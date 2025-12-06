NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT, Paul Homewood, Mit Dank an Ian Magness

Das war schon länger absehbar:

BP bereitet sich darauf vor, die Pläne zum Bau eines großen Wasserstoffprojekts in Teesside auf Eis zu legen – ein weiterer Rückschlag für Ed Milibands Klimaneutralitätspläne.

Laut Informationen des Telegraph wird BP seinen Antrag an die Regierung zum Bau des national bedeutsamen Projekts zurückziehen, da dieser mit separaten, von Sir Keir Starmer unterstützten Plänen zum Bau des größten Rechenzentrums Europas kollidierte.

Der Energieminister hat bereits zweimal eine Entscheidung darüber verzögert, ob die sogenannte Entwicklungsgenehmigung (Development Consent Order, DCO) erteilt werden soll, um mit der Produktion von „blauem“ Wasserstoff aus Erdgas zu beginnen und anschließend die Kohlenstoffemissionen abzuscheiden und zu speichern.

Eine Entscheidung war für Donnerstag, den 4. Dezember, erwartet worden, doch es heißt, BP habe seinen Antrag auf die DCO vor einer Bekanntgabe zurückgezogen.

Das H2Teesside-Projekt wurde 2021 von BP angekündigt und sollte bis 2030 mehr als 10 % eines Plans für ein sauberes Stromsystem realisieren.

Die ganze Geschichte gibt es hier.

Wasserstoff aus Gas zu gewinnen und ihn dann zu verbrennen, um Strom zu erzeugen, anstatt dasselbe Gas gleich zu verwenden, ist an sich schon verrückt.

Noch mehr Geld auszugeben und noch mehr von diesem Gas zu verschwenden, um in großen Anlagen Kohlenstoff abzuscheiden und dann in die Erde zu pressen , ist umso schlimmer.

Ohne massive Subventionen ist das unmöglich, und ich vermute, BP hat die Zeichen der Zeit erkannt. Da das Interesse an Netto-Null schwindet und die Öffentlichkeit allmählich die Realität erkennt, befürchtet BP, am Ende auf einem unbrauchbaren Produkt sitzen zu bleiben.

https://wattsupwiththat.com/2025/12/04/bp-abandon-teesside-hydrogen-plant/