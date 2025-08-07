Eric Worrall

Der ehemalige Vorsitzende der National Party Barnaby Joyce sorgt für Aufruhr bei den Grünen:

„Wahnsinnige Null-Emissions-Politik“: Barnaby Joyce kritisiert die UNO in einer Tirade über den Schnee in New England.

Jack Evans @Jackevansreport

3. August 2025 – 8:04 Uhr

Der Abgeordnete der National Party Barnaby Joyce nutzte einen Schneefall in seinem Wahlkreis New South Wales, um seine Kampagne gegen Australiens „verrückte Politik der Netto-Null“ voranzutreiben.

Joyce veröffentlichte am Samstag ein Video in den sozialen Medien, als es in der Stadt Bendemeer heftig schneite.

„An einem Tag wie heute weiß ich nicht, was lächerlicher ist: UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der über die globale Erwärmung spricht, oder Tim Flannery, der angesichts des Hochwassers behauptet, es werde nicht mehr regnen“, sagte er in einem Video auf seiner Facebook-Seite.

„Das Traurige daran ist, dass es in diesem kleinen Dorf Bendemeer, in dem ich lebe, Menschen gibt, die es sich nicht leisten können, sich warm zu halten, weil wir diese verrückte Netto-Null-Politik haben, mit der wir offenbar noch mehr Schnee produzieren werden.“

„Wir tun nichts, wir sind nur grausam und verletzen Menschen.“

…

Sein Gesetzentwurf „Repeal Net Zero“, der von mehreren Rebellen der Koalition unterstützt wird, sieht vor, Australiens Ziel der CO₂-Neutralität bis 2050 aufzugeben, ein Ziel, das mit dem der meisten anderen Industrienationen übereinstimmt.

…

Mehr hier.

Das Facebook-Video von Barnaby Joyce steht hier.

Barnaby Joyce hat uns 2021 enttäuscht, als er als Vorsitzender der National Party den Forderungen nach Unterstützung der Net-Zero-Politik der Koalition nachgab und sich in den gescheiterten Bundestagswahlkampf 2021 stürzte.

Seitdem hat Joyce hart daran gearbeitet, diesen Fehltritt wiedergutzumachen, indem er eine Bauernrevolte gegen die Regierung und die Konzerne organisierte, die ihre brutale Agenda für erneuerbare Energien auf Australiens wichtigsten landwirtschaftlichen Flächen durchsetzen wollen.

Landbesitzer schließen sich zusammen, um gegen die Enteignung von Land für Stromleitungen für erneuerbare Energien zu protestieren. Landwirte aus dem äußersten Norden Queenslands über New South Wales bis hin nach Victoria bilden eine gemeinsame Koalition, um gegen die Enteignung ihres Landes zugunsten von Hochspannungsleitungen zu kämpfen.

Matthew Benns@MatthewBenns

Landwirte aus dem äußersten Norden Queenslands über New South Wales bis hin nach Victoria schließen sich zu einer gemeinsamen Koalition zusammen, um gegen die Zwangsenteignung ihres Landes für den Bau von Hochspannungsleitungen für erneuerbare Energien zu kämpfen.

Der ehemalige stellvertretende Premierminister Barnaby Joyce brachte die Landwirte letzte Woche bei einem Zoom-Meeting zusammen, um zu versuchen, den Bau der 500-Kilovolt-Kabel über erstklassiges Agrarland zu verhindern, darunter auch sein eigenes in Danglemah in der Nähe von Tamworth.

„Alle diese Landwirte müssen sich mit Stromleitungen auseinandersetzen, die über ihr Land von Queensland bis nach … Süd-New South Wales, New England, Upper Hunter und bis nach Victoria verlaufen“, sagte Joyce. „Aber keiner von ihnen hat miteinander gesprochen.“

…

Mehr hier

Ich muss sagen, dass ich Barnaby Joyce zustimme. Sollte der Schnee nicht schon vor Jahren aufgehört haben? Sollten nicht alle Unternehmer, die von den Schneefeldern leben, bereits bankrott sein?

Es liegt ziemlich viel Schnee – laut einigen Quellen gab es den stärksten Schneefall seit 40 Jahren.

Australische Städte von stärkstem Schneefall seit Jahrzehnten heimgesucht

Eine Kaltfront brachte zum ersten Mal seit 10 Jahren Schnee in Teile von Queensland

Peter Hobson

Montag, 4. August 2025, 08:31 Uhr BST

Mehrere Städte im Osten Australiens haben den stärksten Schneefall seit Jahrzehnten erlebt, der zu Überschwemmungen, gestrandeten Fahrzeugen und Stromausfällen in Tausenden von Haushalten geführt hat.

Eine Kaltfront brachte am Samstag bis zu 40 cm Schnee über Teile des nördlichen New South Wales, so viel wie seit Mitte der 1980er Jahre nicht mehr, sagte Miriam Bradbury, Meteorologin beim australischen Bureau of Meteorology (BoM).

Auch im benachbarten Bundesstaat Queensland fiel zum ersten Mal seit zehn Jahren Schnee, sagte sie.

…

Mehr hier

[Siehe hierzu auch fast alle Kältereports der letzten Wochen, in denen die Kälte in Australien regelmäßig angesprochen wird. A. d. Übers.]

Barnabys Argument, dass die Armut aufgrund erneuerbarer Energien und unerschwingliche Heizkosten weitaus größere Not verursachen als alle Probleme, die durch die globale Erwärmung verursacht werden, trifft den Nagel auf den Kopf. Teure Klimaschutzmaßnahmen helfen den Menschen mit geringem Einkommen nicht, die in der Kälte zittern, die eigentlich nicht mehr auftreten sollte.

Alarmisten springen bei jeder Hitzewelle sofort auf den Zug auf und behaupten, jeder Schweißtropfen sei ein Zeichen für das Ende der Welt, aber sie haben keine Erklärung dafür, warum diese angebliche globale Erwärmung den Schnee nicht aufgehalten hat, außer der schamlosen Behauptung, dass die globale Erwärmung zu MEHR Schnee führt, wenn sie durch übermäßigen Schneefall in Verlegenheit gebracht werden.

Die globale Erwärmung führt manchmal sogar zu starken Schneefällen im Juli – in Europa. Aus der vergangenen Woche:

Vergessen wir nicht Nordamerika und den Rest der nördlichen Hemisphäre. Aus dem Jahr 2018:

Vielleicht ist die Wahrheit, dass die globale Erwärmung im Kontext der weitaus größeren natürlichen saisonalen und jährlichen Temperaturschwankungen einfach keine große Sache ist. Und die globale Erwärmung ist weit weniger ein Problem als die Tatsache, dass man sich die Heizkosten für sein Zuhause nicht leisten kann, weil erneuerbare Energien die Stromrechnung in die Höhe getrieben haben.

Link: https://wattsupwiththat.com/2025/08/05/if-global-warming-is-such-a-problem-why-is-there-so-much-snow-in-australia/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE