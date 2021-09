H. Sterling Burnett

Das Heartland Institute veranstaltet im Oktober seine 14. Internationale Konferenz zum Klimawandel (ICCC-14) im Caesars Palace in Las Vegas, Nevada. (Besuchen Sie die Website der Konferenz hier.)

Das Thema der Veranstaltung lautet „The Great Reset: Klimarealismus vs. Klimasozialismus“. Das Programm ist eine Antwort auf das Bestreben internationaler Politiker, die vermeintlich existenzielle Bedrohung durch den Klimawandel auszunutzen, um die Menschen dazu zu bringen, „den Kapitalismus neu zu denken“, wie Klaus Schwab, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Weltwirtschaftsforums, es ausdrückte. Wie in zahlreichen Dokumenten und Diskussionen beschrieben, ist es das Ziel derjenigen, die den Great Reset (GR) vorantreiben, den Sozialismus weltweit durchzusetzen, insbesondere bei der Energieerzeugung und -nutzung, die die Grundlage der modernen Welt bilden.

Der GR hat schon lange auf sich warten lassen. Er ist die jüngste Manifestation des Glaubens an wissenschaftliche Manager und nicht rechenschaftspflichtige Bürokraten aus dem 19. Jahrhundert, die nicht an demokratische Wahlzyklen oder an angeblich überholte Gesetze und die ausdrücklichen Wünsche der Menschen gebunden sind. Man geht davon aus, dass diese großartigen Menschen, wenn man ihnen nur freie Hand ließe, die Weltwirtschaft effektiver verwalten könnten, um die wahren Bedürfnisse des Volkes, so wie sie von den Eliten definiert werden, besser zu erfüllen, als es die Bürger tun können, wenn sie frei auf Märkten und durch Wahlen agieren.

Wie in vielen der mehr als 30 GR-Artikel auf der Stopping Socialism-Website des Heartland-Instituts gut beschrieben, war die Reaktion der Regierung auf die Coronavirus-Pandemie ein Testfall, eine Eröffnungssalve in dem Bemühen, die GR ganz und gar durchzusetzen. Die Eliten testeten, wie weit sie die Menschen treiben konnten, wie viel Freiheit sie beschlagnahmen konnten, bevor die Menschen anfingen, sich zu wehren. Anstatt die Krankheit aufzuspüren und die Erkrankten zu isolieren, wie es bei früheren Pandemien mit großem Erfolg getan worden war, sperrte die Regierung Menschen ein, die nicht krank waren, „zum Wohle aller“. Ein Anti-Einsperrungs-Aktivist sagte gegenüber Fox News: „Quarantäne ist, wenn man die Bewegungsfreiheit von Kranken einschränkt. Tyrannei ist, wenn man die Bewegungsfreiheit von gesunden Menschen einschränkt.“

Erschreckenderweise zeigte sich die große Mehrheit der Menschen bereit, Huxleys „Soma“-Pille zu schlucken und enorme Einschränkungen ihrer Grundrechte und Freiheiten hinzunehmen, solange die Regierung ihnen weiterhin Schecks ausstellt, die sie ernähren und ihnen ein Dach über dem Kopf bieten. Die Angst vor einer Krankheit veranlasste die Menschen, grundlegende Freiheiten gegen vermeintlich vorübergehende Sicherheit einzutauschen. Benjamin Franklin warnte vor diesem Tag, aber, um es mit den Worten des Folksängers Don McLean zu sagen: „Die Menschen haben damals nicht zugehört. Sie hören immer noch nicht zu. Vielleicht werden sie es nie.“

Wenn die GR eintritt, wird es für die Menschen zu spät sein, etwas dagegen zu unternehmen. Jeder Widerstand wird von den Schafsköpfen in den sozialen und den Mainstream-Medien gegeißelt werden. Die sozialen Medien werden die Konten derjenigen, die sich dagegen wehren, sperren und ihre Stimmen verstummen lassen.

Nach GR wird „Widerstand zwecklos sein“, um es mit den Borg aus Star Trek zu sagen.

Die meisten Menschen, die nach den 1950er Jahren geboren wurden, bevor die Eliten den Geschichtsunterricht an den Schulen unseres Landes einstellten, sind zumindest flüchtig mit der Abschiedsrede von Präsident Dwight D. Eisenhower vertraut. Eisenhowers Rede war zu Recht berühmt für seine Warnung vor der Bedrohung der Freiheit durch einen wachsenden „militärisch-industriellen Komplex“. Damals wie heute weniger beachtet, aber wohl noch vorausschauender war seine Warnung vor der Vereinnahmung der Wissenschaft durch staatliche Finanzierung und der Regierung durch eine Elite, die den Anspruch auf die wissenschaftliche Wahrheit erhebt.

