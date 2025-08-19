Meinungskommentar, Natalie Sandoval, DCNF Patriots-Autorin, 12. August 2025

Trotz aller Eintönigkeit der amerikanischen politischen Debatten müssen wir die Klimaanlagen hier in USA nicht verteidigen. Anders verhält es sich in Frankreich, wo „die Klimaanlage Teil des politischen Tauziehens geworden ist“, schreibt die New York Times (NYT) [Bezahlsperre].

Auf der Seite der Klimaanlagen und der Vernunft steht Marine Le Pen. Le Pen wird je nach politischer Einstellung des Autors als „rechtsextrem“ (wie von der New York Times), „rechtsgerichtet“ oder „konservativ“ beschrieben. Sie hat versprochen, einen „großen Plan zur Ausstattung mit Klimaanlagen“ umzusetzen, wenn ihre Partei die nationale Kontrolle erlangt.

Tolle Neuigkeiten für Marine Le Pen: Die französische Linke führt inmitten einer Hitzewelle eine Kampagne gegen Klimaanlagen, während Le-Pens Partei einen umfassenden Ausbau der Kühlanlagen verspricht. pic.twitter.com/hv0eW9TDZB

Le Pen ist eine ehemalige Vorsitzende des Rassemblement National und eine der Favoritinnen bei den französischen Präsidentschaftswahlen 2027. Bis März, als ihr ein Strafrichter – angeblich wegen Unterschlagung – die Kandidatur für ein öffentliches Amt für fünf Jahre untersagte .

„Aktivismus gegen übermäßiges Schwitzen“ wird von Leuten wie Marine Tondelier, der Vorsitzenden der französischen Partei „Die Ökologen“, missbilligt. Tondelier bevorzugt die „Begrünung“ der Städte und eine umfassende „ökologische und soziale“ Umgestaltung, heißt es in einer Übersetzung von Bemerkungen aus ihrem X-Account.

„Klimaanlagen sind eine Fehlanpassung“, sagte Dan Lert, stellvertretender Bürgermeister der Pariser Ökowende . „Um ein echtes Problem zu lösen, verschlimmert man es.“

Manche Europäer sind bereits bereit, für diese „Fehlanpassung“ eine Menge Geld auszugeben. Laut Euro News nutzt Italien weitaus mehr Klimaanlagen als alle anderen europäischen Nachbarn, „obwohl die Strompreise dort zu den höchsten in Europa gehören“. Frankreich belegt laut Euro News den fünften Platz in der Kategorie der Klimaanlagennutzung in Europa.

„In den stärksten betroffenen Ländern bleibt die Klimaanlage ein unverzichtbarer Begleiter, und mehr Menschen betrachten sie eher als Notwendigkeit denn als Luxus“.

Unterdessen verzeichnete das Statistische Bundesamt laut der Deutschen Welle „ bis 2024 einen Anstieg der Inlandsproduktion von Klimaanlagen um 92 Prozent“ . In den letzten fünf Jahren sei die Produktion um 75 Prozent gestiegen. Fast die Hälfte der befragten Deutschen nennt laut Clean Energy Wire Kostenbedenken als Haupthindernis für den Kauf einer Klimaanlage. Weitere 41 Prozent gaben an, dass sie sich eine Anlage kaufen würden, wenn die Temperaturen weiter steigen.

Die nächste Präsidentschaftswahl wird die Selbstgeißelung der Franzosen auf die Probe stellen. Die eine Partei bietet eine selbstmörderische Einwanderungspolitik und einen Hitzschlag.

Die andere Partei bietet restriktive Einwanderungspolitik und Klimaanlagen.

💨 Toller Artikel in @FT heute, der Europa dazu auffordert, die Installation und Nutzung von Klimaanlagen nicht mehr einzuschränken

Wenn Europa seinen derzeitigen Kurs fortsetzt und weiterhin gegen Klimaanlagen vorgeht, werden die hitzebedingten Todesfälle bald über 500.000 pro Jahr betragen.

Installation einer Klimaanlage in China [die Kliaanlagen sind günstig und der Strompreis ist niedrig. Einige Bauern installieren sogar für ihre Nutztiere Klimaanlagen in die Ställe]… https://t.co/j2e7mnMAW7 pic.twitter.com/rJcMP2iKe9

Nach Angaben der Vereinten Nationen sterben in Europa jährlich etwa 175.000 Menschen an „hitzebedingten Ursachen“. Nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde EPA sind seit 1979 etwas mehr als 14.000 Amerikaner „direkt an hitzebedingten Ursachen“ gestorben.

Man muss sich fragen, ob Europas Politiker die Europäer hassen. Keine Klimaanlagen für die Franzosen. Vom Staat verordnete geschlossene Fenster und Zensur für die Briten. Abgeschaltete Atomkraftwerke für die Deutschen .

Und Wellen ungeprüfter Migranten für alle.

https://dailycaller.com/2025/08/12/marine-tondelier-marine-le-pen-air-conditioning-france-green-climate-change-energy-europe/