Vielleicht haben Sie davon gehört. Die gleichen Experten, die Ihnen gesagt haben, dass Amerika und die Welt den „Peak Oil“ erreichen würden – den Punkt, an dem die Produktion angeblich für immer zurückgehen muss –, haben nun entschieden, dass wir uns jetzt am „Peak Fracking“ befinden.

Warum? Weil ihnen die für Innovationen notwendige Vorstellungskraft fehlt. Glücklicherweise ist dies bei ExxonMobil nicht der Fall. Das Unternehmen widerlegt ihre Argumentation. Es ist dabei, die Produktion in den USA in die Höhe zu treiben.

Machen Sie sich bereit. Darin liegen viele Chancen.

Fast mein ganzes Leben lang hörten wir nur von „Peak Oil“, was (Sie als Unwissende müssen das verstehen) „gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis“ war. Die offensichtlichen Gegenargumente – dass steigende Preise Innovationen vorantreiben und dass Regulierung deren Feind ist – wurden belächelt.

Ich weiß: Ich habe diese Argumente vorgebracht. Lange bevor es so etwas wie Fracking überhaupt gab.

Die „Experten“ sahen keinen Grund, warum der Ölpreis, der 2008 die stratosphärische Höhe von 147,50 Dollar pro Barrel erreicht hatte, nicht weiter auf 250 Dollar und schließlich bis ins Unendliche steigen sollte. Wir müssten auf Windkraft umsteigen (aber niemals auf Kernkraft!), sagten sie uns: Selbst Russland und der Nahe Osten würden bald keine Reserven mehr haben. Wir müssten uns an Stromausfälle und einen sinkenden Lebensstandard gewöhnen. Das Zeitalter der Energie und damit auch die moderne Zivilisation und das Bevölkerungswachstum seien vorbei.

Dann geschah etwas Merkwürdiges. Amerikanische Unternehmer taten das, was sie immer tun, wenn Preise Innovationen rentabel machen: Sie sprengten die „etablierte Wissenschaft“.

Wie ich schon immer gesagt habe, gibt es weit mehr Öl, Kohle und Erdgas im Boden, als wir jemals in der gesamten Menschheitsgeschichte verbraucht haben. Die Einschränkung liegt nicht in der Größe von Gottes Schöpfung, sondern darin, ob wir die Werkzeuge erfinden dürfen, um sie zu nutzen. Fracking ist, wie Alex Epstein sagt, „sehr wahrscheinlich die vorteilhafteste technologische Entwicklung der letzten 25 Jahre“, gerade weil es „einst nutzloses Gestein“ zur weltweit wichtigsten Quelle zuverlässiger Energie gemacht hat.

Zuerst mit Schiefergas. Dann mit Schieferöl. Dann mit dem Ausbau von LNG-Anlagen und Raffinerien, der Amerika vom weltweit größten Energieimporteur zum weltweit größten Produzenten, zum drittgrößten Exporteur von Erdöl und zum führenden Exporteur von Erdgas machte.

Jetzt kommt die vierte Wende. Kein neues Feld. Keine Wunderentdeckung. Etwas viel Transformativeres: die Umwandlung von Raffinerieabfällen in einen wirtschaftlich bedeutenden Rohstoff.

Willkommen zur neuen Schieferrevolution Amerikas.

Vom „unvermeidlichen Niedergang“ zur Rekordproduktion

Im Jahr 2008, zu Beginn der globalen Finanzkrise, war Amerika der weltweit größte Ölimporteur und dauerhaft von ausländischen Produzenten abhängig. Wir „exportierten“ jährlich 700 Milliarden Dollar an unsere Feinde und waren von ihrer Gnade abhängig wie bereits zweimal in den 1970er Jahren.

Aber wenn wir uns aus dem Weg halten, löst der Markt die meisten Probleme. Als Öl teuer genug wurde, wurde Innovation rentabel. Die „gesicherte Wissenschaft“ sagte, dass die amerikanische Produktion nur sinken könne, und zwar für immer. Doch zwischen 2009 und 2019 stieg die Rohölproduktion der USA von etwa 5,4 Millionen Barrel pro Tag auf über 12,3 Millionen – ein Anstieg von etwa sieben Millionen Barrel pro Tag in einem Jahrzehnt oder durchschnittlich 700.000 Barrel pro Tag an neuen Lieferungen pro Jahr.

Für die Menschen bedeutet das, dass allein durch billiges Schiefergas die amerikanischen Verbraucher im Vergleich zum alten Preissystem jeden einzelnen Tag mehr als eine halbe Milliarde Dollar sparen. Die Leute von „Gasland“ lagen nicht nur in geologischer Hinsicht falsch, sondern auch in wirtschaftlicher und moralischer Hinsicht.

So sieht eine echte technologische Revolution aus.

