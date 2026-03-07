Kenneth Richard

Klimaveränderungen, die durch „natürliche Klimaschwankungen ohne äußere Einflüsse“ verursacht werden, können um mehr als eine Größenordnung größer sein als die Klimaveränderungen, die üblicherweise auf anthropogene Einflüsse zurückgeführt werden.

In einer neuen Studie haben Wissenschaftler versucht, die Zusammenhänge zu identifizieren, welche die zahlreichen historischen Klimaveränderungen in Grönland (vor etwa 80.000 bis 11.700 Jahren) erklären, die „innerhalb von ein oder zwei Jahrzehnten“ zu Temperaturanstiegen von 10 bis 15 °C führten.

Das wärmere Klima in Grönland hielt über Jahrhunderte an, und das Schmelzwasser der Eiskappe trug während dieser interstadialen Perioden zu einem Anstieg des Meeresspiegels um 20–40 m bei.

Die abrupten Klimaveränderungen in Grönland wurden wahrscheinlich durch Veränderungen in der Wärmespeicherung der Ozeane ausgelöst, die mit der Atlantischen Meridionalen Umwälzströmung (AMOC) zusammenhängen und wiederum durch vulkanische Einflüsse und spontane, zufällige „interne Variabilität“ oder „Rauschen“ verursacht wurden.

„… die AMOC kann allein aufgrund interner Störungen spontane Übergänge zwischen diesen [Klimazuständen] durchlaufen.“

„… ungezwungene natürliche Klimavariabilität kann die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs unter vulkanischer Einwirkung modulieren.“

Im Gegensatz zu den dramatischen Klimaveränderungen, die mit Vulkanismus und „ungezwungener natürlicher Klimavariabilität“ verbunden sind, hat sich das heutige Grönland in den letzten 100 Jahren trotz der seit den 1980er Jahren vorhergesagten „anthropogenen Erwärmung“ nicht (netto) erwärmt.

Darüber hinaus hat die grönländische Eiskappe zwischen 1992 und 2020 nur 1,2 cm zum Anstieg des Meeresspiegels beigetragen. Dies ist weit entfernt von den Dutzenden Metern Schmelzwasser, die durch interne Klimavariabilität, vulkanische Einflüsse und/oder „Rauschen“ während der letzten Eiszeit zustande gekommen waren.

