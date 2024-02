von AR Göhring

Seit Habecks Heizhammer und der Graichen-Affäre kommt die grüne Energiewende-Ideologie immer stärker unter Beschuß. Die Bürger merken, daß EIKE und andere Warner nicht „schwurbeln“ und die Interessen der Ölindustrie vertreten – sondern genau andersherum: Habeck & Co.schwurbeln und verteilen das Steuergeld der immer klammeren Nettozahler in die Taschen von Profiteuren wie gewissen Klima-Instituten und Klima-Professoren um.

Insofern wundert es nicht, daß uns ein Informant kürzlich berichtete, daß die Mitschüler seiner Tochter in der Abiturklasse in Stuttgart (!) mittlerweile überwiegend anti-grün tickten. Ähnliches hörten wir von einer Privatschule in Thüringen, deren Schüler morgens mit nicht ganz kleinen Autos gebracht werden.

Aber nicht nur der EIKE-Buschfunk vermeldet einen Meinungsumschwung im Lande. Nein, auch die lauten Klima-PR-Sirenen wie Elektro-Prof. Volker Quaschning aus Berlin bekommen zunehmend Gegenwind. Er veröffentlichte auf TwitterX gerade ein selbst geschossenes Foto von Windspargeln im Sonnenuntergang – sehr romantisch.

Letzte Woche aus dem Auto fotografiert. Ist hier noch jemand der Auffassung, wir dürften die #Windkraft nicht weiter ausbauen und die #Klimakrise hemmungslos anheizen, weil die Windräder das Landschaftsbild stören?

Da wir den Schnappschuß aus rechtlichen Gründen hier nicht zeigen können, klicken Sie doch einfach auf dieses Symbolbild:

Daß Quaschning ein keineswegs romantisches, sondern eher dramatisches Untergangssymbol publiziert, merkt er gar nicht. Da es aber so schön zur Industrievernichtung und zum Wohlstandsabbau des Mittelstandes (aber nicht des Quaschnings) paßt, erntete der entrückte PR-Mann rund 90% kritische Kommentare. Viele davon beantworteten seine Frage schlicht mit JA, aber viele auch ausführlicher. Lesen und genießen Sie: