Die Vorträge unserer internationalen Referenten auf unserer 16. Konferenz in Wien-Mödling werden ab nächste Woche in unserem Youtube-Kanal veröffentlicht werden.

Sie können dann zeitnah zwei Tages-„Marathons“ mit rund achtstündiger Laufzeit (2x) sehen, und später – nach Übersetzung – Videos mit den Einzelvorträgen in deutscher und englischer Sprache.

– – –

The presentations given by our international speakers at our 16th conference in Vienna-Mödling will be published on our YouTube channel from next week.

You will then be able to watch two one-day “marathons” with a duration of around eight hours (2x), and later – after translation – videos with the individual presentations in German and English.

Folgende Vorträge sind geplant:

The following presentations are planned:

Wie sich die Klimapolitik auf die Schwächsten der Gesellschaft auswirkt

How climate policy affects the most vulnerable in society

Craig Rucker

Executive Director, Committee For A Constructive Tomorrow (CFACT)

Was Klimaalarmisten Ihnen verheimlichen

What climate alarmists are hiding from you

James Taylor

Präsident, The Heartland Institute

Die Wahrheit über die Dekarbonisierung

The truth about decarbonization

Marc Morano

Herausgeber von ClimateDepot.org (CFACT)

Experimentelle Überprüfungen von „Klima-katastrophen Experimente“ und CO2-Sensitivitäts-Feld-Messungen durch ICR (Independent Climate Research)

Experimental Verifications of “Climate Catastrophe Experiments” and CO2 Sensitivity Field Measurements by ICR

DI Dr. Martin J.F. Steiner

MSc Sprecher ICR, Energie – Klima – Umwelt

Müssen wir die Klimakriege vor Gericht gewinnen? Eine Antwort auf aktivistische Klimaprozesse

Do we have to win the climate wars in court? A response to activist climate litigation

Marcel Crok

Wissenschaftsjournalist und Mitgründer von CLINTEL

Die „Kunst“ die gesamte Sonneneinstrahlung (TSI) seit 1700 zu berechnen

The “art” of calculating total solar irradiance (TSI) since 1700

Dr. Willie Soon

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Empirische Bewertung der Rolle der Sonne im Klimawandel anhand ausgewogener Multiproxy-Sonnenaufzeichnungen Empirical assessment of the role of the sun in climate change using balanced multi-proxy solar records

Prof. Dr. Nicola Scafetta

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze della Terra

Wie viel? Was ist wieviel? – Über die Notwendigkeit quantitativer Studien in der Klima- und Energiewissenschaft

How much? What is how much? – On the need for quantitative studies in climate and energy science

Prof. Dr. László Csaba Szarka

Geophysiker, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften

Wie die Wissenschaft half, den Klimanotstand zu erfinden

How science helped invent the climate emergency

Dr. John F. Clauser

Experimentalphysiker, Physik-Nobelpreisträger

Klimapropaganda in Österreich – Wir geben Kontra

Juristische Verfahren, alternative Medien, Politik, Aufklärung der Bevölkerung

Climate propaganda in Austria – we counter it

Legal proceedings, alternative media, politics, educating the public

Dr. Bernhard Strehl

Physiker und Unternehmer

Mit dem Energiewende-Narrenschiff mit voller Fahrt aufs Riff

With the energy transition ship of fools at full speed onto the reef

Manfred Haferburg

Kernenergetiker und Publizist, ehemaliger Schichtleiter im KKW Greifswald

Auswirkungen und Risiken „realistischer“ Projektionen der globalen Erwärmung für das 21. Jahrhundert

Impacts and risks of “realistic” projections of global warming for the 21st century

Prof. Dr. Nicola Scafetta, s.o.

Strahlungsübertragung in Wolken

Radiative transfer in clouds

Prof. Dr. William Happer

Department of Physics, Princeton University

Verständnis des Zusammenhangs zwischen kosmischer Strahlung und Klima anhand experimenteller und empirischer Daten

Understanding the relationship between cosmic rays and climate based on experimental and empirical data

Prof. Dr. Nir Shaviv

Racah Institute of Physics – The Hebrew University of Jerusalem

Quantifizierung der Rolle, die die Sonne beim Klimawandel spielt. Warum glauben wir, daß es sich um kosmische Strahlung handelt, und was bedeutet das?

Quantifying the role that the sun plays in climate change. Why do we think it is cosmic rays and what does that mean?

Prof. Dr. Henrik Svensmark

Centre for Sun-Climate Research des Danish National Space Centre

Wie extrem entwickelt sich die globale Durchschnitttemperatur?

How extreme is the global average temperature?

Dr. Roy Spencer (via Zoom)

Forschungsleiter an der Universität Alabama in Huntsville und Leiter des US-Wissenschaftlerteams für

das Advanced Microwave Scanning Radiometer

Wie erneuerbare Energien die Reduzierung der CO2-Emissionen behindern

How renewable energy hinders the reduction of CO2 emissions

Dr. Douglas Pollock

Industrial Civil Engineer, University of Chile

Der Versuch der Klimaalarmisten, eine einfache Nutzen-Kosten-Analyse zu vermeiden

The climate alarmists‘ attempt to avoid a simple benefit-cost analysis

Dr. Benjamin Zycher

Economist and Senior Fellow, American Enterprise Institute