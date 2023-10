Ronald Stein

Die Staats- und Regierungschefs der Welt befinden sich nach wie vor in der „gefährlichen Illusion“ eines globalen Übergangs zu „gerechter Elektrizität“, von der sie glauben, dass sie die Verwendung von Erdöl, das die Gesellschaft in wenigen Jahrhunderten so weit gebracht hat, überflüssig machen wird.

Erdöl ist die Grundlage unserer materialistischen Gesellschaft, wie in einem lehrreichen und unterhaltsamen 27-minütigen Podcast-Interview zwischen Ronald Stein und Armando Cavanha in Brasilien erläutert wird.

● Alle Komponenten und Ausrüstungen für die Stromerzeugung durch Wind, Sonne, Kohle, Erdgas, Kernkraft und Wasserkraft werden aus Erdölderivaten hergestellt, die aus Rohöl gewonnen werden!

Es ist schockierend, dass die Öffentlichkeit die derzeitige Rhetorik „Lock, Stock und Barrel“ gekauft hat, um die Verwendung von fossilen Brennstoffen zu stoppen, welche die Wiederauferstehung des 1978 begangenen Massenmordes und Selbstmordes von religiösen Sektenmitgliedern des Peoples Temple, angeführt von Jim Jones, Jonestown, Guyana, simuliert.

Im September 2023, 45 Jahre nach der Tragödie von Jim Jones in Jonestown, hat Präsident Biden seine Exekutivgewalt genutzt, um das American Climate Corps zu gründen, welches 20.000 junge Menschen für die Arbeit der Klimaresilienz ohne fossile Brennstoffe einstellen und ausbilden wird.

Wenn der Autor dieser Zeilen die Fernsehberichterstattung über Demonstranten sieht, sowohl Politiker als auch Jugendliche, die Schilder mit der Aufforderung STOPPEN SIE DIE VERWENDUNG VON FOSSILEN BRENNSTOFFEN tragen, dann ist das, was er auf diesen Plakaten ZWISCHEN DEN WORTEN SIEHT:

Befreit die Welt von FLUGHÄFEN, JETS, SCHIFFEN, RAUMFAHRTPROGRAMMEN und STOPPT DIE SOZIALEN MEDIEN und DIE PRODUKTION VON HANDYS, COMPUTERN und PORZELLAN-TOILETTEN, die von den aus Rohöl hergestellten Derivaten abhängig sind!!!

Schockierenderweise haben nur sehr wenige Eltern, Lehrer, Schüler, Politiker und Medienschaffende eine Ahnung oder ein Verständnis für die Grundlagen der Produkte unseres täglichen Lebens! Energiekompetenz vom Feinsten!!!

Das Sprichwort „man kann nicht alles haben und auch noch essen“ sagt uns Folgendes:

1. man kann die Welt nicht vom Erdöl befreien …

2. … und weiterhin die Produkte und Kraftstoffe genießen, die derzeit aus Erdöl hergestellt werden.

Noch vor ein paar hundert Jahren, als die Weltbevölkerung gerade einmal eine Milliarde Menschen zählte, war die Welt unberührt, kohlenstofffrei und wurde von Mutter Natur und der wilden Tierwelt beherrscht. In den 1800er Jahren gab es keine Flughäfen, Autos, Lastwagen, Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe, Kohlekraftwerke, Erdgaskraftwerke, Elektronik oder Raumfahrtprogramme, denn die Beverly Hillbillies hatten noch kein Öl entdeckt!

Fossile Brennstoffe ermöglichen die Herstellung von Produkten für die Menschheit und sorgen für reiche Ernten und ein gewisses Maß an Nahrungsmittelsicherheit, was Zeit und Energie für Innovationen und den Beginn der industriellen Revolution ermöglichte, wodurch die Weltbevölkerung innerhalb von 200 Jahren von 1 auf 8 Milliarden Menschen stieg, da Öl zu Tausenden von brauchbaren, lebensverbessernden und lebensrettenden Produkten verarbeitet werden kann.

Andererseits können erneuerbare Energien nur gelegentlich Strom erzeugen, aber nichts für die Menschheit herstellen, während fossile Brennstoffe alles für die Menschheit herstellen.

Vor ein paar Jahrhunderten gab es weniger Menschen, die mit Tieren konkurrierten, weil die Menschen nur begrenzt in der Lage waren, mit dem zu überleben, was Mutter Natur ihnen bot. Vor dem Öl war das Leben hart und schmutzig, mit vielen wetter- und krankheitsbedingten Todesfällen.