Eisenhower schrieb:

„DIE AUSSICHT, dass die Wissenschaftler der Nation durch die Beschäftigung auf Bundesebene, die Zuteilung von Projekten und die Macht des Geldes beherrscht werden, ist allgegenwärtig und ernsthaft zu beachten.

Doch wenn wir die wissenschaftliche Forschung und Entdeckung respektieren, wie wir es tun sollten, müssen wir auch auf die gleiche und entgegengesetzte Gefahr achten, dass die öffentliche Politik selbst zur Gefangenen einer wissenschaftlich-technologischen Elite werden könnte.“

Der vielgepriesene „Green New Deal“, Bidens verschwenderischer Infrastrukturplan „Build Back Better“ und der groteske Haushaltsentwurf der Demokraten in Höhe von 3,5 Billionen Dollar sind inländische Anzahlungen auf die globale GR, also genau das, wovor Eisenhower gewarnt hat.

Das bringt uns zur ICCC-14 und zum Klimawandel. Politiker, Bürokraten, politisch verbundene Profiteure und Vetternwirtschaftler, Lobbyisten und aktivistische Wissenschaftler (die eher linken politischen Zielen oder ihren eigenen Finanzierungsinteressen als der wissenschaftlichen Methode verpflichtet sind) haben wiederholt erklärt, dass der Klimawandel „eine existenzielle Bedrohung für die menschliche Existenz darstellt“, „der Zusammenbruch der Zivilisation droht“, „katastrophale Folgen für das menschliche Leben haben wird“ und andere solche übertriebenen Behauptungen. Die GR ist ihre Antwort auf diese Bedrohung. Nur wenn wir den Eliten alle Hebel der Macht in die Hand geben, ungehindert von unbequemen Wahlen und ungehindert von wissenschaftlichen Untersuchungen oder reflektierendem Denken, können wir die Erde vor einer Erwärmung um 2 Grad bewahren, von der sie behaupten, dass sie unsägliches Leid und Unheil über Mensch und Umwelt bringen wird.

Die ICCC-14 wird organisiert, um diese Behauptungen zu widerlegen und zu zeigen, dass die selbsternannten Klimakaiser in Wirklichkeit keine Kleider haben; sie haben die Fakten nicht auf ihrer Seite. Rund 50 hochkarätige Experten aus den Bereichen Klimawissenschaft, Energiewirtschaft und öffentliche Politik werden ihre aktuellen Forschungsergebnisse zum Klimawandel und die wahrscheinlichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen zu seiner Verhinderung vorstellen.

Die Konferenz beginnt mit einem Eröffnungsdinner am Freitag, dem 15. Oktober, und endet mit einer Vorführung des Films Climate Hustle 2, gefolgt von einem Empfang mit dem Filmemacher Marc Morano und anderen am Sonntag, dem 17. Oktober.

Die Konferenz wird es Wissenschaftlern ermöglichen, Ideen und Forschungsergebnisse auszutauschen, ohne die Zensur von Klimaaktivisten und Panikmachern in den Mainstream-Medien fürchten zu müssen, sagt James Taylor, Präsident des Heartland Institute.

„Die ICCC-14 bietet realistischen Wissenschaftlern die Möglichkeit, sich zu treffen, sich gegenseitig anzuregen, sich Mut zu machen und über aktuelle und künftige Forschungsarbeiten zu diskutieren“, sagte Taylor.

Zu den Hauptrednern gehören William Happer, Ph.D., emeritierter Professor am Fachbereich Physik der Princeton University und Gründungsmitglied der CO2-Koalition, Lord Christopher Monckton, ehemaliger Sonderberater der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, und Patrick Moore, Ph.D., Mitbegründer von Greenpeace, der derzeit als Direktor der CO2-Koalition und Senior Fellow des Heartland Institute tätig ist.

Zu den weiteren Rednern der Konferenz gehören die Klimawissenschaftler Dr. Neil Frank, Dr. Madhav Khandekar und Dr. Willie Soon, die Wirtschaftswissenschaftler und Statistiker Dr. Ross McKitrick und Dr. Benjamin Zycher sowie die gemeinnützigen Anwälte für Arme und Minderheiten Dr. E. Calvin Beisner und Derrick Hollie.

Die Teilnehmer werden erfahren, dass die GR aus wissenschaftlicher Sicht unnötig und aus wirtschaftlicher und historischer Sicht gefährlich ist und mit ziemlicher Sicherheit weitaus größere Schäden verursachen wird als alle realistisch möglichen Auswirkungen des Klimawandels.

Vorgewarnt ist gewappnet [schwer übersetzbares Wortspiel: Forewarned is forearmed]. Jeder, der in der Lage sein will, falschen Behauptungen über die Ursachen und Folgen des Klimawandels und der GR fundiert zu widersprechen, sollte an der ICCC-14 teilnehmen.

Für diejenigen, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten oder eine zusätzliche Motivation für die Teilnahme brauchten, veranstaltete das Heartland Institute eine Reihe von Livestream-Events mit Rednern der ICCC-14, die eine Vorschau auf ihre Präsentationen gaben. Die Referenten, von der letzten bis zur ersten, waren Justin Danhof, Executive Vice President des National Center for Public Policy Research, der die Bedrohung durch wache Aktivisten und Investoren erörterte, die Hand in Hand mit Regierungsbeamten arbeiten, um alle Investitionen grün und sozial verantwortlich zu machen; Derrick Hollie, Präsident von Reaching America, der erörterte, wie die Energiepolitik von Präsident Joe Biden Minderheiten und Armen schadet; Klimawissenschaftler Patrick Michaels, Ph.D., der die große Kluft zwischen dem gemessenen Klimawandel und den simulierten Klimamodellprognosen diskutiert; Amy Oliver Cooke, CEO der John Locke Foundation, über die Frage, warum die Kernkraft in jede Diskussion über saubere Energien zur Bekämpfung des Klimawandels einbezogen werden sollte; Roy Spencer, Ph.D., leitender Wissenschaftler der University of Alabama-Huntsville, über das, was uns die Ozeane über den Klimawandel sagen; der Meteorologe Anthony Watts, der Daten präsentiert, die beweisen, dass der Klimawandel keinen Klimanotstand verursacht; der Autor und Filmemacher Marc Morano über sein neues Buch „Green Fraud: Why the Green New Deal Is Even Worse Than You Think“ (Warum der grüne New Deal noch schlimmer ist, als Sie denken) und der Wirtschaftswissenschaftler und Statistiker Kevin Dayaratna, Ph.D., über die unzähligen Möglichkeiten, warum die Berechnungen der sozialen Kosten des Kohlenstoffs fehlerhaft sind.

Wenn diese Präsentation Sie und andere nicht dazu bringt, nach mehr zu verlangen, dann weiß ich nicht, was es kann.

Es gibt einen letzten, einfachen Grund, warum der Große Reset eine furchtbare Idee ist, die zur Katastrophe führen wird. Gutartige, selbstlose Philosophenkönige sind und waren schon immer rar gesät, wenn sie überhaupt jemals außerhalb von Märchen und philosophischen Büchern existiert haben.

Wenn ich höre, wie Leute wie Anthony Fauci und James Hansen über COVID bzw. den Klimawandel sprechen und behaupten, sie sprächen für „die Wissenschaft“ und forderten uns auf, „der Wissenschaft zu folgen“, läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Die Wissenschaft sollte uns bei unseren Entscheidungen unterstützen, auch bei politischen Entscheidungen, aber die Wissenschaftler sollten unsere Entscheidungen nicht diktieren, wie Eisenhower sagte. Kein einzelner Wissenschaftler oder eine Untergruppe von Wissenschaftlern verfügt über umfassendes und vollständiges Wissen oder ein Monopol auf die Wahrheit. Auch haben Wissenschaftler keinen besonderen Einblick darin, was eine bestimmte Person oder Gesellschaft wertschätzen sollte oder welches Risiko und welche Art von Kompromissen die Menschen bereit sein sollten, in Kauf zu nehmen, um diese Werte zu erreichen oder zu erhalten.

[Hervorhebung vom Übersetzer]

Der Oktober ist der Monat, in dem sich die Fantasie von Kindern und Erwachsenen, die Halloween lieben, um „Gespenster und Geister, langbeinige Biester und Dinge, die in der Nacht herumspuken“ dreht. Die Teilnahme an der ICCC-14 kann dazu beitragen, dem furchterregendsten aller Ungeheuer einen Pflock ins Herz zu treiben und es für immer zur Ruhe zu bringen. Niemand, der über die Wahrheit des Klimawandels informiert ist, wird sich davor fürchten, aber alle werden empört sein, wenn sie feststellen, dass sie jahrelang von Wissenschaftlern und Bürokraten, die nach Macht und nicht nach Wahrheit streben, belogen worden sind.

QUELLEN: President Dwight D. Eisenhower; Stopping Socialism; Climate Change Weekly; Climate Conference

Link: https://www.heartland.org/news-opinion/news/iccc-14-warns-of-global-elitists-great-reset

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE