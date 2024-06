NICK POPE Mitwirkender, 29. Mai 2024

Die Biden-Regierung hat angekündigt, 900 Millionen Dollar für die Finanzierung umweltfreundlicher Schulbusse bereitzustellen, obwohl die Leistungen der Schüler an amerikanischen öffentlichen Schulen insgesamt weiterhin schlecht sind.

Die Environmental Protection Agency (Umweltbehörde EPA) hat die Empfänger der Mittel für umweltfreundliche Schulbusse zur Bekämpfung des Klimawandels bekannt gegeben. Schulen in 47 Bundesstaaten erhalten einen Teil der Mittel. Mit den Ausgaben sollen Batteriebusse als Ersatz der älteren Dieselbusse gekauft werden, während Schüler an amerikanischen öffentlichen Schulen weiterhin Schwierigkeiten haben, die durch die COVID-19-Lockdown-Maßnahmen verursachten Unterrichtsunterbrechungen nachzuholen. Eine Test des National Assessment of Educational Progress aus dem Jahr 2022 ergab, dass nur 31 % der Achtklässler die Lesekompetenz ihrer Klassenstufe erreichten oder übertrafen, ein Rückgang gegenüber 2019.

„Präsident Biden glaubt, dass jedes Kind die Möglichkeit verdient, ein gesundes Leben zu führen und saubere Luft zu atmen, und seine Agenda ‚Investitionen in Amerika‘ ist darauf ausgerichtet, genau das zu erreichen“, sagte EPA-Administrator Michael Regan über die Finanzierung. „Mit der jüngsten Finanzierungsrunde von heute verändern wir die Schulbusflotte des Landes, um unsere wertvollste Fracht – unsere Kinder – besser zu schützen. Das spart den Schulbezirken Geld, verbessert die Luftqualität und stärkt gleichzeitig die amerikanische Produktion.“

„Ich muss Ihnen sagen, ich habe eine besondere Vorliebe für elektrische Schulbusse. Ich liebe elektrische Schulbusse.“

Die Initiative für umweltfreundliche Schulbusse ist Teil der umfassenderen, über eine Billion Dollar umfassenden Klimaagenda der Biden-Regierung, die darauf abzielt, die Emissionen in nahezu allen Bereichen des amerikanischen Lebens zu senken.

Die Bildungsergebnisse amerikanischer Schüler sind seit der Pandemie allgemein eingebrochen, als einige Demokraten und Lehrergewerkschaften auf längere Schulschließungen und Fernunterricht drängten. Einige der krisengebeutelten Schulbezirke des Landes gehörten zu den Preisträgern, die die EPA am Mittwoch bekannt gab.

In Maryland erhielten die öffentlichen Schulen des Prince George’s County laut EPA mehr als 5 Millionen Dollar, um mindestens 15 Batteriebusse anzuschaffen.

Bei dem Leistungstest im Jahr 2023 zeigten sich nur 21 % der Drittklässler im Schulsystem des Prince George’s County in Mathematik kompetent; weniger als 10 % der Schüler der sechsten, siebten und achten Klasse waren im vergangenen Jahr in Mathematik kompetent. Wie aus den Daten hervorgeht, schnitten schwarze Schüler des Countys bei der im Frühjahr durchgeführten Prüfung in den englischen Sprachkompetenzen besser ab als ihre Altersgenossen im Bundesstaat.

In Pennsylvania soll der Philadelphia City School District mehr als 8,5 Millionen Dollar erhalten, um umweltfreundliche Schulbusse zu kaufen. Auch die Schüler der öffentlichen Schulen in Philadelphia haben schulische Probleme: Laut US News erreichen nur 15 Prozent der Mittelschüler und 43 Prozent der Oberschüler gute Ergebnisse in Mathematik, während 24 Prozent der Mittelschüler und 41 Prozent der Oberschüler gute Ergebnisse im Lesen erzielen.

Die EPA vergab außerdem mehr als 8,5 Milliarden Dollar an das öffentliche Schulsystem in Bridgeport, Connecticut, um mindestens 25 grüne Busse für Schüler zu kaufen. Laut CTPost erfüllten an den Schulen von Bridgeport im Schuljahr 2022-2023 weniger als 16 % der Schüler die staatlichen Standards im Lesen und weniger als 7 % in Mathematik.

Die EPA und das Weiße Haus reagierten nicht sofort auf Anfragen um Stellungnahme.

