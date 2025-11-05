[Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung eines Beitrages des deutschsprachigen Blogs Blackout News, den Pierre Gosselin übersetzt und zusammengefasst hat. Diese Zusammenfassung ist hier übersetzt. Weil der Originalartikel bei Blackout News recht lang ist, wird die L;ektüre desselben empfohlen, der Link steht noch einmal unten. A. d. Übers.]
Fast 900 Unternehmen – darunter Dutzende großer internationaler Konzerne – haben sich stillschweigend aus der Science Based Targets Initiative (SBTi) zurückgezogen, berichtet Blackout News hier.
Dieser Schritt wird als „überfällige Rückkehr zum wirtschaftlichen Menschenverstand” angepriesen.
Die SBTi verlangt von ihren Mitgliedern, wissenschaftlich validierte Klimaziele festzulegen und ihre Emissionsziele im Wesentlichen an internationale Standards anzupassen.
Der jüngste Exodus von 893 Unternehmen signalisiert eine wachsende Unzufriedenheit. Dem Bericht zufolge stellen viele Unternehmen die praktische Durchführbarkeit der strengen Anforderungen der Initiative in Frage. Deren Hauptargument?
Klima-politische Maßnahmen, die technische und finanzielle Einschränkungen ignorieren, gefährden letztendlich die langfristige wirtschaftliche Lebensfähigkeit und schwächen die globale Wettbewerbsfähigkeit.
[Hervorhebung im Original]
Die Botschaft an die Politik ist klar: Übermäßige Regulierung führt oft direkt zu höheren Betriebskosten, stagnierenden Investitionen und sinkender Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Für viele Unternehmen begann sich ihr Engagement für die SBTi eher wie „symbolische Politik“ anzufühlen als wie eine nachhaltige Geschäftsstrategie. Der Rückzug ist daher ein strategischer Schritt – eine Rückkehr zu den Schwerpunkten operative Stabilität und Rentabilität als Grundlage für jede sinnvolle langfristige Investition.
Großbritannien, die USA und China verzeichnen die höchste Zahl an Unternehmen, die ihre Teilnahme beendet haben.
Die Hunderte von Unternehmensrückzügen markieren eine Wende hin zu wirtschaftlichem Realismus und deuten darauf hin, dass selbstbestimmte, pragmatische Strategien politisch vorgeschriebene Strategien ersetzen und damit bekräftigen, dass eine glaubwürdige, langfristige Umweltpolitik zunächst die Wirtschaftskraft respektieren muss.
[Hervorhebung im Original]
Bill Gates streicht den Terminus „Untergang der Menschheit“
Bill Gates hat kürzlich eine „strategische Neuausrichtung“ im Bereich Klimawandel gefordert, bei der der Schwerpunkt weltweit von kurzfristigen Emissionszielen und „Weltuntergangsszenarien“ auf die Verbesserung des menschlichen Wohlergehens, die Bekämpfung der Armut und die Prävention von Krankheiten in den ärmsten Ländern der Welt verlagert werden soll.
Er legte diese Sichtweise in einem kürzlich veröffentlichten Memo mit dem Titel „Three tough truths about climate“ [etwa: Drei harte Wahrheiten über das Klima] dar. Gates argumentiert, dass die zentrale Messgröße für globale Bemühungen die Verbesserung der Lebensbedingungen sein sollte, dass der Klimawandel nicht zum „Untergang der Menschheit“ führen wird und dass eine „Weltuntergangsstimmung“ begrenzte Ressourcen von Maßnahmen abzieht, die den größten unmittelbaren Einfluss auf das Leiden der Menschen hätten.
Er betonte auch, dass Klima- und Gesundheitsmaßnahmen oft um Mittel aus den nationalen Haushalten konkurrieren. Als Beispiel für diese pragmatische Sichtweise nannte er, dass er sich dafür entscheiden würde, „die Temperatur um 0,1 Grad steigen zu lassen, um Malaria zu beseitigen“, wenn er sich zwischen beiden entscheiden müsste.
Der gesamte Artikel bei Blackout News in deutscher Sprache steht hier!
Link: https://notrickszone.com/2025/11/01/bill-gates-893-companies-ditch-climate-initiative-call-for-return-to-economic-rationality/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Es wird Bill Gates die Frage gestellt welches schlimmer sein wird
Klimawandel oder die Pandemien.
Da er mit seiner Super IQ, die wir ja sowieso nicht ausrechnen können die Zukunft jetzt schon voraus sagen kann, antwortet er.
Solange es die CO2 Emissionen wird sich die Klimakrise verschärfen. Bei der Pandemie wenn sie zuschlägt (meistens hält sie ihren guard aber wenn sie zuschlägt, dann kommt es hart) gibt es zig Millionen Tote. Also müsste man auch dafür Geld investieren um das zu vermeiden.
Ich frag mich wie Schweden ohne Maßnahmen so gut abgeschnitten hat.
Australien sollte auch nicht in die Kernkraftwerke investieren sondern in die erneuerbaren Energien, weil die Kernkraftwerke zu viel kosten und es in Australien Wind und Sonn gibt.
https://youtu.be/nDyzcqAaJ2s
Das Orakel spricht. Frage mich nur – Woher weiß er immer so gut, was wir zu tun haben?
So erfreulich es ist, dass immer mehr Menschen, Unternehmen und Politiker (die UNO leider noch nicht) eingestehen, dass die wirtschaftlich katastrophalen Maßnahmen zur Abwendung der „Klimabedrohung“ völlig übertrieben sind, sollte, zur finalen Beendigung dieses Spuks, auch der absurde physikalische Hoax des „anthropogen verursachenden Klimawandels durch Kohlenwasserstoffe“ beerdigt werden. Andernfalls könnten eine Folge von irgendwelchen überraschenden Wetterereignissen zum erneuten Wideraufleben des Alarmismus führen.
So ein Zufall aber auch.
Hatte er nicht ein Buch geschrieben „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern“
Das Buch debütierte auf Platz 1 der New-York-Times-Sachbuch-Bestsellerliste in der Woche zum 20. Februar 2021.
Darin stellt Gates dar, was er in über einem Jahrzehnt des Studiums des Klimawandels und der Investition in Innovationen zur Lösung von Klimaproblemen gelernt hat.
Was mag er da wohl die ganzen Jahre studiert haben?
Warum hat er eigentlich keinen Prof. Dr. Dr. Titel?
Jetzt meint er auf einmal ach ist alles nicht so wichtig.
Wenn man Wikipedia fragt.
„Der Intelligenzquotient (IQ) von Bill Gates wird oft auf 160 geschätzt, was ihn in die Kategorie der Hochbegabung einordnet. Diese Zahl wird von verschiedenen Quellen genannt, die ihn als Beispiel für eine Person mit außergewöhnlich hoher Intelligenz anführen. „
Ich glaube eher er kommt so an die 250 oder sogar mehr. Würde auch die künstliche Intelligenz locker überholen. Auf jeden Fall mehr als der Superman.