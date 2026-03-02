Ronald Stein, P.E.

Die globalen Eliten, die an „grüner“ Politik festhalten, können nicht erklären, wie die mehr als 341.000 Windturbinen, die derzeit auf der Erde stehen, Folgendes bewirken werden:

• Die mehr als 6.000 Produkte in unserem materialistischen Alltag, die es vor dem 19. Jahrhundert noch nicht gab und die die Anforderungen der Lieferketten von Krankenhäusern, Flughäfen, Telekommunikationsunternehmen, Haushaltsgeräten, Elektronik, sanitären Einrichtungen und Heizungs- und Lüftungssystemen erfüllen, die unseren heutigen Lebensstil ermöglichen.

• Die Kraftstoffe für den Transport, die den Bedarf an Schwerlast- und Langstreckentransporten von mehr als 50.000 Jets für den Personen- und Güterverkehr, mehr als 50.000 Handelsschiffen für den globalen Warenverkehr sowie dem Militär- und Raumfahrtprogramm zur Unterstützung unseres Lebens, wie wir es kennen, decken.

Windkraftanlagen erzeugen lediglich Strom, können jedoch keine Produkte für das Leben herstellen, wie wir es kennen.

Die Weltbevölkerung ist in weniger als 200 Jahren von einer auf acht Milliarden Menschen gestiegen dank der mehr als 6.000 Produkte und Kraftstoffe, die aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden.

Heute leben wir in einer materialistischen Gesellschaft. Wind- und Sonnenenergie können keine Elektrofahrzeuge oder andere Produkte oder Kraftstoffe herstellen, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden und Folgendes unterstützen:

• Krankenhäuser

• Flughäfen

• Militär

• Medizinische Geräte

• Telekommunikation

• Kommunikationssysteme

• Raumfahrtprogramme

• Haushaltsgeräte

• Elektronik

• Sanitäranlagen

• Heizung und Lüftung

• Transport – Fahrzeuge, Schiene, See- und Luftverkehr

• Bauwesen – Straßen und Gebäude

• Fast die Hälfte der Weltbevölkerung ist auf synthetische Düngemittel aus fossilen Brennstoffen angewiesen

Mit Hilfe von Krankenhäusern, Ärzten und Medikamenten stieg die Lebenserwartung in diesen 200 Jahren von 40 auf über 75 Jahre.

Windkraftanlagen und Solarzellen können nur Strom erzeugen, aber keine der Produkte oder Kraftstoffe herstellen, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden und das moderne Leben ermöglichen.

Elektroautos und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind praktisch identisch, d. h. Reifen, Isolierung, Kabel, Elektronik, Glas usw. werden alle aus fossilen Brennstoffen hergestellt.

Die wichtigsten Mineralien für EV-Batterien stammen hauptsächlich aus Bergbaubetrieben in China und Afrika, in denen Arbeiter ausgebeutet werden. Daher argumentiert das für den Pulitzer-Preis nominierte Buch „Clean Energy Exploitations“, dass es unethisch und unmoralisch ist, China und Afrika finanziell dazu zu ermutigen, weiterhin Arbeiter auszubeuten und diesen Entwicklungsländern Umweltschäden zuzufügen, nur damit die reichen Länder „grün“ werden können.

Im Kongo wurden Kobaltminen, in denen Kinder ausgebeutet werden, in diesem 6-minütigen Video von SKY NEWS dokumentiert.

Die Kosten für die Installation von Windkraftanlagen und Sonnenkollektoren hängen stark von den Materialien ab, die für den Bau dieser erneuerbaren Energien benötigt werden. Diese stammen oft von Menschen, die in China und Afrika in Armut arbeiten und Materialien verwenden, die mit Kinderarbeit in Minen und Anlagen mit minimalen oder gar keinen Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen gewonnen werden.

Es gibt eine „Doppelmoral“ bei der Rückgewinnung von privat finanzierten Projekten im Vergleich zu staatlich finanzierten Projekten. Raffineriegelände müssen in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden, während ausgefallene Windkraftanlagen einfach aufgegeben oder auf Mülldeponien entsorgt werden.

Elektrizität entstand nach den fossilen Brennstoffen, da alle Teile und Komponenten (Kabel, Isolierung, Computer, Glas) zur Stromerzeugung aus Kohle, Erdgas, Wasserkraft, Kernkraft, Wind oder Sonne aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden.

Die heutigen Transportmittel, Lastwagen, Flugzeuge und Containerschiffe kamen nach den fossilen Brennstoffen auf, da alle Teile und Komponenten für den Bau dieser Fahrzeuge, Lastwagen, Flugzeuge und Schiffe aus fossilen Brennstoffen und Transportkraftstoffen hergestellt werden, um sie zu bewegen.

Die Abschaffung fossiler Brennstoffe würde die Stromversorgung, den Verkehr und die Infrastruktur erheblich beeinträchtigen, die es vor 200 Jahren noch nicht gab.

Net Zero ist für die mehr als sechs Milliarden in Armut lebenden Menschen auf diesem Planeten nicht bezahlbar.

• Nach der Festnahme von Nicolás Maduro durch die USA Anfang Januar 2026 war Venezuela in den letzten Wochen häufig in den Schlagzeilen.

• Besonders interessant ist, dass heute mehr als 90 Prozent der 30 Millionen Venezolaner, also 27 Millionen Menschen, in Armut leben. Fast 70 Prozent sind in extremer Armut gefangen. Schockierenderweise leben 80 Prozent der acht Milliarden Menschen auf der Erde, also mehr als sechs Milliarden, von weniger als 10 Dollar pro Tag. Die 27 Millionen Venezolaner machen nur etwa 5 Prozent dieser sechs Milliarden Menschen aus, die weltweit in Armut leben.

In armen Ländern sterben jedes Jahr Millionen von Menschen in Armut durch:

• Luftverschmutzung in Innenräumen, weil sie Holz, Holzkohle, Gras und Dung verbrennen müssen, weil sie kein Erdgas, Propan oder Strom zum Kochen und Heizen haben.

• Bakterien und Parasiten in ihrem Wasser und ihren Lebensmitteln, weil sie keinen Strom, keine Wasseraufbereitung und keine Kühlmöglichkeiten haben.

• Malaria und andere Krankheiten, weil ihre minderwertigen Kliniken und Krankenhäuser weder über Strom, sauberes Wasser, ausreichende Impfstoffe und Antibiotika noch über Fliegengitter verfügen.

Um bezahlbaren Strom zu gewährleisten befinden sich derzeit 460 Kohlekraftwerke im Bau. Weitere 500 wurden genehmigt oder stehen kurz vor der Genehmigung, und voraussichtlich werden noch 260 neue Kraftwerke angekündigt werden. Der Großteil dieser Aktivitäten findet in China und Indien statt.

Bevor wir den Planeten von fossilen Brennstoffen befreien, müssen wir einen tragfähigen Ersatz finden, um die Lieferkette für Produkte und Kraftstoffe zu sichern, die heute von allen Infrastrukturen benötigt werden, die es vor 200 Jahren noch nicht gab. Windkraftanlagen können nichts produzieren.

Diese Tatsache negiert nicht die Bedeutung der Verantwortung für die Umwelt. Vielmehr unterstreicht sie die Notwendigkeit pragmatischer Rahmenbedingungen, die gleichzeitig die Abhängigkeit von Rohstoffen, die Energiesicherheit und den globalen Wohlstand berücksichtigen. Nachhaltiger Fortschritt darf nicht auf Ideologie basieren, sondern muss auf realistischen Übergängen beruhen, die die Grundlagen der modernen Zivilisation bewahren und gleichzeitig die Umweltbilanz verbessern.

