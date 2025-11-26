Jo Nova

[Alle Hervorhebungen im Original]

Achtung! Klimaleugnung ist jetzt eine „Sicherheitsbedrohung”.

Da die Net-Zero-Fantasie zerbröckelt und sich das politische Blatt wendet, hat der Blob den Einsatz erhöht und den Knopf „Sicherheitsbedrohung” gedrückt. Klimaleugner sind jetzt eine so tödliche Bedrohung (für die Pfründe der Blobcrats), dass sie eingedämmt werden müssen.

David Archibald sagt: „Wenn sie die Debatte verloren haben, ändern sie die Regeln.“

Länder unterzeichnen wegweisende Erklärung auf der COP30 – damit wird zum ersten Mal die Informationsintegrität auf einer UN-Klimakonferenz priorisiert (Link)

Die Erklärung wurde in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Zivilgesellschaft aus der Global Initiative Advisory Group verfasst und bisher von zehn Ländern unterzeichnet – Brasilien, Kanada, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden und Uruguay.

„Der Klimawandel ist keine Bedrohung der Zukunft mehr, sondern eine Tragödie der Gegenwart“, sagte der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Belém. „Wir leben in einer Zeit, in der Obskurantisten wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen und Institutionen angreifen. Es ist an der Zeit, den Leugnern eine weitere Niederlage zuzufügen.“

Oh, diese schrecklichen Obskurantisten! Die Menschheit wird gerettet werden, aber nur, wenn die Regierungen regieren können, ohne schwierige Fragen beantworten zu müssen.

Die UNO muss sich wohl unsicher fühlen, denn der Begriff „Leugnung“ ist eindeutig unwissenschaftlich – er stammt aus dem politischen und religiösen Kampf, nicht aus der Atmosphärenphysik.

Vielleicht befürchten sie, dass die Welt erkennen könnte, dass die UNO ein überflüssiger, blutsaugender Schmarotzer ist? Um sich nützlich zu machen, liefert die UNO sympathisierenden (sozialistischen) Regierungen eine Ausrede, um Kommissionen für Informationsintegrität einzurichten oder „Forschung“ zu Falschinformationen im Internet zu finanzieren.

Der neue Schlüssel-Terminus ist „Informations-Integrität“

Man konnte es nicht wieder „Ministerium für Wahrheit“ nennen, also lautet das neue Schlagwort der Zensur nun „Informationsintegrität“. Die Frage, von der die UNO hofft, dass sie nicht gestellt wird lautet: „Wer definiert Integrität?“, denn sie sind die Könige.

Seltsamerweise sprachen die australischen Grünen bereits vor fünf Monaten diese Sprache. Die neue Globale Initiative für Informationsintegrität klingt unheimlich ähnlich wie der Sonderausschuss für Informationsintegrität, den die australischen Grünen im August eingerichtet haben. Es ist fast so, als hätte die UNO die Grünen im Juli angerufen und ihnen gesagt, was sie tun sollen.

Google Trends zeigt, dass es seit Juli dieses Jahres plötzlich ein mysteriöses globales Interesse an „Informationsintegrität“ gibt.

Die UN sprechen mit gespaltener Zunge

Beobachten Sie, wie die Meister der Wortkunst ihre Opfer hypnotisieren (siehe unten). Sie fordern die Regierungen auf, Kritiker der UNO zu unterdrücken. Aber die Meister der Manipulation stellen diese Kritik als „Angriffe auf Wissenschaftler und Journalisten” dar, obwohl die meisten Kritiker selbst Wissenschaftler und Journalisten sind. Für jeden, der nicht genau hinschaut, hat die UNO stillschweigend die Annahme vermittelt, dass alle Wissenschaftler auf ihrer Seite stehen und die Kritiker keine Wissenschaftler sind.

Am Ende stellen sie sich selbst als Helden der freien Meinungsäußerung dar – mit den Worten: „Wissenschaftler und Forscher sollten niemals Angst haben, die Wahrheit zu sagen.”

Die Erklärung fordert Regierungen, den privaten Sektor, die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft und Geldgeber auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um den wachsenden Auswirkungen von Desinformation, Fehlinformationen, Leugnung und gezielten Angriffen auf Umweltjournalisten, Umweltschützer, Wissenschaftler und Forscher entgegenzuwirken, die Klimaschutzmaßnahmen untergraben und die gesellschaftliche Stabilität gefährden.

„Wir müssen gegen Fehlinformationen, Desinformation, Online-Belästigung und Greenwashing vorgehen“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres im Vorfeld der COP30. „Im Rahmen der Globalen Initiative für Informationsintegrität zum Klimawandel arbeiten Regierungen und Organisationen zusammen, um Forschung und Maßnahmen zur Förderung der Informationsintegrität in Klimafragen zu finanzieren. Wissenschaftler und Forscher sollten niemals Angst haben, die Wahrheit zu sagen.“

Vor allem aber ist es einfach nur schön und nett. Schauen Sie sich die kitschigen, weichen Fotos an. Die UNO ist einfach eine nette 25-jährige Frau, die nette, harmlose Dinge tut, um Ihnen zu helfen. Sicher.

Deutsche Übersetzung (Google translate):

Die wichtigsten Verpflichtungen sind reine Wortklauberei. Beispiele:

Im Rahmen der Erklärung verpflichten sich die Unterzeichner,…

• die Integrität von Informationen zum Klimawandel im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsgesetzen zu fördern, einschließlich der Standards zur Meinungsfreiheit,

• fundierte und inklusive Klimaschutzmaßnahmen zu fördern, indem sie einen gerechten Zugang zu genauen, evidenzbasierten und verständlichen Informationen für alle vorantreiben.

Die UN fordert also die reichen Länder auf, die Forschung zu Klimafehlinformationen in Entwicklungsländern zu finanzieren, weil diese Menschen keine Lebensmittel und keinen Strom brauchen, sondern Schutz vor NASA-Astronauten und Nobelpreisträgern, die über nicht anerkannte Wissenschaft sprechen?

„Angesichts der weltweit knappen Ressourcen fordert die Erklärung die Regierungen auf, Mittel für die Erforschung der Integrität von Klimainformationen bereitzustellen, insbesondere in Entwicklungsländern.“

Es ist von Anfang bis Ende eine Wand aus Wortspielereien und Lügen: Diejenigen, die Ihnen Ihr Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung rauben behaupten, sie würden es schützen.

Jo Nova is science presenter, writer, speaker & former TV host; author of The Skeptic’s Handbook. This article was previously on her website joannenova.com.au.

Link: https://clintel.org/un-makes-landmark-deal-on-information-integrity-to-shut-up-annoying-denialist/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE