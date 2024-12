Von Jo Nova

Dies verlangsamt die Parasiten

Das Aufregendste, was ich heute gehört habe, war, dass KI eingesetzt wurde, um all die bösen Überraschungen zu finden, die in den 1.500 Seiten US-Gesetzestexten versteckt waren, die in den Tagen vor Weihnachten durch den Kongress gepumpt wurden. Rechtsberater müssen das ganze Jahr damit verbracht haben, die Texte mit Tricks zu manipulieren, um die politische Klasse zu bereichern. Kein Mensch könnte das Kleingedruckte über Nacht entschlüsseln, aber KI kann das. Dann rettete die freie Meinungsäußerung auf X die Situation, als Elon Musk die Nachricht an seine 208 Millionen Leser weitergab und dass Capitol Pork [~ die Schweinereien] wurden entlarvt,

Wie Elon Musk sagt : „Ich bin misstrauisch gegenüber Gesetzen, die länger sind als Der Herr der Ringe.“

Egal für wie korrupt Sie den Staat halten, es ist noch schlimmer:

Auf X wurden einige der versteckten Überraschungen gepostet, darunter eine Gehaltserhöhung für den Kongress, die Finanzierung von Bill Gates‘ Moskito-Spielen, Biowaffenforschung, Impfvorschriften und neue Regeln zur Definition nationaler Notfälle wie „Klimawandel“.

Bild online: Sechste (!) Lohnerhöhung seit 2022: Nächster Geldregen für unsere EU-Beamten

Überall in Europa wird gespart – nur bei den EU-Beamten nicht! Die Gehälter der Eurokraten sollen dieses Jahr um insgesamt 7,2 Prozent steigen – davon profitieren auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) und ihre Kommissare.

Auch ihr Gehalt steigt zum sechsten Mal seit Anfang 2022: EU-Chefin Ursula von der Leyen (66)

Wie könnte man dies anders beschreiben als grassierenden Diebstahl, der unter einer erfundenen „Pandemie“-Aktion versteckt und mit manipulativem Zwang durchgesetzt werden soll?

Glenn Reynolds weist darauf hin: Der Gesetzentwurf zur Krebsforschung wurde im März verabschiedet und dann zynischerweise monatelang liegen gelassen, um ihn als Geisel gegen die Republikaner einsetzen zu können.

Auf Twitter gesehen:

Was ist ungeheuerlicher: die Weigerung, ein 1.574 Seiten langes Haushaltsungetüm zu verabschieden, oder krebskranke Kinder als menschliche Schutzschilde zu benutzen, indem man sie in das Gesetz schreibt? „Um krebskranken Kindern zu helfen, mussten wir all die Korruption und Bestechung in Kauf nehmen“ – so sollte ihre Verteidigung lauten.

Als die Republikaner den Gesetzesentwurf auf 115 Seiten kürzten, haben die Demokraten, die den überlangen Gesetzentwurf vermutlich am Vortag vollständig verabschiedet hätten, diese Kurzfassung mit heraus gestrichenem Betrug und Korruption nicht verabschiedet [– bis auf zwei.]

ELON MUSK: "A super fair & simple bill was put to a vote and only 2 Democrats in Congress were in favor. Shame on @RepJeffries for rejecting a fair & simple spending bill that is desperately needed by states suffering from hurricane damage." pic.twitter.com/z0JvLkzvV9 — DogeDesigner (@cb_doge) December 20, 2024

Die megalange Gesetzgebung betrifft uns alle im Westen. Je länger die Gesetze sind, desto mehr nützen sie den Superreichen, die sich die QCs (oder KCs oder Waffenanwälte) leisten können, und desto mehr bestrafen sie die Armen, die sich keinen Anwalt leisten können, um die Schlupflöcher zu finden, die für sie ohnehin nicht in die Regeln geschrieben wurden.

Australien hatte 2013 mit überwältigender Mehrheit gegen ein Emissionshandelssystem gestimmt, zwei Jahre später aber trotzdem eines bekommen. Kurz vor Weihnachten 2015 wurden die Gesetze mithilfe irreführender Klauseln durchgeschmuggelt.

In allen politischen Kreisen der USA ist derzeit die radikale Idee im Gespräch, jeweils immer nur für einen einzigen Gesetzesentwurf abzustimmen …

Es ist fantastisch, und Trump ist erst in 30 Tagen offiziell Präsident.

UPDATE: Das US-Repräsentantenhaus hat gerade die dritte, 118 Seiten umfassende Revision verabschiedet.

