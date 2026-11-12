Hitzewellen mit Rekord-niedrigen Wasserständen von Flüssen wie der Donau werden im Rahmen der aktuellen Klimarettungspolitik als neu und einzigartig dargestellt. Hinzu kommen Meldungen über nie dagewesene Dürren und Temperaturrekorde in Mittel- und Südeuropa.

Aber stimmt das? Historische Aufzeichnungen sagen eindeutig: nein! Selbst während der sogenannten Kleinen Eiszeit, einer Kühlphase zwischen etwa 1400 und 1850, gab es erstaunlich heiße Ereignisse.

Buch-Quellen:

Rüdiger Glaser: Klimageschichte Mitteleuropas – 1200 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen – Primus Verlag, Darmstadt

Wolfgang Behringer: Kulturgeschichte des Klimas – Von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung – Verlag C.H.Beck, München

Ronald D. Gerste: Wie das Wetter Geschichte macht – Katastrophen und Klimawandel von der Antike bis heute – Klett-Cotta, Stuttgart