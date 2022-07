Ronald Stein und Dr. Jay Lehr

Warum zahlen wir exorbitante Preise für den Treibstoff unserer Autos?

Die von den Ideologen um Präsident Biden vorangetriebene Politik hat drei schlimme Folgen:

1. Aushebelung des freien Marktes

2. Erhöhung der Energiepreise

3. China die Oberhand in der Weltpolitik verschaffen.

Vor seinem Amtsantritt hat Amerika zum ersten Mal seit Harry Trumans Amtszeit vor 70 Jahren eine echte Energieunabhängigkeit erreicht – mit Ausnahme von Kalifornien, das schon immer ausländisches Rohöl bevorzugt hat. Wir waren nicht länger eine Geisel instabiler Petro-Mächte und der Unwägbarkeiten ausländischer Rohöllieferungen.

An Bidens zweitem Tag im Amt unterzeichnete er seine Durchführungsverordnung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt und zur Wiederherstellung der Wissenschaft zur Bewältigung der Klimakrise. Diese Executive Order (EO) ebnete den Weg für die Annullierung der lang erwarteten und allseits bekannten Genehmigung für die Keystone XL-Pipeline, die fast ein Jahrzehnt an Umweltprüfungen überstanden hatte. Sie sollte Öl aus den kanadischen Teersanden von Alberta zu einem zentralen Lager in Oklahoma und dann weiter zum Golf von Mexiko in Texas bringen, um es dort weiter zu verteilen und in vielen Fällen nach Europa zu exportieren.

Im Anschluss an diesen Erlass erließ er die Durchführungsverordnung Nr. 3395, mit der alle neuen Öl- und Gaspachtverträge und Bohrgenehmigungen für 60 Tage auf Bundesland und Gewässern ausgesetzt wurden. Das war nur eine Hinhaltetaktik, bis er mit der Exekutivanordnung zur Bewältigung der Klimakrise im In- und Ausland alle Bohrungen für die absehbare Zukunft beenden konnte. Wenn Obama in der Lage war, die Keystone XL-Pipeline für ein Jahrzehnt zu verzögern, wird diese jüngste EO dafür sorgen, dass auf lange Sicht keine Bohrungen mehr stattfinden.

Diese unbefristete „Pause für neue Erdöl- und Erdgaspachtverträge auf öffentlichem Land“, bis eine umfassende Überprüfung der Auswirkungen des Klimawandels abgeschlossen werden kann, sollte als dauerhafte Unterlassungsverfügung auf der Grundlage der Klimapolitik anerkannt werden. Aber wir sind nicht der größte Teil der Welt und verfügen auch nicht über die größten Energieressourcen des Planeten. Wenn man darüber nachdenkt, und wir meinen, dass man das tun sollte, erforderte die Vereitelung der US-Produktion eine präzise Planung. Die heutige Energieknappheit ist kein Zufall.

Wie Sie wissen, fordert die Regierung derzeit mehr US-Bohrungen und mehr Öl aus unfreundlichen Ländern, als ob sie nicht wüsste, dass sie die gesamte Knappheit selbst verursacht hat. Sie glauben wirklich, dass wir dumm sind.

Im zweiten Teil dieser Serie werden wir den zweiten Teil ihrer Strategie beschreiben, unsere Wirtschaft zu ruinieren, indem wir unsere Fähigkeit einschränken, praktisch alles herzustellen, was Rohölderivate benötigt, und das ist, ob Sie es glauben oder nicht, fast alles. Begrüßen Sie das Jahr 1850.

Autoren: Ronald Stein is an engineer who, drawing upon 25 years of project management and business development experience, launched PTS Advance in 1995. He is an author, engineer, and energy expert who writes frequently on issues of energy and economics.

CFACT Senior Science Analyst Dr. Jay Lehr has authored more than 1,000 magazine and journal articles and 36 books. Jay’s new book A Hitchhikers Journey Through Climate Change written with Teri Ciccone is now available on Kindle and Amazon.

Link: https://www.cfact.org/2022/07/08/from-energy-independence-to-dependence-on-unfriendly-nations/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE