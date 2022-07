CFACT Ed, Reagan Reese

Nachdem Deutschland Milliarden von Dollar in grüne Energie investiert hat, steht es nun vor einer wirtschaftlichen Katastrophe, einschließlich eines möglichen Zusammenbruchs, sollte Russland die Gaslieferungen einstellen.

Am 5. Juli kündigte Deutschland seinen Plan an, die Gesetzgebung aus den 1970er Jahren umzuschreiben, um Steuergelder an Energieversorger zu schicken, um sich auf eine mögliche Rezession vorzubereiten, wie das Wall Street Journal berichtete. Der Zusammenbruch kommt, nachdem Deutschland seinen Plan vorgestellt hat, 220 Milliarden Dollar auszugeben, um seinen gesamten Energiebedarf auf erneuerbare Quellen umzustellen, wie Reuters berichtete.

Die Mittel für den deutschen Energieplan sollten die Nutzung erneuerbarer Energien ausweiten und das Land unabhängiger von Russland machen, berichtete Reuters. Letzte Woche bat ein großes deutsches Energie-Versorgungsunternehmen um staatliche Unterstützung, da es sich aufgrund fehlender russischer Lieferungen auf eine Rettungsaktion vorbereitet, wie das WSJ berichtet.

Russlands Erdgaskürzungen erfolgen in einer Zeit, in der die Haushalte unter dem Anstieg der CO2-Preise und der Inflation leiden, berichtet Business Insider. Die deutsche Wirtschaft ist hinsichtlich der Versorgung mit Erdgas zu 35 % von Russland abhängig.

Letzten Monat hat Russland die Erdgaslieferungen nach Deutschland über die Nord Stream 1-Pipeline um 60 % gekürzt, so Business Insider.

Die Pipeline soll im Juli für zehn Tage zu Wartungszwecken abgeschaltet werden, was zu Befürchtungen einer Verschärfung der Situation führt, so der deutsche Vizekanzler Robert Habeck in einem Artikel der Associated Press. Nach der Wartung befürchtet Habeck jedoch, dass Russland die Erdgaslieferungen nicht fortsetzen wird.

Deutschland bezieht nach wie vor einen großen Teil seines Erdgases aus Russland. Die russischen Behörden haben in letzter Zeit den Gasfluss durch die Pipelines nach Deutschland und in andere europäische Länder erheblich reduziert, was die deutsche Regierung veranlasst hat, vor möglichen Engpässen zu warnen, insbesondere für den kommenden Winter. Deutschland ist bestrebt, sich von russischen Energieimporten abzukoppeln, um Russland für seinen anhaltenden Krieg in der Ukraine zu bestrafen. Das Kraftwerk Klingenberg wird vom schwedischen Energieversorger Vattenfall betrieben.

Deutschland reiht sich ein in eine wachsende Zahl europäischer Länder, die am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs stehen. Auf dem Gipfel der Gruppe 7 wurde angekündigt, dass man auf fossile Brennstoffe zurückgreifen will. Flüssigerdgas wird in ganz Europa eingesetzt, um die hohen Preise und die Verknappung zu lindern.

This article originally appeared at The Daily Caller

Link: https://www.cfact.org/2022/07/06/germany-went-all-in-on-green-energy-now-its-economy-hovers-on-the-brink/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE