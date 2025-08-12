Gibt es einen Klimawandel? Ja – immer: der stete Wandel des Klimas wird von niemandem geleugnet. Aber ist der Klimawandel vom Menschen verursacht oder beeinflußt? Und ist das gut oder schlecht? Wie auch immer: die Obstbäume und viele andere Pflanzen freuen sich. Und mit ihnen die menschlichen Obstfreunde.
Die Massenmedien und Klimawissenschaftler behaupten unablässig, wie gefährlich und katastrophal der „menschgemachte Klimawandel“ sei. Da der städtische Wärmeinsel-Effekt einen Großteil der gemessenen Erwärmung ausmacht (Satelliten und terrestrische Stationen messen gern die Aufheizung künstlicher Strukturen, z.B. betonierten Bodens), ist die veröffentliche Erwärmung tatsächlich menschgemacht.
In der Praxis bedeutet das zum Beispiel mildere Temperaturen in Obstgärten in Siedlungsnähe – Ergebnis: viele Blüten erfrieren nicht während der Eisheiligen oder anderer Abkühlungs-Ereignisse. Tarnt sich dann der „Höllensommer des Jahrhunderts“ geschickt mit vielen Niederschlägen und moderaten Temperaturen, die eine Versickerung des Regens zulassen, können die Obstbäume ihre vielen Blüten in Kirschen, Pflaumen, Äpfel und vieles andere umwandeln.
Auf dem Radweg zum EIKE-Büro im Saaletal sehen wir daher dieses Jahr Tonnen und Abertonnen von Kirschpflaumen, unter deren Last sich die Äste der Obstbäume von den Kleingärten zum öffentlichen Weg herüberbiegen und zum Ernten einladen. Kirschpflaumen sind die unveredelte Urform der Pflaumensorten, also praktisch eine Wildfrucht wie die Brombeeren darunter, die heuer auch in Massen wachsen.
Die Unmengen der kleinen Pfläumchen fallen seit Jahren (Jahrzehnten?) erstmals ins Auge – an Orten, wo sich die Früchte sonst eher versteckt hielten und vom vorbeiradelnden Obstdieb gar nicht bemerkt wurden. Schreiben Sie uns in die Kommentare, welche Früchte in Ihrer Region Ihnen gerade auf den Kopf fallen.
Nicht nur die Früchte wachsen dieses Jahr zahlreich, sondern auch die Pflanzen selber. So wurden von einem EIKE-Mitarbeiter besonders große Kletten mitten in einer urbanen Wärmeinsel entdeckt.
Garten meines Vaters. Ein Apfelbaum ist umgekippt (einseitig beschnitten, weil in Gartenecke und er sollte nicht zu den Nachbarn die Äste ausstrecken). Was war dieses Jahr anders? Riesige Menge Äpfel …
Anderer, weit größerer Apfelbaum, 2 dicke Äste abgebrochen, auch hier alles voller Äpfel.
5 Kirschbäume mit exzellenter Ernte.
2 Pflaumen + 2 Pfirsiche (Äste möglichst abgestützt, sonst hätten die keine Äste mehr, wegen der vielen Früchte), Haselnuß, Walnuß … alle mit erstklassiger Ernte (in Aussicht / teilweise schon eingefahren).
Das hat aber nichts mit „Klima“ zu tun, sondern mit reichlich Regen diese Jahr, zur richtigen Zeit (ansonsten Bewässerung) und das im letzten Jahr die Ernte ausfiel. Die Bäume blühten, es kam Frost, die Blühten erfroren, die Ernte 2024 fiel daher größtenteils aus = die Bäume konnten für dieses Jahr Kraft ansammeln. Ganz normaler Vorgang, ein Mastjahr.
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Zwar hängen die Bäume voller Äpfel, aber sie fallen unreif und f…trocken herunter, man kann absolut nichts damit anfangen, kein Apfelmus, kein Saft. Hier in Südthüringen sterben jetzt auch grosse und alte Bäume ab – Wassermangel.
