Cap Allon

Die Regierung von Präsident Joe Biden schlägt einen massiven 78-Billionen-Dollar-Haushalt zur Bekämpfung des Klimawandels vor, indem sie die „Net Zero“-Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) unterstützt.

Anmerkung der Redaktion zur Verdeutlichung was 1 Billion an $ oder € bedeuten. Wenn jemand pro Tag 5.000 € für was auch immer bezahlte, oder erhielte, müsste er nach 547.945 Jahren zu 365 Tagen seine Zahlung einstellen, oder aufhören sie zu bekommen. 547.945 Jahre!

Diese beachtliche Zahl nannte Finanzministerin Janet Yellen bei einer Rede in Belem, Brasilien, am Samstag. Yellen erklärte, dass die Steuerzahler bis 2050 einen Beitrag von 78 Billionen Dollar leisten müssten, um den weltweiten Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu ermöglichen.

Um die „Net Zero“-Ziele des WEF zu erreichen, betonte Yellen die Notwendigkeit einer jährlichen globalen Finanzierung in Höhe von 3 Billionen Dollar und bekräftigte, dass das Erreichen dieser Ziele eine Priorität für die Regierung Biden sei. Sie verpflichtete sich auch, amerikanische Steuergelder zur Unterstützung grüner Initiativen in Entwicklungsländern zu verwenden, indem sie Gelder durch multilaterale Entwicklungsbanken kanalisiert.

Die 78 Billionen Dollar werden aus „vielen Quellen“ kommen, so Yellen. Zum Beispiel von den US-Steuerzahlern.

Legt man die Kosten als Prozentsatz des weltweiten BIP zugrunde (gemäß visualcapitalist.com – Grafik unten), so würde sich der Anteil Amerikas auf lediglich 20,51 Billionen Dollar oder 789 Milliarden Dollar pro Jahr belaufen, wobei die EU, China, Japan, Indien und UK den Großteil des Rests tragen.

Wenn Yellen von „vielen Quellen“ spricht, meint sie damit „viele Steuerzahler in verschiedenen Ländern“:

US: $78T * 0.263 = $20.51T

EU: $78T * 0.173 = $13.49T

China: $78T * 0.169 = $13.18T

Japan: $78T * 0.038 = $2.96T

India: $78T * 0.038 = $2.81T

UK: $78T * 0.032 = $2.50T

Rest of World: $22.55T

Wenn Sie glauben, dass diese 78 Billionen Dollar tatsächlich viele Wind- und Solarparks finanzieren werden, dann haben Sie während der COVID-19-Krise offensichtlich nicht aufgepasst. Damals und auch jetzt, in der neuen Krise, die sie CLiMaTe nennen, hat das Geld der Schwerkraft getrotzt und ist in die Kassen der Eliten geflossen, was auf eine Umverteilung von unten nach oben hinauslief, ein Prozess, den Professor William Happer treffend als „die Umkehrung von Robin Hoods Strategie“ bezeichnet.

Die von den Vereinten Nationen (und dem WEF) unterstützte „Net Zero“-Initiative gibt absurde Umweltziele vor, die, um es höflich auszudrücken, unrealistische Hirngespinste sind und die Volkswirtschaften in die Knie zwingen werden.

Das Schlimmste ist jedoch, dass dieser selbstmörderische Fußtritt von einer nicht gewählten korporatokratischen Elite beschlossen wird. Wir haben kein Mitspracherecht. Zumindest nicht an der Wahlurne…

Link: https://electroverse.substack.com/p/cold-deaths-in-england-far-outstrip?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Anmerkung (Hinweis von Dr. Döhler):

Gemäß einer Studie von McKinsey ist die Bundesregierung bereit, für den Klimawandel sechs Billionen Euro auszugeben (https://vdiv.de/news-details/McKinsey-Studie-6-Billionen-Euro-kostet-Deutschlands-Klimaneutralitaet). Das gerade ausgehandelte Budget der Bundesregierung für 2025 beträgt knappe 500 Milliarden Euro. 6 Billionen Euro bedeutet statistisch betrachtet, dass für die Dauer von mehr als 12 Jahren alle unsere Steuergelder nur noch für das Klima ausgegeben werden, für sonst nichts. Keine Renten, keine Schulen, keine Kindergärten, keine Polizei, keine Bundeswehr, kein Wohnungsbau, keine Infrastruktur, gar nichts! Türen zu und Licht aus!

Lasst uns diesen Unfug stoppen!