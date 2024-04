Es ist wieder soweit – EIKE veranstaltet vom 14.-15. Juni seine 16. Internationale Konferenz zu Energie- und Klimafragen, IKEK 16

Dieses Jahr in Wien

Die genaue Adresse in Wien-Mödling wird noch bekanntgegeben

Anmeldung (ab 29. April 00 Uhr) ausschließlich über den Dienstleister Eventbrite (Link)

Programm, Freitag, 14. Juni

Ab 9.00 Uhr Registrierung der Teilnehmer

10.00 Uhr Begrüßung und Einführung

Dr. Holger Thuß

Präsident, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE)

10.15 Uhr Wie sich die Klimapolitik auf die Schwächsten der Gesellschaft auswirkt

Craig Rucker

Executive Director, Committee For A Constructive Tomorrow (CFACT )

11.00 Uhr Was Klimaalarmisten Ihnen verheimlichen

James Taylor

Präsident, The Heartland Institute

11.30 Uhr Die Wahrheit über die Dekarbonisierung

Marc Morano

Herausgeber von ClimateDepot.org von CFACT

12.15 Uhr Die zentrale Rolle von CO2 in unserem Leben

Dr. Martin Steiner

Energietechniker

13.00 Uhr – 14.30 Uhr Mittagspause – gemeinsames Mittagessen

14.30 Uhr Müssen wir die Klimakriege vor Gericht gewinnen?

Eine Antwort auf aktivistische Klimaprozesse

Marcel Crok

Wissenschaftsjournalist und Mitgründer von CLINTEL

15.15 Uhr Die „Kunst“ die gesamte Sonneneinstrahlung (TSI) seit 1700 zu berechnen

Dr. Willie Soon

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

16.00 Uhr Empirische Bewertung der Rolle der Sonne im Klimawandel anhand

ausgewogener Multiproxy-Sonnenaufzeichnungen

Prof. Dr. Nicola Scafetta

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze della Terra

16.45 Uhr – 17.15 Uhr Pause

17.15 Uhr Wie viel? Was ist wieviel? – Über die Notwendigkeit quantitativer Studien in der

Klima- und Energiewissenschaft

Prof. Dr. László Csaba Szarka

Geophysiker, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften

18.00 Uhr Wie die Wissenschaft half den Klimanotstand zu erfinden

Dr. John F. Clauser

Experimentalphysiker, Physik-Nobelpreisträger

19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen



Samstag, 15. Juni

9.00 Uhr Über die Substitution von Kohle und Kernenergie – die derzeitigen Grenzen

Michael Limburg

Vizepräsident, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE)

9.45 Uhr Mit dem Energiewende-Narrenschiff mit voller Fahrt aufs Riff

Manfred Haferburg

Kernenergetiker und Publizist, ehemaliger Schichtleiter im KKW Greifswald

10.45 Uhr – 11.15 Uhr Pause

11.15 Uhr Auswirkungen und Risiken „realistischer“ Projektionen

der globalen Erwärmung für das 21. Jahrhundert

Prof. Dr. Nicola Scafetta

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze della Terra

12.00 Uhr Strahlungsübertragung in Wolken

Prof. Dr. William Happer

Department of Physics, Princeton University

13.00 Uhr – 14.30 Uhr Mittagspause – Gemeinsames Mittagessen

14.30 Uhr Welche Rolle hat die Sonne im Klimawandel gespielt? Was bedeutet das für uns?

Prof. Dr. Henrik Svensmark

Centre for Sun-Climate Research des Danish National Space Centre

Prof. Dr. Nir Shaviv

Racah Institute of Physics – The Hebrew University of Jerusalem

16.15 Uhr – 16.45 Uhr Pause

16.45 Uhr Wie extrem entwickelt sich die globale Durchschnitttemperatur?

Dr. Roy Spencer (via Zoom)

Forschungsleiter an der Universität Alabama in Huntsville und Leiter des US-Wissenschaftlerteams für das Advanced Microwave Scanning Radiometer

17.45 Uhr Was passiert wirklich bei einem Blackout und wie sieht Krisenvorsorge aus?

Stefan Spiegelsperger alias „Mr. Blackout“ (angefragt)

Fachjournalist

18.30 Uhr Der Weltuntergang als Geschäftsmodell

Dr. Holger Thuß

Präsident, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE)

19.00 Uhr Schlusswort

Wolfgang Müller

Generalsekretär, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE)

anschließend (18.50 Uhr) Sektempfang und Ende der Veranstaltung

Der Veranstalter behält sich das Recht auf kurzfristige Programmänderungen vor.

Die Konferenz wird simultan Deutsch-Englisch / Englisch-Deutsch gedolmetscht.

Bitte beachten Sie, dass „Popup-Blocker„ Ihres Browsers den Kaufprozess Ihres Konferenztickets verhindern können. In diesem Fall hilft eine Änderung der Browsereinstellung.

