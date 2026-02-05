Wirtschaft und Gesellschaft: Der große Klimaschwindel
Frank Wahlig im Gespräch mit Axel Robert Göhring
Welcher Weltuntergang darf es denn sein? Die Erde brennt, und die Menschheit fackelt ab. Der Meeresspiegel steigt, und sintflutgleich sterben die Menschen in den Küstenregionen. Das Klima wandelt sich. Das tut es immer schon. Aber stimmen denn die Alarmmeldungen der Klimaaktivisten, stimmen die Computermodelle, die einen menschengemachten Klimawandel belegen wollen? Frank Wahlig spricht mit dem Naturwissenschaftler Dr. Axel Göhring über die Liebe der Deutschen zum Weltuntergang und darüber, welche brillanten Geschäfte sich damit einfädeln lassen.
Ja, so ist es. Die Deutschen sind ein ausgesprochen ängstliches und folgsames Volk. Die suchen immer einen Anführer. Noch schlimmer: Die laufen jeder Werbung oder jedem Regierungsbefehl hinterher und führen diesen in treuer Pflichterfüllung durch. Das wußte bereits Napoleon und konnte die Westdeutschen(Rheinbund) mühelos in seine Armee integrieren. Die haben mitgemacht bis vor die Tore Moskaus.
Mit werbemäßig angelegten Weltuntergängen oder der Angstmache von eigens erfundenen Todsünden nach dem Tode – das Fegefeuer als reinigende Zwischenstation!!!- trifft man den Unterwerfungsnerv dieser Germanen. Und die Erlösung von der Schuld kostet natürlich ein Vermögen. Die Ersparnisse des Volkes. Sowas dummes kann man nur dem Deutschen Michel aufbinden.
In Ungarn und Rumänien, die Heimat meiner Vorfahren, lacht man nur kopfschüttelnd über diese Deutschen, und die von oben staatlich verordnete Klimarettung, die den Deutschen das Geld vom Konto abzieht.
Warum wehren wir uns nicht, warum sind wir nur so brave Mitmacher?
Jede Eigenschaft ist sowohl Vorteil als auch Nachteil. Je nach den Umständen. Aber ich denke auch die anderen westlichen Nationen bekleckern sich nicht gerade mit Ruhm, den Widerstandgeist bezüglich ihrer industriellen Vernichtung betreffend. „Führer befiehl, wir folgen dir“, funktioniert auf der ganzen Welt.
