Der leidenschaftliche Fritz Vahrenholt trifft bei BildTV auf einen FDP-Politiker, den Blackout-Experten Hans-Walter Borries, die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie und den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ Henning Jeschke. Moderiert wird von Kai Weise.

In der Talksendung werden alle in den letzten zehn Jahren fast unsagbaren Dinge auf einen Haufen auf den Tisch gepackt – bei BILD wird immer mehr möglich. Unser Kollege Martin Moczarski von eifrei schätzte das ausgesprochen unterhaltsame Gespräch als Zeichen für den „Umbau der Theaterbühne“, der an Fahrt aufnehme. Denn sonst läuft es ja eher andersherum: Ein „böser Bube“ von der CSU oder AfD etc. sitzt in der öffentlich-rechtlichen Talkshow und wird von guten und moralischen Gästen einschließlich Moderator(in) bearbeitet. Aber urteilen Sie selbst: