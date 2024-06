Jo Nova

Vielleicht leben wir derzeit im besten Wetter der letzten 100.000 Jahre!

Kenneth Richard berichtet auf NoTricksZone über eine neue Studie, die die unglaublich extreme Klimaveränderungen in Grönland zeigt. Während der letzten Eiszeit schwankten die Temperaturen in Grönland innerhalb von 30 Jahren abrupt um 10 bis 15 Grad Celsius. Und im Moment geraten wir wegen einer Erwärmung von 0,13°C pro Jahrzehnt in Panik.

Diese Dansgaard-Oeschger (D-O)-Ereignisse traten von vor 120.000 Jahren bis vor 11.000 Jahren 24 Mal auf. Soweit wir wissen, lebten zu dieser Zeit keine Menschen dort. Die beste Schätzung ist, dass die ersten Menschen vor 4500 Jahren nach Grönland kamen. Soweit wir wissen, war es nur Grönland, das wilde Temperaturschwankungen aufwies, aber die nackte Wahrheit über Klimaforscher ist, dass die Expertenmodelle nichts davon vorhersagen oder erklären können. Die seismischen Verschiebungen kamen und gingen und gingen und kamen, und es hatte nichts damit zu tun, ob man die Klimaanlage einschaltete.

Wenn es irgendeinem armen Homo sapiens vor 30.000 oder 40.000 Jahren gelungen wäre, während der Spitzenzeiten auf Grönland angespült zu werden, wären seine kleinen Dörfer im Handumdrehen ausgelöscht worden.

Nach 100.000 Jahren grausamer Kälte und schockierender Unbeständigkeit erwärmte sich die Welt im wunderbaren Holozän. Die Menschen zogen nach Grönland, und alles war grün.

Leider wurde die Wärme in den letzten paar tausend Jahren immer seltener:

Aber in den letzten 150 Jahren hat sich die Erde nach der Kleinen Eiszeit erwärmt, und obwohl die Menschen 1880 das erste Kohlekraftwerk bauten und 99 % des gesamten Kohlendioxids ausstießen, das wir je ausgestoßen haben, hat sich die Temperatur kaum verändert. Seit 1880 sind etwa 6500 Millionen Menschen auf der Erde geboren worden, und das hat kaum einen Unterschied gemacht.

Obwohl das Klima in Grönland jedes Jahr in den Nachrichten ist, vergessen die preisgekrönten Journalisten und Nobelpreisträger irgendwie zu erwähnen, dass die Temperaturen auf Grönland in letzter Zeit weitgehend stabil waren, obwohl der Mensch 1,7 Billionen Tonnen CO₂ ausstößt. Sie versäumen es auch zu erklären, dass Mutter Natur tausendmal brutaler ist als alles, was unsere Autos, Züge und Flugzeuge angerichtet haben.

Aber wer interessiert sich schon für Ursache und Wirkung? Es gibt immer eine Möglichkeit, alles schlecht aussehen zu lassen: große bedeutungslose Zahlen!

Hinweis: Im Original ist hier ein bebilderter Ausschnitt aus dem Guardian gezeigt mit der Schlagzeile, dass „Grönland in jedem Jahr 30 Millionen Tonnen Eis verliert“. Dieses Bild kann hier wegen unklaren Copyrights nicht gezeigt werden.

