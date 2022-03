▬ Bildlizenzen ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Foto Angela Merkel: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons) (

),

Foto Michael Vassiliadis: Helge Krückeberg (

), „Michael Vassiliadis 2019 (4) dataLarge“,

Alle anderen ungekennzeichneten Bilder: Pixabay.com

▬ Musiklizenzen ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Eingangsmusik: News Theme 2 von Audionautix unterliegt der Lizenz Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung 4.0“. https://creativecommons.org/licenses/…, Künstler: http://audionautix.com/

Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende.

Themen der 104. Ausgabe: 0:00

Begrüßung 0:18

Wie sich Deutschland systematisch an Russland verkaufte 4:20

Mit Schiefergas gegen die Importabhängigkeit

▬ Spenden ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Wollen Sie die Arbeit von EIKE unterstützen? Das können Sie ganz leicht: Europäisches Institut für Klima und Energie, Volksbank Gera Jena Rudolstadt, IBAN: DE34 8309 4454 0042 4292 01, BIC: GENODEF1RUJ Bitte lassen Sie uns auch einen Daumen-hoch da und abonnieren Sie uns mit Glocke! Sie helfen uns damit, in Suchmaschinen und auf Youtube häufiger vorgeschlagen zu werden. ▬ Mediathek ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Thematisch sortiertes Beitrags-Verzeichnis aller Klimaschau-Ausgaben: http://klimaschau.tv ▬ Links ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ RUSSLAND-EINFLUSS Deutsche Erdgasbezugsquellen: https://www.dw.com/de/deutschlands-ri… https://de.statista.com/statistik/dat… https://www.energie-und-management.de… Dea-Verkauf: https://www.manager-magazin.de/untern… GB-Reaktion: https://www.manager-magazin.de/untern… https://industriemagazin.at/artikel/b… Kleine Anfrage der Grünen an Regierung: https://dserver.bundestag.de/btd/18/0… Asset Tausch BASF-Gazprom: https://www.basf.com/global/de/media/… Deutsche Gasspeicher: https://www.wiwo.de/unternehmen/energ… Leere Speicher Oktober 2021: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/… SCHIEFERGAS Erdgasverbrauch, Erdgasförderung: https://energiestatistik.enerdata.net… https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Arti… https://www.lbeg.niedersachsen.de/erd… BGR-Schiefergasstudie: https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Ene… Fracking-Verbot: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Arti… Vassiliadis: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaf… Initiativen Großbritannien: https://www.netzerowatch.com/former-h… https://www.netzerowatch.com/britain-… https://www.telegraph.co.uk/politics/… Vahrenholt Newsletter: https://kaltesonne.de/fritz-vahrenhol… ▬ Bildlizenzen ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Foto Angela Merkel: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons) (https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi…), https://creativecommons.org/licenses/… Foto Michael Vassiliadis: Helge Krückeberg (https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi…), „Michael Vassiliadis 2019 (4) dataLarge“, https://creativecommons.org/licenses/… Alle anderen ungekennzeichneten Bilder: Pixabay.com ▬ Musiklizenzen ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Eingangsmusik: News Theme 2 von Audionautix unterliegt der Lizenz Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung 4.0“. https://creativecommons.org/licenses/…, Künstler: http://audionautix.com/

Produktion: EIKE