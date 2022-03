THOMAS CATENACCI Daily Caller News foundation

Elon Musk, CEO von Tesla, äußerte sich zur angesichts der anhaltenden Ukraine-Krise, die die Energiemärkte durcheinander gebracht:

„Ich sage es ungern, aber wir [die USA] müssen die Öl- und Gasförderung sofort erhöhen“, twitterte Musk am Freitagabend. „Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.“

Nach der groß angelegten Invasion Russlands in der Ukraine ist der Rohölpreis weltweit in die Höhe geschossen , wodurch auch die Benzinpreise für US-Verbraucher neue Höhen erreichen. Die europäischen Erdgaspreise haben wiederholt neue Höchststände erreicht und am Mittwoch 215 US-Dollar pro Megawattstunde erreicht.

(RELATED: EXCLUSIVE: Oversight Democrats Quietly Cancel Climate Hearing Into Big Oil ‘Disinformation’ Amid Ukraine Crisis) (Zum Thema: Demokraten sagen Klimaanhörung zu „Desinformation“ von Big Oil inmitten der Ukraine-Krise stillschweigend ab)

Laut AAA-Daten erreichte der durchschnittliche Benzinpreis in den USA am Samstag 3,92 $ pro Gallone [am Freitag 11.03. waren es schon 4,34 $ GasBuddy] . Das letzte Mal, dass die Zapfsäulenpreise 3,92 $ pro Gallone überstiegen, war im April 2012, wie Daten der Energy Information Administration zeigten:

Höchster Benzinpreis in West Coast (PADD5) 4,777$ / Galllon

Diesel, höchster Preis 5.759 $ / Gallon in Californien

In dem Zusammenhang gefunden:

Es ist nur ein Anteil von 15% Steuern in dem Benzin- / Dieselpreis.

In Deutschland ~ 46 % zuzüglich der CO2 Steuer! https://mein.aral.de/service-tools/netto-spritpreise#prices ]]

Russland ist einer der weltweit größten Produzenten von Rohöl und Erdgas. Die Nation, die von ihrem Sektor für fossile Brennstoffe abhängig ist, um 40 % ihres Bundeshaushalts zu finanzieren, exportierte fast 65 % der 10,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, die sie im Jahr 2020 gebohrt hat.

Die USA importierten im Jahr 2021 täglich mehr als 670.000 Barrel Öl aus Russland, ein Anstieg von 24 % gegenüber 2020 gegenüber dem Vorjahr.

[[ Recherche: Nach den Zahlen auf https://www.eia.gov/petroleum/imports/browser/#/?vs=PET_IMPORTS.WORLD-US-ALL.A

Importierte USA 72,608 Mio Barrels aus Russland. Das macht knapp 200.000 Barrel pro Tag

Eine andere Statistik derselben Quelle https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_neti_a_EP00_IMN_mbblpd_m.htm

importiert USA 405.000 Barrel pro Tag im Monat Dezember 2021 aus Russland – ?-

Aufmachergrafik:

https://www.eia.gov/petroleum/imports/browser/#/?vs=PET_IMPORTS.WORLD-US-ALL.A

USA importiert Rohöl mit weitem Abstand aus Kanada, danach folgen Kolumbien und Mexiko. Russland hat 2021 nur einen Anteil von 3,2 %

]]

Unterdessen haben sowohl Republikaner als auch Demokraten die Biden-Regierung aufgefordert , inmitten der Invasion ein Verbot russischer Ölimporte umzusetzen. Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte, sie würde ein solches Verbot unterstützen.

Das Weiße Haus hat jedoch davor gewarnt , dass eine solche Maßnahme den Verbrauchern in den USA und Europa schaden würde.

Wie Elon Musk haben auch Republikaner und Gruppen der Industrie für fossile Brennstoffe Präsident Joe Biden aufgefordert, seine Energiepolitik umzukehren und [wieder] Anreize für eine größere heimische Produktion zu schaffen.

„Ich kann ihm nur zustimmen“, sagte der republikanische Senator von South Carolina, Tim Scott , als Antwort auf Musks Tweet.

Laut Daten von Experian verkaufte Tesla-Fahrzeuge 79 % aller Elektrofahrzeuge im Jahr 2020. Während Tesla der größte US-Hersteller von Elektrofahrzeugen ist, hat das Weiße Haus den Autohersteller trotz aggressiver Förderung erneuerbarer Energiequellen weitgehend ignoriert .

https://dailycaller.com/2022/03/05/elon-musk-tesla-electric-vehicles-oil-gas-ukraine/