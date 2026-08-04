17. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz (IKEK-17) in Halle/S.

Jonathan Cohler ist ein US-amerikanischer klassischer Klarinettist, Dirigent, Musikpädagoge und Plattenproduzent, Physiker und Klimaanalyst. Cohler kritisiert öffentlich den wissenschaftlichen Konsens zur anthropogenen globalen Erwärmung und bemängelt, dass „kein Modell jemals irgendeinen Aspekt der globalen Erwärmung korrekt modelliert hat“.

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