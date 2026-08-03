17. Internationale EIKE Klima- und Energiekonferenz, IKEK-17 am 26. und 27. Juni 2026, Halle Messe, Halle (Saale)

Unter den Regierungen von Ronald Reagan, Margaret Thatcher oder Helmut Kohl hatten westliche Staaten viele Kern- und Kohlekraftwerke, aber nur wenige Windräder und PV-Anlagen.

Dennoch waren die Strom- und Heizpreise günstig, und die Industrie floh nicht vor der Umwelt“schutz“politik nach Osteuropa oder Ostasien.

Wie kann das sein, wenn die „Erneuerbaren Energien“ doch so billig seien?

James Taylor erklärt dieses Phänomen auf wunderbar eingängige Weise.

Hinweis: Das Video wurde auf unserem englischen Kanal publiziert: Mit dem Zahnrad unten rechts können Sie mit „Untertitel“ und „übersetzen/deutsch“ den deutschen Text mitlesen.