Der Großteil der 47 Milliarden Dollar an Steuergutschriften für Ökoprojekte, die zwischen 2006 und 2021 beantragt wurden, ging an Haushalte mit hohem Einkommen, wie aus einer neuen Studie hervorgeht, die am 15.Juli vom National Bureau of Economic Research veröffentlicht wurde.

Haushalte mit den höchsten Einkommen erhielten landesweit etwa 60 % der Steuergutschriften für saubere Energie, während die unteren 60 % der Haushalte nur 10 % erhielten, so die Studie von Severin Borenstein und Lucas W. Davis, zwei Ökonomen der University of California, Berkeley. Dieses Muster, dass Steuerzahler mit hohem Einkommen den Löwenanteil der grünen Steuergutschriften in Anspruch nehmen, blieb während des Zeitraums „relativ konstant“, bis es mit der Einführung einer Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge (EV) im Jahr 2018 eine „leichte Ausweitung“ erfuhr.

Bei Elektrofahrzeugen erhalten die oberen 20 % der Verdiener 80 % der Steuergutschriften, während die oberen 5 % der Verdiener 50 % erhalten, so die Studie. Es gab auch nur eine geringe Korrelation zwischen höheren Ökosteuergutschriften und der Einführung von Technologien wie Wärmepumpen, Solarmodulen und Elektrofahrzeugen.

„Die Kosteneffizienz von Steuergutschriften hängt von ihrer Fähigkeit ab, die Einführung sauberer Energietechnologien zu fördern“, heißt es in der Studie. „Insgesamt stellen wir nur einen geringen Zusammenhang zwischen Steuergutschriften und der Einführung von Technologien fest.“

So fand die Studie beispielsweise keine Hinweise darauf, dass die Bestellungen von Wärmepumpen auf eine der fünf politischen Änderungen bei der Wärmepumpensubventionierung zwischen 2006 und 2021 reagierten.

„[Eine] Steuergutschrift wurde 2006 eingeführt, doch die Nutzung ging in diesem Jahr zurück“, heißt es in der Studie. „Die Gutschrift war 2008 und 2018 nicht verfügbar, aber es ist kein erkennbarer Rückgang der Wärmepumpen Bestellungen in diesen Jahren zu verzeichnen. Darüber hinaus stieg die Gutschrift in den Jahren 2009 und 2010 von 10 % auf 30 %, doch es gab in diesen Jahren keinen deutlichen Anstieg der Wärmepumpenlieferungen. Schließlich, und das ist vielleicht am auffälligsten, stieg die Steuergutschrift ab 2023 von 10 % auf 30 %, doch anstatt zu steigen, gingen die Bestellungen zwischen 2022 und 2023 um 16 % zurück.“

Die Biden-Regierung hat in den letzten Jahren mit Hunderten von Milliarden Dollar an Steuergeldern, die im Rahmen des Inflationsreduktionsgesetzes bereitgestellt wurden, weitere grüne Subventionen eingeführt. Eine dieser Subventionen ist eine Steuergutschrift in Höhe von 7.500 Dollar für Elektroautos, die die Verbrauchernachfrage nach dem Produkt ankurbeln soll.

Das Weiße Haus und das Energieministerium reagierten nicht sofort auf Anfragen der Daily Caller News Foundation um einen Kommentar.

