind nicht sehr gut darin, die nächsten fünf Tage vorauszusagen, geschweige denn fünf Jahre.

…

Heute ist es in Mode, vom Zusammenbruch der Zivilisation zu sprechen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) stellt fest, dass bereits ein Anstieg um 1,5 Grad Celsius bis 2025 verheerende Folgen für die weltweiten Ernährungssysteme haben wird.

…

TIME

Wirklich?!?

Das Jahr 2025 kommt schon in drei Jahren. Schauen wir auf die Daten:

● Versorgung mit Nahrungsmitteln (Our World in Data)

● Ernteerträge (Our World in Data)

● Temperaturänderung und CO 2 (Wood For Trees)

Ernteerträge

Tägliche Versorgung mit Nahrung pro Kopf

Aber laut des Artikels wird es noch schlimmer:

In der Zwischenzeit warnt der jüngste IPCC-Bericht, dass wir die Emissionen bis 2025 umkehren müssen oder mit einem irreversiblen, sich beschleunigenden Zusammenbruch kritischer Ökosysteme rechnen müssen, und dass selbst bei Umsetzung der Ziele des Pariser Abkommens ein Anstieg um 2,4 Grad Celsius nahezu unvermeidlich ist. Mit anderen Worten: Das „Worst-Case“-Szenario RCP 8.5, das in vielen Klimamodellen verwendet wird, ist eigentlich eine Basislinie.

TIME

RCP8.5 ist so nahe an der physikalischen Unmöglichkeit, wie es der menschlichen Vorstellungskraft möglich ist. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre wird sich gegenüber dem angenommenen vorindustriellen Niveau gegen Ende dieses Jahrhunderts wahrscheinlich verdoppeln.

Echte (instrumentelle) Daten ergeben eine Alfred-E.-Neuman-Klimasensitivität (What me worry?). Kohlenstoff-Kurzbeschreibung

Klimasensitivitäten, die aus direkten Beobachtungsmessungen (instrumentell) abgeleitet werden, ergeben Klimasensitivitäten, die von harmlos bis leicht besorgniserregend reichen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Gleichgewichts-Klimaempfindlichkeit (ECS) nicht der Schlüsselparameter ist. Entscheidend ist die vorübergehende Klimareaktion (TCR). Dabei handelt es sich um die Erwärmung, die gleichzeitig mit dem Anstieg des atmosphärischen CO2 auftritt, und sie beträgt im Allgemeinen nur etwa 1/2 bis 2/3 der ECS. So würde eine ECS von 2 °C wahrscheinlich einem Temperaturanstieg von 1,0 bis 1,3 °C entsprechen, wenn sich die atmosphärische CO2-Konzentration verdoppelt. Der Rest der ECS-Erwärmung findet theoretisch in den folgenden 500 Jahren oder so statt, wenn die fehlende Wärme nach Trenberth aus den Tiefen der Ozeane zurückkehrt. Zwischen 0,5 und 0,8 °C der vorhergesagten TCR-induzierten Erwärmung sind bereits eingetreten… Unter der Annahme, dass die ECS-Schätzung von 2,0 °C vernünftig ist, wird „business as usual“ bis 2100 nur zu einer zusätzlichen Erwärmung von 0,5 °C oder weniger führen.

Und noch schlimmer:

Nehmen wir an, dass wir bis 2050 tatsächlich auf das Worst-Case-Szenario zusteuern: Hunderte von Millionen Menschen kommen bei Hitzewellen und Waldbränden, Erdbeben und Tsunamis, Dürren und Überschwemmungen, Staatsbankrotten und langwierigen Kriegen ums Leben.

TIME

Dann kanalisiert er Thanos

Aber selbst in den plausibelsten Schreckensszenarien werden Milliarden von Menschen überleben.

…

Wo werden sich also die jungen Überlebenden der heutigen Stürme in den nächsten 20-30 Jahren versammeln? Welche Technologien werden die Plattformen unserer zukünftigen Gesellschaften und Volkswirtschaften sein? Welches neue Modell der Zivilisation erwartet uns?

Er schließt mit Teilen von Handlungssträngen aus so ziemlich jedem postapokalyptischen Science-Fiction-Film, der jemals gedreht wurde. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich über jeden Absatz des Artikels lustig zu machen.

Dr. Parag Khanna und sein Doktortitel in internationalen Beziehungen haben einen Billy Madison Lifetime Achievement Award* verdient.

