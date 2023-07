Ronald Stein

[Alle Hervorhebungen in diesem Beitrag im Original. A. d. Übers.]

Zwei der größten Erfindungen aller Zeiten sind die Glühbirne und das Telefon.

Sowohl die Glühbirne als auch das Telefon wurden NACH dem Erdöl erfunden, da alle Teile beider Erfindungen aus Erdölderivaten hergestellt wurden, die aus Rohöl gewonnen werden.

Heute ist die internationale Gemeinschaft der wenigen wohlhabenden Länder wahnhaft von der Vorstellung besessen, dass die durch Windturbinen und Sonnenkollektoren erzeugte Elektrizität die Welt von ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen befreien kann.

Niemand in der herrschenden Klasse erkennt heute, dass alles, was Strom braucht, aus Öl hergestellt wird.

Eine Aufgabe für die herrschende Klasse: Welche Teile und Komponenten von Windturbinen, Solarzellen und Elektroautos werden NICHT aus Erdölderivaten hergestellt, die aus Rohöl gewonnen werden?

Die herrschende Klasse in den wohlhabenden Ländern ist sich nicht bewusst, dass die Menschheit auf unserem Planeten in den letzten 200 Jahren von 1 auf 8 Milliarden Menschen zugenommen hat. In dieser Zeit haben wir durch menschlichen Erfindungsreichtum gelernt, dass Rohöl praktisch nutzlos ist, es sei denn, es wird in Raffinerien zu Ölderivaten verarbeitet, die die Grundlage für Produkte und Kraftstoffe unseres täglichen Lebens bilden, die es vor 1900 noch nicht gab.

Elektrizität KANN:

● Ihr iPhone aufladen, aber nicht herstellen.

● Einen Defibrillator betreiben, aber den Defibrillator nicht herstellen.

● Sie können Ihren Fernseher betreiben, aber nicht herstellen.

Elektrizität KANN NICHT:

● Komponenten für Windturbinen und Solarzellen herstellen.

● Reifen für Milliarden von Fahrzeugen herstellen.

● Asphalt für die Millionen von Straßenkilometern herstellen.

● Herstellung von Medikamenten und medizinischen Geräten.

● Wasserfiltersysteme herstellen.

● Sanitärsysteme herstellen.

● Herstellung von Düngemitteln, die aus Erdgas gewonnen werden, um Milliarden von Menschen zu ernähren.

● Pestizide zur Bekämpfung von Heuschrecken und anderen Schädlingen herstellen.

Das Sprichwort „Man kann nicht alles haben und auch noch essen“ besagt, dass man die Welt nicht von fossilen Brennstoffen befreien und gleichzeitig weiterhin die aus fossilen Brennstoffen hergestellten Produkte und Brennstoffe genießen kann.

Schauen wir uns einige Infrastrukturen und Produkte an, die es vor 1800 noch nicht gab und die heute mit Strom betrieben werden.

Übung: Nennen Sie in den folgenden Infrastrukturen eine Sache, die Strom benötigt und NICHT aus Erdöl hergestellt wurde:

● Transportwesen

● Krankenhäuser

● Medizinische Ausrüstung

● Haushaltsgeräte

● Elektronik

● Telekommunikation

● Kommunikationssysteme

● Raumfahrt-Programme

● Heizung und Belüftung

● Militär

Die Bemühungen, die Nutzung von Erdöl einzustellen, könnten die größte Bedrohung für die Zivilisation sein, nicht der Klimawandel, und die Welt in eine Ära der garantierten extremen Knappheit von Produkten aus fossilen Brennstoffen führen, wie wir sie in der dekarbonisierten Welt in den 1800er Jahren hatten. Dies führte zu Milliarden von Todesfällen durch Krankheiten, Unterernährung und wetterbedingte Todesfälle – wenn man versucht, ohne die mehr als 6000 Produkte zu leben, von denen die Gesellschaft derzeit profitiert.

Das Streben nach Strom aus Wind- und Sonnenenergie, die beide nichts für die Gesellschaft herstellen können, kann uns nur zu einer kürzeren Lebenserwartung, Krankheiten, Unterernährung und wetterbedingten Todesfällen führen, die sich aus der Abschaffung der Produkte aus fossilen Brennstoffen ergeben, von denen die Gesellschaft heute profitiert.

Noch vor ein paar hundert Jahren, als es noch kein Öl gab, war die Welt unberührt und wurde von Mutter Natur und der wilden Tierwelt beherrscht. Es gab weder Kohle- noch Erdgaskraftwerke, und die Beverly Hillbillies hatten noch kein Öl entdeckt. Es gab weniger Menschen, die mit den Tieren konkurrierten, da die Menschen nur begrenzt in der Lage waren, mit dem zu überleben, was Mutter Natur ihnen bot. Vor der Entdeckung des Erdöls war das Leben hart und schmutzig, mit vielen wetter- und krankheitsbedingten Todesfällen.

Heute gibt es acht Milliarden Menschen, und die meisten von ihnen leben viel länger und in größerem Wohlstand als die eine Milliarde Menschen, die lebten, als die Nutzung fossiler Brennstoffe nach Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzte. Je reicher wir sind, desto grüner werden die meisten Teile des Planeten.

Zur Erinnerung: Um 1800 hatten wir eine Netto-Null-Emissionsgesellschaft, als es noch keine Kohlekraftwerke, keine Erdgaskraftwerke und kein Rohöl gab, das in Raffinerien zu verwertbaren Produkten verarbeitet werden konnte. Damals brauchte man keinen Strom, da es keine Produkte gab, die aus Erdöl hergestellt wurden und Strom benötigten.

Das „Energie-Dilemma“ ist Folgendes:

● Windturbinen und Sonnenkollektoren können nur intermittierenden Strom erzeugen. Sie können keine Produkte für die Gesellschaft herstellen.

● Rohöl hingegen ist praktisch nutzlos, es sei denn, es wird in Raffinerien zu Erdölderivaten verarbeitet, die die Grundlage für mehr als 6000 Produkte unseres täglichen Lebens bilden, die es vor 1900 noch nicht gab, und die als Treibstoff für den Schwerlast- und Langstreckenverkehr von mehr als 50.000 Flugzeugen zur Beförderung von Menschen und Waren sowie für mehr als 50.000 Handelsschiffe für die weltweiten Handelsströme und das Militär- und Raumfahrtprogramm dienen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass erneuerbare Energien nur Strom erzeugen, während Erdöl die Grundlage für alle Produkte der heutigen Gesellschaft ist. Ein kurzes, 1-minütiges Video über das Energieproblem ist lehrreich und unterhaltsam. Das Video wurde bereits von mehr als 800.000 Menschen in den sozialen Medien angesehen!: https://www.youtube.com/shorts/stf2YrznkZU.

Autor: Ronald Stein is an engineer, senior policy advisor on energy literacy for CFACT, and co-author of the Pulitzer Prize nominated book “Clean Energy Exploitations.”

Link: https://www.cfact.org/2023/07/25/the-energy-conundrum-renewables-only-generate-electricity-but-most-products-derive-from-oil/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE