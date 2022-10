Warum Menschen die gleiche Situation ganz unterschiedlich sehen können…

Denken wir mal an den Klimawandel. Ich kenne keinen, der es leugnet, dass das Klima sich wandelt – die Differenzen fangen dann an, wenn der eine sagt: „Das hat es schon immer getan“ – und der andere darauf besteht: „Nein, erst mit der Industrialisierung hat das angefangen“. – Einleitung durch den Übersetzer

John Droz jr., Physiker; Anwalt; Patriot, – kritische Gedanken

Es ist faszinierend zu sehen, wie gut die Menschen diametral entgegengesetzte Ansichten über dieselbe Situation haben können, besonders wenn die Fakten weitgehend unbestreitbar sind. Warum bestimmen die Fakten nicht ihre Reaktion? Weil die Fakten für Menschen mit bestimmten Weltanschauungen irrelevant sind.

Hinweis: Mit „Fakten“ meinen wir eine objektive Bewertung der Gesamtheit der Beweise – nicht nur eine selektive einseitige Geschichte. Zur Information, dies steht im Einklang mit einer echten wissenschaftlichen Bewertung, die vier entscheidende Elemente hat:

1) objektiv, 2) umfassend, 3) transparent und 4) empirisch.

Hier ist eine beliebte Weltanschauung, die von vielen Menschen mit guten Absichten vertreten wird:

Sie respektieren instinktiv die wahrgenommene Autorität (CDC, AMA, IPCC, Dr. Fauci, [Dr. Drosten, Prof. Lauterbach, Habeck] usw.), da eine solche Duldung als Tugend angesehen wird. * Aufgrund von Nr. 1 werden die Informationen, die diese Autoritätspersonen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, im Grunde genommen als Freibrief akzeptiert – für bare Münze genommen. Auch aufgrund von Nr. 1 sind sie bereit, eine überraschend große Menge an Missbrauch, Vernachlässigung, Unehrlichkeit, Inkompetenz usw. von solchen Autoritätspersonen zu tolerieren / zu übersehen. Sie haben automatisch eine negative Reaktion auf andere, die die Kühnheit haben, schlechtes Benehmen von Autoritätspersonen zu beanstanden. Sie glauben, dass solche Verweigerer unzufrieden, Unruhestifter, respektlos usw. sein müssen.

Beachten Sie, dass die FAKTEN wenig Einfluss auf die Positionen von Menschen mit dieser Einstellung haben. Leider lädt diese Perspektive zum Missbrauch durch schlechte Akteure ein, die dazu getrieben werden, immer mehr Kontrolle über andere zu erlangen, insbesondere über diejenigen, die ihrer Machtergreifung ehrerbietig gegenüberstehen.

Hier ist eine ganz andere (konkurrierende) Weltanschauung anderer anständiger Menschen:

Sie glauben, dass Respekt kein Anspruch oder eine Gabe ist, sondern verdient werden muss. Die Informationen, die diese Autoritätspersonen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, werden skeptisch behandelt – was der wissenschaftlichen Art der Datenverarbeitung entspricht. Sie sind nicht bereit, Misshandlungen durch Autoritätspersonen zu tolerieren oder zu übersehen, da dies eine unmoralische Verletzung ihrer Bürgerrechte darstellt. Sie sind wirklich besorgt, wenn andere Bürger berichten, dass sie von Autoritätspersonen missbraucht wurden, und stützen ihre Antwort auf die Beweise.

In diesem zweiten Szenario spielen FACTS eine viel wichtigere Rolle. Für diese Menschen bedeutet das Richtige zu tun nicht, roboterhaft den Anweisungen einer Autoritätsperson zu folgen, sondern unsere eigenen kritischen Denkfähigkeiten zu nutzen, um fundierte Urteile zu fällen.

Das Fazit ist also, dass Menschen in derselben Situation gegensätzliche Reaktionen haben können. Ohne ihre unterschiedlichen Weltanschauungen zu verstehen, kann diese Ungleichheit schwer zu verarbeiten sein.

Wenn wir außerdem einen Freund davon überzeugen möchten, etwas zu unternehmen, wäre es hilfreich, seine Weltanschauung genau zu verstehen, bevor Sie Ihren Fall strukturieren …

* WARUM dies in den USA der Fall ist, ist eine interessante Angelegenheit, die eine lange Diskussion bedeuten könnte. Meiner Meinung nach liegt es teilweise daran, dass die Amerikaner den Menschen vertrauen; zum Teil, weil Menschen instinktiv dazu neigen, der Menge zu folgen; zum Teil, weil aktuelle gesellschaftliche Angelegenheiten (z. B. Klimawandel) für den Durchschnittsbürger zu komplex sind, um sie zu verarbeiten; zum Teil, weil die Menschen bereits ein erfülltes Leben haben und die Verantwortung, sich in gesellschaftlichen Angelegenheiten zu engagieren, gerne an jemand anderen abgeben usw. usw. [dies gilt m.e. genauso gut für die deutschsprachigen Länder]

Übersetzt durch Andreas Demmig

Einige weitere wertvolle Erkenntnisse zu diesem Thema:

