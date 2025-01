James Taylor

Exklusive Eröffnungsveranstaltung im Zentrum Londons am 17. Dezember 2024 mit dem Parlamentsabgeordneten Nigel Farage und Lois Perry, Direktorin von Heartland UK/Europe

ARLINGTON HEIGHTS, IL – Das Heartland Institute, eine Denkfabrik der freien Marktwirtschaft, die weltweit als die prominenteste Denkfabrik bekannt ist und welche die Skepsis gegenüber dem vom Menschen verursachten Klimawandel unterstützt, hat offiziell eine Niederlassung in Übersee gegründet.

Heartland gründete diese Woche Heartland UK/Europe mit Lois Perry als Geschäftsführerin. [Unter dem Link gibt es einen kleinen einführenden Film. A. d. Übers.] Sie wird die wissenschaftlich fundierte Arbeit von Heartland, die sich gegen Klimaalarmismus und Programme wie Net Zero richtet, von London aus vorantreiben, wo sie direkt mit politischen Entscheidungsträgern in Großbritannien und auf dem Kontinent kommunizieren kann.

„Das Heartland Institute kann auf eine stolze Geschichte der Bereitstellung von Forschung und Ressourcen zurückblicken, welche die konservative und freiheitsorientierte Politikgestaltung in den Vereinigten Staaten prägen“, sagte James Taylor, Präsident des Heartland Institute. „In den letzten Jahren hat eine wachsende Zahl von politischen Entscheidungsträgern in Großbritannien und Kontinentaleuropa darum gebeten, dass Heartland ein Satellitenbüro einrichtet, um Ressourcen für konservative politische Entscheidungsträger in ganz Europa bereitzustellen. Mit unserem Start in Großbritannien und Europa wollen wir diesem Wunsch in ganz Europa nachkommen und uns für die Prinzipien der Freiheit und des wirtschaftlichen Wohlstands in einer Zeit zunehmender Regulierung und wachstumsfeindlicher Politik einsetzen.“

Das Heartland Institute hat 15 internationale Konferenzen zum Klimawandel in den USA, Europa und Australien veranstaltet. Das Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) wurde 2008 als Gegengewicht zum politischen IPCC der Vereinten Nationen gegründet. Diese neue Erweiterung von Heartland wird dem Einfluss des Instituts auf globale Debatten, u. a. zu Klimafragen, noch mehr Resonanz verleihen und eine größere transatlantische Zusammenarbeit zur Förderung der individuellen Rechte und der wirtschaftlichen Freiheit fördern.

„Die Gründung von Heartland UK/Europe ist ein Zeichen für unser Engagement, mutige, evidenzbasierte Lösungen in den Vordergrund der politischen Diskussionen in Europa zu stellen“, sagte Lois Perry, Geschäftsführerin von Heartland UK/Europe. „Indem wir wichtige Führungspersönlichkeiten und Experten von beiden Seiten des Atlantiks zusammenbringen, fördern wir einen wichtigen Dialog, um ideologisch motivierter Überregulierung entgegenzuwirken und eine Politik voranzutreiben, die Individuen und Gemeinschaften stärkt.“

Der offizielle Start von Heartland UK/Europe fand bei einer Veranstaltung am Abend des 17. Dezember in London statt. Zu den prominenten Führern, politischen Entscheidungsträgern und Unterstützern, die bei der Veranstaltung sprechen werden, gehört als besonderer Ehrengast Nigel Farage, MP, der im September als Hauptredner beim 40th Anniversary Benefit Dinner des Heartland Institute auftrat. Farage traf sich auch mit dem Präsidenten des Heartland Institute, James Taylor, zu einem exklusiven Interview über die globale konservative Bewegung:





Dazu: Government & Politics

Das Heartland Institute hat mit Hunderten von prominenten Klimawissenschaftlern und Politikexperten aus aller Welt zusammengearbeitet, darunter Fred Singer, Richard Lindzen, Robert Carter, Tim Ball, William Gray, Christopher Essex, Christopher Monckton, Ross McKitrick, Nir Shaviv, Ian Plimer, William Kininmonth, Willie Soon, S. Stanley Young, Susan Crockford, Chris de Freitas, David Evans, Nils-Axel Mörner, Jennifer Marohasy, Patrick Michaels, Ross McKitrick, Sebastian Lüning, Sonja Boehmer-Christiansen, und viele andere.

Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Einführung wünschen oder Interviews mit Vertretern vereinbaren möchten, antworten Sie bitte auf diese Mitteilung oder verwenden Sie die nachstehenden Kontaktangaben.

…

Media Inquiries:

Jim Lakely, (jlakely@heartland.org), Joseph Robertson (enquiries@touchpointstrategy.co.uk)

The Heartland Institute is a national nonprofit organization founded in 1984 and headquartered in Arlington Heights, Illinois. Its mission is to discover, develop, and promote free-market solutions to social and economic problems. For more information, visit our website or call 312/377-4000.

Link: https://heartland.org/opinion/the-heartland-institute-solidifies-its-global-impact-by-founding-heartland-uk-europe/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE