Pierre Gosselin

Original-Beitrag vom 24. Dezember 2024

Es steht außer Frage, dass es den Deutschen und Europäern so schlecht geht wie schon lange nicht mehr. Schuld daran sind inkompetente, ideologische Machthaber und globale Puppenspieler. Glücklicherweise könnten ihre Tage bald gezählt sein, denn das Jahr 2025 bietet viele Lichtblicke.

Vor Corona habe ich mich tatsächlich nach den Tagen gesehnt, als der Klimawandel eines der größten Probleme war, mit denen wir angeblich konfrontiert waren.

Seitdem hat sich die Lage in Deutschland deutlich verschlechtert, so dass die Sorge um das Klima in den Hintergrund getreten ist. Heute kümmert sich niemand mehr darum. Die Deutschen und Europäer haben sich längst auf die realen, unbestreitbaren Bedrohungen besonnen:

– wirtschaftliche Probleme

– Sinkender Lebensstandard

– Inflation

– Engpässe in der Energieversorgung

– Deindustrialisierung

– Verlust der Demokratie

– zunehmende Restriktionen

– Beschneidung der Meinungsfreiheit

– Verschärfung des Krieges in der Ukraine

– unkontrollierte Einwanderung

– sprunghaft steigende Kriminalitätsrate

– Erhöhte Terrorgefahr

– Staatspropaganda-Medien

Reale Probleme und Krisen

Es steht außer Frage, dass es den Deutschen und Europäern so schlecht geht wie schon lange nicht mehr. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Menschen hierzulande nichts Besseres zu tun hatten als sich über die Klimakrise aufzuregen. Heute stehen die Deutschen und Europäer vor echten und tiefgreifenden Problemen.

Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg sah die Lage für Deutschland und weite Teile Europas so düster aus wie heute.

Schimmer der Hoffnung für 2025

Aber es gibt starke Lichtstrahlen, die durch die dunklen Wolkenschichten des Jahres 2025 brechen. Es wehen wahre Winde des Wandels: politische Kräfte, die versprechen, uns den Frieden und den Wohlstand zurückzugeben, um den wir jahrelang beraubt wurden. In vielen Ländern haben wir bereits große politische Veränderungen erlebt, da die Bürger des raschen und unbestreitbaren sozioökonomischen Verfalls überdrüssig geworden sind, der von unfähigen Führern und ihren Marionettenspielern verursacht wird.

Das Jahr 2025 wird zwar zuweilen turbulent verlaufen, verspricht aber revolutionäre Veränderungen. Denken Sie daran, dass die wichtigsten dahinter stehenden Kräfte bereits zum Einsatz gekommen sind oder demnächst zum Einsatz kommen werden. Die Achse der inkompetenten Führer und die Globalisierung sind in völliger Auflösung begriffen, und viele Elemente sind bereits auf der Flucht. Jetzt ist es an der Zeit, sie (politisch) zur Strecke zu bringen und sie gnadenlos zu besiegen. Das Eisen ist heiß, und jetzt ist es an der Zeit, es mit voller Wucht zu schlagen. Wenn alle mit anpacken, können wir eine neue Zukunft schmieden.

In diesem Sinne wünschen wir allen ein frohes Weihnachtsfest und denken Sie daran, dass es im Jahr 2025 viel zu hoffen gibt.

Link: https://notrickszone.com/2024/12/24/merry-christmas-and-though-weve-seen-some-brutal-years-things-are-really-looking-up-for-2025/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE