Von Jo Nova

Die australische Energiemarktkommission (AEMO) hat irgendwelche Fantasiezahlen präsentiert, die suggerieren, dass in fünf Jahren nur ein minimaler Preisanstieg bevorsteht – dafür müssen wir mehr unzuverlässige Windräder aufstellen, weitere Batteriespeicher aufbauen und riesige Hochspannungsleitungen verlegen. Dadurch sollen die Strompreise in den nächsten fünf Jahren wie durch ein Wunder sogar leicht sinken, während wir Hunderte von Milliarden Dollar in den Ausbau dieser Infrastruktur investieren. Na klar.

Der AEMO-Bericht wirkt, als sei er eigens für eine ganz bestimmte politische Werbekampagne erstellt worden. Man will die Leute nicht mit drastischen Preiserhöhungen verunsichern, sondern sie nur so weit verunsichern, dass wir bereit sind, Unsummen für unsere befreundeten Erneuerbare-Energien-Unternehmen und chinesischen Partner auszugeben, okay?

Ohne dringende Maßnahmen droht den Haushalten ein drastischer Anstieg der Strompreise, warnt eine wichtige Behörde.

Stark steigende Strompreise: Haushalte sehen sich mit drastisch erhöhten Stromrechnungen konfrontiert.

Von Colin Packham, The Australian

Die australische Energiemarktkommission hat davor gewarnt, dass Haushalte Anfang des nächsten Jahrzehnts mit einem Anstieg der Strompreise um 13 Prozent rechnen müssen, wenn der Ausbau erneuerbarer Energien nicht beschleunigt wird.

Und falls der „Preisrückgang“ nicht eintritt, werden die Mitarbeiter der AEMC den Einwohnern von Victoria die Differenz aus ihren eigenen Gehältern erstatten, oder zahlen sie gar nichts, auch wenn sie völlig danebenliegen?

Die australische Energiemarktkommission (AEMO) geht davon aus, dass die Strompreise für Privathaushalte zwischen 2025 und 2030 sinken werden, sofern der Übergang planmäßig verläuft. Sie warnte jedoch, dass dieser Übergang von einem entscheidenden Fünfjahreszeitraum abhängt, in dem der Ausbau erneuerbarer Energien und der Einsatz von Batteriespeichern mit der steigenden Nachfrage und der Stilllegung alternder Kohlekraftwerke Schritt halten müssen.

Die AEMO klingt immer mehr wie eine nächtliche Fernsehwerbung. Kaufen Sie unser Produkt, um Energie günstig zu machen, und wenn die Preise steigen, kaufen Sie einfach noch mehr.

[Die Vorsitzende der AEMO, Frau Anna Collyer] sagte, die Analyse zeige „klar, dass erneuerbare Energien und Batterien die Preise senken “, wobei das Risiko steigender Preise entstehe, „wenn wir den Ausbau erneuerbarer Energien verlangsamen, weil Kohlekraftwerke [zögerlicher] stillgelegt werden“.

Es wird Zeit, dass die Blob-Agenturen Konsequenzen tragen.

Subventionen verschleiern lediglich die wahren Kosten

Herr Blackout Bowen, der Minister für Wetterkontrolle, weiß, dass die Lösung darin besteht, die Bevölkerung zum Kauf von mehr subventionierten Solaranlagen und Batteriespeichern zu verleiten. Denn obwohl sich diese einzeln betrachtet nicht lohnen, verschwinden die Subventionen von einigen Stromrechnungen, und die wahren Kosten verstecken sich in Millionen von Verbraucherrechnungen. Die Förderung von Solaranlagen werden durch höhere Strompreise für alle anderen finanziert. Dieser Preisanstieg taucht jedoch auf keiner Rechnung auf.

Jedes Mal, wenn Sie Tiefkühlerbsen kaufen, zahlen Sie mehr, als Sie müssten, damit der Supermarkt, der Bauer und die Fabrik ihre höheren Stromrechnungen bezahlen können, die Ihre Solaranlage subventioniert haben. Das ist wie ein Teufelskreis, der sich selbst im Weg steht.

Herr Bowen lügt von Anfang bis Ende:

Nachdem er die Kohlekraftwerke ruiniert und sabotiert hat, macht er sie für die Preiserhöhungen verantwortlich, die entstehen, wenn sie nicht in Betrieb sind, aber im stand-by gehalten werden müssen. Welche Branche verursacht diese enormen Preisanstiege?

Es sind die Batteriehersteller, die Sie mit 478 Dollar pro Megawattstunde verwöhnen dürfen, nicht die Kohlekraftwerke!

„Die AEMC macht deutlich, dass eine Verlangsamung des Ausbaus erneuerbarer Energien und die übermäßige Nutzung alternder, unzuverlässiger Kohlekraftwerke die Energiekosten und die Umweltverschmutzung in die Höhe treiben werden. Genau das ist aber das Ziel des Anti-Erneuerbare-Energien-Plans der Koalition“, sagte Herr Bowen.

„Ganz einfach: Wenn die Kohle ausfällt, steigen Ihre Stromrechnungen – deshalb müssen wir weiterhin zuverlässige erneuerbare Energien ausbauen und mehr Haushalten helfen, Solarenergie und Batteriespeicher zu nutzen “, sagte er.

„Der Plan der Koalition gegen erneuerbare Energien wird die Australier mehr kosten.“

Umgekehrt könnte ein schnellerer Ausbau von erneuerbaren Energien, Netzspeichern und Übertragungsnetzen den Druck verringern. Die Kommission stellt fest, dass „eine schnellere Bereitstellung von Windenergie und Übertragungskapazitäten die Preise um bis zu 10 Prozent senken könnte“, während eine schnellere Verbreitung von Haushaltsspeichern „die Stromkosten für alle Haushalte jährlich um bis zu 3 Prozent senken kann“.

Beobachten Sie die vergiftete Erbse – erkennen Sie, wie die Worte „durchschnittlich“ und „voraussichtlich“ den Diebstahl verschleiern:

Trotz der prognostizierten Erhöhung der Strompreise pro Kilowattstunde dürften die Stromrechnungen der Haushalte selbst nicht steigen. Die AEMO stellt fest, dass „die durchschnittlichen Stromkosten der Haushalte voraussichtlich stabil bleiben werden“, da verbesserte Energieeffizienz und die zunehmende Nutzung von Solaranlagen auf Hausdächern den erhöhten Bedarf durch den Wechsel von Benzin zu Elektrofahrzeugen mehr als ausgleichen.

Die entscheidende Frage ist also: Wer zahlt die unterdurchschnittlichen und wer die überdurchschnittlichen Kosten? Eine absurde Frage – im sozialistischen Paradies zahlen beide überdurchschnittlich. Es gibt keine Einsparungen. Arme Menschen zahlen mehr dafür, dass Reiche wirtschaftlich ineffiziente Solaranlagen installieren, und Reiche zahlen mehr für Solaranlagen, die niemand brauchte, als wir noch ein billiges Kohlekraftwerk betrieben. In einer Welt der Subventionen verlieren wir alle!

————————–

Dieser Beitrag ist Max Hedt, ROM, gewidmet, einem Kommentator, von dem wir uns wünschen, er wäre noch unter uns. Bekannt für seine langen , aber tiefgründigen , ganzheitlichen und originellen Gedanken . (Leider habe ich keine Zeit, die besten aus 3400 herauszusuchen!)

https://joannenova.com.au/2025/12/blob-says-hands-up-electricity-prices-will-rise-unless-the-poor-help-the-rich-buy-batteries-and-solar-panels/