17. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz (IKEK-17) in Halle/S.

Willie Wei-Hock Soon ist ein malaysisch-amerikanischer Astrophysiker und Luft- und Raumfahrtingenieur, der lange Zeit als extern finanzierter Forscher in der Abteilung für Sonnen- und Sternphysik (SSP) des Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics tätig war.

Hier im Interview umreißt er kurz, warum Kohlendioxid und fossile Brennstoffe keine Giftstoffe sind! Die automatische Übersetzung von Englisch nach Deutsch ist nur auf unserem englischen Kanal möglich. Bitte wählen Sie dazu unten rechts beim Zahnrad „Untertitel“, „Übersetzung“ und „deutsch“ aus! (siehe Bild oben…)