WUWT, Gastautor, From NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT, Paul Homewood, 22.03.2026

Laut Angaben des Eigentümers könnte Großbritanniens größtes Ölfeld bereits im Herbst Millionen Barrel pro Tag fördern, falls Ed Miliband grünes Licht für die Pläne gibt.

Der Energieminister muss seine Zustimmung erteilen, damit die Produktion am Standort Rosebank beginnen kann. Dieser liegt vor der Küste der Shetlandinseln und ist der größte unerschlossene Standort in der Nordsee.

Der Eigentümer des Projekts, Ithaca Energy, gab am Mittwoch bekannt, dass man sich in der Endphase der Entwicklung hin zur ersten Produktion befinde – die Anlage soll bis zu 500 Millionen Barrel Öl und Gas fördern.

Das Gas aus Rosebank würde in Großbritannien verwendet und zu etwa 1 Prozent des nationalen Bedarfs beitragen.

Das Öl müsste jedoch in andere nordeuropäische Länder exportiert werden, da Großbritannien nicht mehr über die Raffineriekapazitäten verfügt, es zu verarbeiten.

Die Organisation Make UK forderte diese Woche Maßnahmen der Regierung und argumentierte, dass „historisch hohe industrielle Energiekosten bereits das Wachstum der britischen Fertigungsindustrie verhindern“.

… Die Gruppe forderte Herrn Miliband dringend auf, die Produktion in Rosebank zu genehmigen und die Arbeiten in Jackdaw, einem weiteren unerschlossenen Gasfeld in der Nordsee, zu erlauben. Beide Standorte verfügen über Lizenzen, warten aber noch auf die Genehmigung zum Bohrbeginn, die das Bestehen von Umweltprüfungen hinsichtlich der Emissionen voraussetzt.

Die ganze Geschichte gibt es hier.

https://wattsupwiththat.com/2026/03/21/rosebank-could-be-producing-by-autumn-if-miliband-says-yes/