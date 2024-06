NICK POPE, MITWIRKENDER, 20. Juni 2024, Daily Caller News Foundation

Fast die Hälfte der amerikanischen Besitzer von Elektrofahrzeugen (EV) möchte beim nächsten Autokauf ein Modell mit Verbrennungsmotor wählen. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie des führenden Beratungsunternehmens McKinsey and Company.

Laut McKinseys Studie, die der Daily Caller News Foundation vorliegt und von ihr überprüft wurde, möchten etwa 46 % der Amerikaner, die ein Elektrofahrzeug besitzen, bei ihrem nächsten Kauf wieder auf ein herkömmliches Fahrzeug umsteigen. Dabei nennen sie Probleme wie unzureichende Ladeinfrastruktur und Erschwinglichkeit. Die Ergebnisse der Studie deuten außerdem darauf hin, dass die Elektrofahrzeug-Offensive der Biden-Regierung bei den amerikanischen Verbrauchern nicht gut ankommt, nachdem 46 % der Befragten in einer im Juni von The Associated Press und dem Energy Policy Institute der University of Chicago durchgeführten Umfrage angegeben hatten , dass sie wahrscheinlich kein oder sehr wahrscheinlich kein Elektrofahrzeug kaufen würden.

Darüber hinaus werden 58 % der Amerikaner ihr aktuelles Auto sehr wahrscheinlich länger behalten, und 44 % werden einen möglichen Umstieg auf Elektrofahrzeuge wahrscheinlich verschieben, wie aus der McKinsey-Studie hervorgeht. Die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sind angesichts der langsamen Einführung des 7,5 Milliarden Dollar teuren öffentlichen Ladeprogramms der Biden-Regierung bemerkenswert , das bisher in fast drei Jahren nur zum Bau einer Handvoll Ladegeräte geführt hat.

(RELATED: Biden Admin Classifies Martha’s Vineyard, Elite Locales As ‘Low-Income’ To Push EV Charger Subsidies) Biden-Regierung stuft Martha’s Vineyard und Elite-Gebiete als „zu einkommensschwach“ ein, um Subventionen für Ladestationen für Elektrofahrzeuge voranzutreiben)

Link zum Video: Daily Caller auf X

X: Buttigieg sagt, Sie müssen sich keine Sorgen um die Benzinpreise machen, wenn Sie ein Elektroauto kaufen … jemand sollte ihn daran erinnern, wie realitätsfremd er klingt

Das erklärte Ziel der Biden-Regierung besteht darin, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 50 % aller Neuwagenverkäufe ausmachen sollen. Zudem hat die US-Umweltschutzbehörde EPA im März strenge Vorschriften erlassen , die die Hersteller dazu verpflichten, bis 2032 bis zu 56 % ihrer leichten Nutzfahrzeuge als Batteriefahrzeuge auszurüsten. Die EPA hat außerdem strenge Emissionsstandards für mittelschwere und leichte Nutzfahrzeuge verabschiedet , und die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat Kraftstoffverbrauchsstandards festgelegt , die die Hersteller zusätzlich dazu drängen werden, mehr Elektrofahrzeuge zu produzieren.

„Die letzte am Freitag angekündigte Maßnahme wird die amerikanischen Hersteller verpflichten, bis zum Modelljahr 2031 einen Flottendurchschnitt von etwa 50 Meilen pro Gallone (mpg) zu erreichen, so die NHTSA – das entspricht rund 4,7 l / 100 km

Die Regierung gibt außerdem Milliarden von Dollar aus, um die Produktion und den Kauf von Elektrofahrzeugen zu subventionieren, aber die Hersteller verlieren mit ihren Elektrofahrzeug-Produktlinien immer noch beträchtliche Geldbeträge. Laut Cox Automotive lag der Anteil der Elektrofahrzeuge an allen Autoverkäufen in den USA im Jahr 2023 unter 10 %.

Das Weiße Haus antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

All content created by the Daily Caller News Foundation, an independent and nonpartisan newswire service, is available without charge to any legitimate news publisher that can provide a large audience. All republished articles must include our logo, our reporter’s byline and their DCNF affiliation. For any questions about our guidelines or partnering with us, please contact licensing@dailycallernewsfoundation.org.

https://dailycaller.com/2024/06/20/electric-vehicle-owners-40-percent-gas-cars-mckinsey/

Übersetzt durch Andreas Demmig