Die führenden Politiker der Welt sind nicht aufmerksam genug, um zu erkennen, dass es keine Pläne für den Ersatz der Produkte und Brennstoffe gibt, die heute aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden, welche die Grundlage für jedes Infrastruktursegment bilden, das die 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten versorgt! Die drei fossilen Brennstoffe, Erdöl, Kohle und Erdgas erfüllen unterschiedliche Aufgaben für die Gesellschaft. Erdöl ist der einzige Brennstoff, der nur selten zur Stromerzeugung verwendet wird, da er in erster Linie zur Herstellung von Treibstoffen und Produkten für die Gesellschaft verwendet wird, welche die Grundlage der weltweiten Wirtschaft bilden.

● Rohöl: wird in erster Linie für Transportkraftstoffe, Straßenasphalt und Flugbenzin verwendet, aber weniger als ein Prozent für die Stromerzeugung.

● Kohle: wird in erster Linie als Brennstoff für die Stromerzeugung verwendet, hat aber auch eine Vielzahl anderer Verwendungszwecke, z. B. in der Zementherstellung, für Kohlenstofffasern und -schäume, Medikamente, Teer, synthetische Kraftstoffe auf Erdölbasis sowie für die Beheizung von Haushalten und Gewerbebetrieben.

● Erdgas: zur Stromerzeugung, zum Heizen und zur industriellen Nutzung für die Herstellung von Chemikalien, Düngemitteln, Wasserstoff usw.

Es wäre unmoralisch und böse, die Welt von der Nutzung von Erdöl zu befreien, ohne zuerst an einen Ersatz zu denken, denn eine extreme Verknappung der Produkte, die heute aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden, wird zu Milliarden von Todesfällen durch Krankheiten, Unterernährung und wetterbedingte Todesfälle führen und könnte eine größere Bedrohung als irgendein Klimawandel für die acht Milliarden Menschen auf der Welt darstellen.

Dieses 1-minütige Video von Epoch Times TV über das Fehlen eines Ersatzplans für Öl ist kurz, lehrreich und unterhaltsam. Das Video wurde bereits von mehr als 834.000 Menschen in den sozialen Medien angesehen.

Im Gegensatz dazu bedeutet der „Übergang“ der Menschheit zu reiner Elektrizität die Umstellung auf Wind- und Solarsysteme, die keines der derzeit von der Menschheit verwendeten lebenswichtigen Produkte herstellen können. Das wird höchstwahrscheinlich den Tod von MILLIONEN von Menschen durch Krankheiten, Unterernährung, gesenkten Lebensstandard und wetterbedingte Katastrophen verursachen, während die Prognosen von Millionen von Todesopfern durch „Kohlenstoffemissionen“ und Klimawandel auf Computermodellen basieren, die keine einzige dieser Realitäten berücksichtigen.

Russlands Wladimir Putin und Chinas Xi Jinping sind große Historiker des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Sie wissen beide, dass es in absehbarer Zukunft keinen Ersatz für die Dominanz fossiler Brennstoffe gibt, auch nicht auf längere Sicht. Zu glauben, dass ein Übergang von den derzeit aus fossilen Brennstoffen hergestellten Produkten zu reiner Elektrizität aus erneuerbaren Energien möglich ist und entsprechend zu handeln, ist selbstmörderisch für die Menschheit. Der ehemalige Kongressabgeordnete Don Ritter aus Pennsylvania schrieb: „Das ist die wahre ‚existenzielle Bedrohung’“.

Gelegentlicher Strom aus erneuerbaren Energien kann nicht die Haushalte, Unternehmen, Krankenhäuser, Militärs, Raumfahrtprogramme, Jets und Kreuzfahrtschiffe der modernen Zivilisation betreiben, und keine Produkte und Kraftstoffe basieren heute auf Erdöl!

Das Schweigen von Milliardären wie Bill Gates, John Kerry, Mark Zuckerberg, George Soros, Michael Bloomberg, Präsident Biden und den Medien, die sich weiterhin weigern, eine Frage im Stil von John Stossel zu stellen, ist ohrenbetäubend: Können Sie sich unsere Welt ohne Jets, Flughäfen, Handelsschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Militärs, Krankenhäuser, soziale Medien, Raumfahrtprogramme und Toiletten vorstellen?

Autor: Ronald Stein is an engineer, senior policy advisor on energy literacy for CFACT, and co-author of the Pulitzer Prize nominated book “Clean Energy Exploitations.”

Link: https://www.cfact.org/2023/10/02/the-dangerous-delusion-of-a-global-transition-to-just-electricity/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE