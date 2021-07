Dr. Jay Lehr

Das neu erschienene Buch „Clean Energy Exploitations“ von Ron Stein und Todd Royal wird uns allen helfen zu verstehen, wie die falsch benannte saubere Energie die USA, Deutschland und Australien dazu gebracht hat, die verletzlichsten Menschen auszubeuten und gleichzeitig ihre Umwelt zu zerstören.

Viele afrikanische, asiatische und südamerikanische Kinder werden in Minen und Fabriken versklavt und oft getötet, um die seltenen Erden und exotischen Mineralien zu gewinnen und zu verarbeiten, die für Solarpaneele, Windturbinen und Elektrofahrzeuge benötigt werden.

Dieselben weniger entwickelten Länder, in denen diese Materialien abgebaut werden, haben nur wenige Umweltvorschriften oder eine angemessene Stromversorgung, während die wohlhabenden Nationen versuchen, zu einer rein elektrischen Gesellschaft überzugehen. Die menschlichen Grausamkeiten und die Umweltzerstörung, die in der Landschaft vor Ort angerichtet werden, sind unfassbar. Stein und Royal arbeiten zusammen, um der Öffentlichkeit die ganze Geschichte in diesem herausragenden 385-Taschenbuch-Band zu präsentieren. Es ist die wichtigste Publikation im Bereich des Klimawandelbetrugs, die in den letzten Jahren geschrieben wurde.

Es besteht aus 8 herausragenden Kapiteln. Im ersten beschreiben sie, wie Kalifornien, die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, die höchsten Kosten für Strom und Treibstoff in den USA hat. Obwohl es nur ein halbes Prozent der Weltbevölkerung hat, hat es den Klimawandel zu seiner Energiepriorität gemacht, der diese hohen Kosten verursacht. In Kapitel 2 erklären sie, wie Deutschland als erstes Land auf den grünen Zweig kam und damit Europas führende Wirtschaft mit den höchsten Energiekosten der Welt lähmte. Mit nur einem Prozent der Weltbevölkerung von 7,5 Milliarden Menschen hat Deutschland diese Bevölkerung mit einer falsch verstandenen Umweltpolitik belastet.

Kapitel drei dokumentiert den weniger bekannten Irrsinn von Australiens großen Anstrengungen, trotz der Kosten für den Lebensstandard grün zu sein. Wenn Sie in Kapitel vier zu den Details der Umweltzerstörung kommen, die aus dem Wunsch der Welt resultiert, preiswerte, leicht verfügbare Kohle und Erdgas aus unserem Energiemenü zu eliminieren, werden Sie nicht mehr so begeistert sein, eines von Teslas schnittigen 100-Tausend-Dollar-Autos zu sehen. Noch weniger werden Sie es sein, wenn Sie in Kapitel 5 von den wahren menschlichen Gräueltaten erfahren, die der grüne New Deal hervorgebracht hat.

China, Indien, rassistische Vorurteile und die Auswirkungen der Wahl 2024 [in den USA] werden in den letzten Kapiteln behandelt. Was in allen Kapiteln deutlich wird, ist, dass die Welt in ihrem Lebensstandard rückwärts marschieren wird, bis Technologien wie Wind- und Solarenergie die fünf geforderten Standards für die Stromerzeugung erfüllen, die beinhalten, dass sie reichlich vorhanden, erschwinglich, zuverlässig, skalierbar und flexibel sind. Nach Meinung dieses Rezensenten werden diese Standards niemals erfüllt werden.

Die gesünderen und wohlhabenderen Länder bestehen darauf, dass armen Ländern der zukünftige Zugang zu fossilen Brennstoffen verwehrt wird, die preiswerte, zuverlässige und zugängliche Energie und über 6.000 Produkte liefern, die unseren Lebensstandard möglich machen.

In Clean Energy Exploitation sollen die Leser lernen, dass es weltweit in fast allen Ländern fossile Brennstoffe im Überfluss gibt, aber die Mineralien und Metalle, die für eine „grüne“ Gesellschaft benötigt werden, sind auf Menschenrechtsverletzer wie China, den Kongo und Südamerika beschränkt.

Bidens Klimaplan legt den Schwerpunkt auf die Elektrifizierung von allem, was mit wetterabhängigen erneuerbaren Energien angetrieben wird, bis hin zum Verbot von Benzin-betriebenen Fahrzeugen, was eine erdrückende Veränderung für den amerikanischen Lebensstil und die Wirtschaft bedeutet. Die unbeabsichtigten Folgen der Abhängigkeit von Wind, Sonne und Batterien für Netze und Transport sind, dass Millionen von wehrlosen Menschen ausgebeutet werden, um Milliarden von Tonnen seltener Erdmineralien abzubauen.

Biden und seine milliardenschweren Umweltschützer, Stiftungen, die von den Familien Ford und Rockefeller geleitet werden, sowie Klimawandel-Alarmisten akzeptieren nicht die Tatsache, dass es gar nicht genug „grüne“ exotische Mineralien und Metalle gibt, um die Netto-Null-Ambitionen zu erreichen. Oder sie wissen es sehr wohl und glauben, dass sie die Versorgung und damit das Leben der Bürger unserer Nationen kontrollieren können.

Energie ist mehr als nur Elektrizität. Elektrizität aus Sonnenkollektoren und Windturbinen kann einfach nicht die Tausende von Produkten liefern, die aus Erdöl gewonnen werden. Jeder Aspekt unseres täglichen Lebens und unseres wohlhabenden Lebensstils wäre ohne die Produkte, die wir aus Erdöl gewinnen, nicht möglich.

Die totale Beherrschung der Lieferkette exotischer Mineralien und Metalle für „sauberen“ Strom durch China ist für das Land eine Goldgrube. Stein und Royal erklären uns in diesem Buch, dass jede einzelne EV-Batterie, Windmühle und jedes Solarpanel Geld für das kommunistische China ist. Außerdem schenkt die Welt der Umweltzerstörung und den menschlichen Gräueltaten, die in China, im Kongo, in Russland und in weiten Teilen Südamerikas beim Abbau dieser „grünen“ exotischen Mineralien und Metalle geschehen, keine Beachtung.

Ein griffiger Absatz der Autoren gibt den Rahmen für das Kommende vor:

„Warum ist diese Art von Umwelt-Kreuzzug so zerstörerisch? Warum ist er von großen Absichten zu völliger Zerstörung übergegangen? Sie sind jetzt die schlimmste Form von Umweltnihilismus, der sich in ideologische Inbrunst verwandelt hat, die die Welt seit dem Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland in den frühen 1930er Jahren nicht mehr erlebt hat. Adolph Hitler erschien mehrfach auf der Titelseite des Time Magazine, am berühmtesten am 2. Januar 1939, als er zum Mann des Jahres gewählt wurde. Die Mainstream-Medien haben den Nationalsozialismus gebilligt – ebenso wie sie jetzt weltweit den zerstörerischen grünen Übergang auf allen sieben Kontinenten fördern.“

Stein und Royal erzählen die Geschichte, die alle Amerikaner (und auch alle Menschen der westlichen Welt) verinnerlichen sollten.

