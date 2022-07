Schweren Herzens berichten wir vom Tod unseres lieben Freundes und Kollegen Pat Michaels am 15. Juli 2022 (geboren am 15. Februar 1950).

Patrick Michaels erwarb 1971 einen B. A. in Biowissenschaften und 1975 einen M. S. in Biologie an der University of Chicago. 1979 promovierte er an der University of Wisconsin-Madison in ökologischer Klimatologie. Seine Doktorarbeit trug den Titel Atmospheric anomalies and crop yields in North America [etwa: Atmosphärische Anomalien und Ernteerträge in Nordamerika]

Patrick J. Michaels war ehemaliger Präsident der American Association of State Climatologists und Programmvorsitzender des Committee on Applied Climatology der American Meteorological Society. Er war 30 Jahre lang Forschungsprofessor für Umweltwissenschaften an der Universität von Virginia. Michaels war einer der Autoren und Gutachter des IPCC, der 2007 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.

Seine Arbeiten wurden in den wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, darunter Climate Research, Climatic Change, Geophysical Research Letters, Journal of Climate, Nature und Science, sowie in populären Zeitschriften weltweit. Er ist Autor oder Herausgeber von neun Büchern über das Klima nebst dessen Auswirkungen und war Autor des von der Association of American Geographers im Jahr 2004 verliehenen Klima-„Paper of the Year“. Er trat in den meisten großen Medien weltweit auf.

Dr. Michaels war Senior Fellow [Führendes Mitglied] bei der CO2-Koalition und dem Competitive Enterprise Institute.

Er blieb bis zu seinen letzten Tagen sehr aktiv. Er hatte gerade seine Überprüfung und Kommentare zum dekadischen Plan des USGCR abgeschlossen und sie am Donnerstag eingereicht. Nur einen Tag vor seinem Tod traf er sich mit Mitarbeitern der Koalition, um sein nächstes Projekt zu besprechen, das sich mit regionalen Bewertungen des Klimawandels/CO2 im Mittleren Westen befasst.

Er hinterlässt ein Vermächtnis von solider Wissenschaft und Hingabe an den wissenschaftlichen Prozess. Wir werden ihn schmerzlich vermissen.

Link: https://co2coalition.org/2022/07/16/pat-michaels-rip/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE