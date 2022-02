Die faire Internet-Talk-Show mit Jens Lehrich und seinen Gästen Michael Limburg, Timm Herbst, Wätzold Plaum und Dirk Pohlmann.

Da die Gesprächsrunden in ARD, ZDF und den ganzen Privatsendern kaum noch als fair bezeichnet werden können, weil Interessensvertreter und grüne Politiker dort fast unwidersprochen exklusiv ihre Weltsicht präsentieren können, bilden sich im Sinne der Evolutionstheorie Darwins andere Anbieter, die die alten Dinosaurier zumindest dezimieren können. Ein gutes Beispiel dafür ist die Sendung Fair Talk. In der aktuellen Ausgabe, aufgezeichnet am 9. Dezember 2021 in Dresden, treffen zwei Klimaskeptiker und zwei Alarmisten aufeinander.