Ich kann die Ansichten des Autors hier an der Nordseeküste nur bestätigen. Hier biegen sich die Bäume unter den Lasten der wildwachsenden Äpfel, Birnen, Brombeeren und Holunder.
Es ist das wahrscheinlich beste Jahr für die Ernte von Früchten. In der Landwirtschaft muss das doch ähnlich aussehen. Was für ein Höllensommer, nur für die Pflanzen offenbar nicht. Es war die optimale Mischung aus Regen und mildem, aber nicht zu warmem Wetter und dazu Sonnenschein.
Die Obsternten werden noch sehr lange auf hohem Niveau bleiben.
Ist auch vollkommen logisch aus der Sicht
des natürlichen Klima-Wandels (Planeten induziert).
Im Jahr 2023 haben die Pflanzen praktisch noch
einmal vollgetankt (Sonnenlicht).
Zur globalen Abkühlung in der NH bis 2100,
die sehr, sehr langsam verlaufen wird:
das Minimum im Jahr 2100 ist mit
(MINR 2100/ 3 -12.8) wesentlich höher
als das Minimum im Jahr 1957 (1957/3 -25.8).
Das heißt, dass sich die NH sehr, sehr langsam
auf die kommende Warmzeit zubewegt.
Eine komplette Klima-Periode dauert übigens 4284 Jahre.
1 Earth-Clima-Period (ECP) = 26 Earth-Clima-Cycles (ECC) = 4.284 years
ECC_1943AD_NH.jpg
Siehe auch:
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
und
SUN_SYSTEM_ECC_2023_2100.pdf (https://magentacloud.de/s/bgpFeBNrsQQEsdi)
Hier im Gebirge nahe Erzgebirgskamm alle Beerensorten sehr gut, Kirschpflaume nicht übermäßig gut, Apfel bei mir schlecht, Hauspflaume auch schlecht. lag an der kalten Witterung Anfang Mai, mitten in der Blüte.
Roßkastanie blühte sehr gut und honigte zusammen mit der Bergahorn, nach der Kältewelle.
Und die Weizenernte ist wegen des vielen Regens ins Wasser gefallen, wie derzeit überall im ÖRR berichtet wird. Und Dürre-Terli geht wieder mit Hitze in Spanien, etc. hausieren.
Am Ende auch hier keine „Klimakatastrophe“ in Sicht….
Expana hebt Prognose für EU-Weizenernte an und senkt Maiserwartung | MarketScreener Deutschland
Mais steht dagegen super, Grünfutter auch. Bei uns im Gebirge gehts auch noch mit dem Getreide, das ist etwas später abgereift und war dem Regen nicht solang ausgesetzt.
Nein die Weizenernte wird auch gut, wohl höher als 2024 (+7%), sodann haben die Spanier, Italiener, Griechen, Türken, etc. da sie in der subtropischen Zone liegende Länder bewohnen, schon immer wärmere Sommer als die Deutschen erleben dürfen, das macht diese Länder als Sommerurlaubsziele ja erst so begehrt.
Man muss schon sein gesamtes Schulwissen vergessen und fest auf den Beißstock beißen, um bei dem Hitzerummel von ARD und ZDF ruhig im Sessel zu bleiben, eine ungeheuere Zumutung und Anmassung des öffentlichen Verdummungsapparates, oder?
Dieses Jahr Unmengen an schwarzen Johannisbeeren, Waldbeeren und Brombeeren gepflückt. Wir haben ca. 50 Gläser Marmelade eingekocht. Alle Obstbäume hängen voll dieses Jahr. Frühkartoffelernte hervorragend, Haselnüsse ohne Ende… Nur der wohlstandsverwahrlosten urbanen Öko-Klasse kann man das Märchen von der „Klimakatastrophe“ weiterhin erzählen, Leuten die Obst und Gemüse nur aus dem „Bio-Supermarkt“ kennen. Die Landbevölkerung lacht inzwischen nur noch über die „Klimaspinner“ in ARD und ZDF…