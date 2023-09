Eric Worrall

Dr. Willie Soon mailte mir den kuriosen Fall eines Redakteurs der Zeitschrift Climate, gegen den offenbar von NASA-GISS-Direktor Gavin Schmidt wegen der Veröffentlichung von Soons Studie ermittelt wird.

Der Auslöser für diese Anfrage könnten die jüngsten Studien sein, über die WUWT berichtet hat und die die Möglichkeit aufzeigen, dass ein Großteil der gemeldeten globalen Erwärmung auf den städtischen Wärmeinseleffekt zurückzuführen ist.

Seit der Veröffentlichung der Studien kam es zu einem recht intensiven Gedankenaustausch. Dr. Gavin Schmidt schrieb eine Kritik auf Real Climate, in der er Dr. Willie Soon vorwarf, ein „Publikumsliebling“ zu sein und veraltete Solardaten zu verwenden.

Soon antwortete auf diese Kritik, indem er Schmidt vorwarf, Strohmann-Einwände zu erheben, und behauptete, Schmidt vertrete eine zu enge und vereinfachende Sichtweise der solaren TSI-Rekonstruktionen.

Inmitten dieser recht hitzigen Debatte leitete Schmidt eine FOIA-Aktion ein, um herauszufinden, ob Angestellte der Bundesregierung Zeit oder Ressourcen der Regierung für die Korrespondenz mit Dr. Willie Soon und anderen Autoren der umstrittenen Studien verwendet haben. Es ist bemerkenswert, dass Dr. Schmidt sein Universitätskonto benutzte und die FOIA-Anfrage am Sonntag abschickte – „Bundesangestellte dürfen keine Regierungszeit oder -ausrüstung benutzen, wenn sie Informationen unter dem FOIA anfordern“. Schmidt hat vielleicht aus dem letzten Mal gelernt, dass sein Jonglieren mit dem Hut, bei dem er zwischen der Rolle eines mächtigen Regierungsbeamten und der einer Privatperson hin und her wechselt, ein wenig chaotisch ist.

Die letzte Zeile von Schmidts FOIA-Antrag ist ein Augenöffner:

„Da ich diesen Antrag stelle, um die Handlungen von Bundesbeamten, die in ihrer offiziellen Funktion tätig sind, besser zu verstehen und zu veröffentlichen, und da ich alle relevanten Ergebnisse in meinem langjährigen und preisgekrönten Web-Blog (realclimate.org) veröffentlichen werde, bitte ich um einen Verzicht auf alle mit diesem Antrag verbundenen Gebühren.“

Es wäre eine Tragödie, wenn dieser FOIA-Antrag und die erklärte Absicht, „die Handlungen von Bundesbeamten zu veröffentlichen“, darauf hindeuten, dass Dr. Gavin Schmidt in die Fußstapfen der schlimmsten mutmaßlichen Missbraucher in den Climategate-E-Mails tritt, indem er Druck auf Zeitschriftenredakteure und Bundesbedienstete ausübt, die bei der Erstellung von Studien mitarbeiten, die ihm nicht gefallen.

Ich behaupte nicht, dass dies der Fall ist, aber ich denke, dass angesichts der durch Climategate aufgedeckten hässlichen Geschichte des angeblichen Mobbings im Bereich der Klimawissenschaft eine vollständige Erklärung der Absichten von Dr. Gavin Schmidt angebracht ist.

