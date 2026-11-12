Die 17. EIKE-Klimakonferenz in Jena Ende Juni wurde von den üblichen Verdächtigen in den Massenmedien und Parteien seit Jahren erstmals nicht groß erwähnt – weswegen trotz unserer Ortswahl, der Messe Halle/Saale, keine Protestaufmärsche oder Blockaden stattfanden. Bei der Buchmesse „Seitenwechsel“ im November 2025 sah es vor Ort noch ganz anders aus…

von Holger Thuß und AR Göhring

Halt, so ganz stimmt es nicht – ein freier Reporter namens Patrick Stegemann (*1989) war im Saal und führte Interviews mit Holger Thuß, Dominique Görlitz und Marc Morano. Seine Eindrücke und ausgewählte Schnipsel der Interviews präsentierte Stegemann in zwei Podcasts der ARD mit den Titeln „Klimaskepsis als Geschäftsmodell“ und „Das Herz der Bestie“ (Tipp: Lesen Sie die Kommentare darunter – offenbar sind die MDR-Zuschauer und -Hörer nicht ganz einverstanden mit dem, was ihnen von oben gesagt wird.

„EIKE ist das schillernde Extrembeispiel“

Darin meint er, es gäbe neben den Verursachern der menschgemachten Klimakrise auch ihre Herolde, die den Zweifel an der „überwältigenden Evidenz“ der CO2-Theorie säten – und da seien wir das „schillernde Extrembeispiel“. Das kann Stegemann so sehen – aber dann geht es mit Geschwurbel weiter, das ARD, ZDF & Co. sonst eher anderen vorwerfen. In diesem Zusammenhang sei an den ungefähr gleich alten Claas Relotius (*1985) erinnert, der beim Spiegel jahrelang frei Erfundenes als Tatsachen publizieren konnte – niemand merkte es, weil Relotius die ideologischen Erwartungen perfekt erfüllte.

So behauptet Stegemann eingangs, in Leipzig wären am Wochenenende der Konferenz Straßen geschmolzen und unsere Klimaanlagen in der Messehalle würden „so langsam versagen“. Daß einige Straßen mit schlechtem (DDR?-)Asphalt mit zu hohem Bitumenanteil in der prallen Sommersonne schmelzen, ist jedoch nichts Neues und seit Jahrzehnten zu beobachten. Und die Glykol-Klimaanlagen liefen die ganze Zeit einwandfrei. Aber „Wetter“ ist bei „Investigativ“-Journalisten wie Stegemann nur dann Klima, wenn es heiß ist, aber nicht wenn plötzlich ganz Berlin vereist und sich die Leute die Knochen brechen – wie im Winter 25/26 geschehen.

Verschwörungsmythologen

Weiterhin spinnt Stegemann eine Art Verschwörungsgeschichte, nach der EIKE von den USA aus gesteuert werde, da unser Institut angeblich am finanziellen Tropf von CFACT, Heartland, Exxon, Donald Trump oder sonst wem hinge. Diese Theorie geistert seit langem in ARD-ähnlichen Medien und dem Netz herum, erinnert an antisemitische Narrative und wird seit einigen Jahren vom Correctiv-Sumpf verbreitet, zu dem Stegemann anscheinend gehört, denn dass er mit Correctiv und mit deren „Senior Reporter“ Annika Joeres zusammenarbeitet, gibt Stegemann auf Linkedin selber zu:

„Recherche funktioniert besser gemeinsam: Für unseren Podcast ‚Reich‘ haben wir bei Cliff mit den sehr geschätzten Kolleg*innen von Correctiv zusammengearbeitet. Es ging hier konkret um die Frage, wie der Kampf um erneuerbare Energien politisch instrumentalisiert wird – besonders im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. Ergebnis könnt ihr bei Correctiv lesen (Link in Kommentaren) oder in der Episode 5 bei „Reich“ hören! Danke Annika Joeres, Elena Kolb!“

Joeres ist mit Kollegin Susanne Götze eine langjährige publizistische Gegnerin (sofern man bei soviel Schmutz und gewollten Nichtverstehen von Gegnerinnen überhaupt sprechen kann) von EIKE – so veröffentlichte sie im Jahr 2020 zum Beispiel das Buch „Die Klimaschmutzlobby“. Ihre Texte sind voller Behauptungen – belastbare Vorwürfe an EIKE hatte sie nie gebracht.

Neu an Stegemanns Story ist ein „Dr. Evil“, der die „Leugnung“ des Klimas oder von Alkohol- und Rauchschäden seit langem orchestriere. Der Mann heißt Richard „Rick“ Berman, ist ein New Yorker Anwalt, Lobbyist, PR-Manager und 84 Jahre alt. Also noch älter als Donald Trump und wohl längst in Rente. Der letzte Artikel über sein satanisches Wirken stammt vom britischen Guardian aus dem Jahr 2015, dem das Grundgerüst für Stegemanns Podcast offenbar entnommen wurde. Berman würde als Berater von Industriekonzernen Zweifel an ökologischen und ökokatastrophistischen Theorien säen, indem er zum Beispiel wissenschaftliche Studien bezahlte, heißt es dabei. Das mag zwar sein, hat aber mit EIKE und seiner 17. Konferenz rein gar nichts zu tun, auf der neue Forschungsergebnisse vorgestellt wurden, die von den Themen und Interessen des angeblichen „Dr. Evil“ weit entfernt liegen.

Zudem ist das „Fördern“ von Studien, deren Ergebnis von vornherein feststeht, eine olle Kamelle. So hatte bereits die Eiserne Lady Margaret Thatcher in den 1980er Jahren ausgerechnet CO2-Weltuntergangs-Studien in England gefördert, um ein „wissenschaftliches“ Argument für Kernkraft und gegen Kohle in die Hand zu bekommen. Daß andere dieselbe erfolgreiche Methode nutzen, ist erwartbar. Nur – was hat EIKE damit zu tun?

Jonathan Cohler als US-Agent bei EIKE?

Als „Beweis“, dass EIKE doch irgendwie bei den Amerikanern mit drin hängt, wird der Vortrag von Jonathan Cohler auf der Konferenz angeführt. Vom Naturwissenschaftler und Spitzenklarinettisten wird bei MDR Wissen sogar ein Foto gezeigt und darauf verwiesen, daß der Schuft zwar Physik in Harvard studiert habe, dort aber nichts mehr mache außer Klarinettenunterricht zu geben. Doch auch das stimmt nicht, Cohler hat auf unsere Nachfrage geantwortet, er habe in Harvard als Student und später als Absolvent Physikkurse gegeben. Was hat eigentlich Herr Stegemann studiert? – Kommunikations- und Sozialwissenschaften.

Verschwörungspraxis der ARD?

Nicht erst seit Louis Klamroth von Hart aber fair ist bekannt, daß ARD und ZDF ihre TV-Produktionen trotz Milliardenbudgets und etlicher Studios mit Hightech an Privatfirmen auslagern. Damit wird Stars wie Klamroth ein erheblicher Profit zugebilligt, aber auch dafür gesorgt, daß man sagen kann, umstrittene Inhalte stammten ja nicht von ARD und ZDF, sondern von irgendeiner Firma. Die pikanterweise nur für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet… ein Orwellscher Trick!

Eine einfache Google- oder KI-Suche (Grok etc.) zeigt, daß auch Patrick Stegemann ein Scheinbar-Unternehmer ist, der exklusiv für ARD und ZDF arbeitet. 2021 gründete er mit einem Kompagnon die Firma Undone Work, die Podcasts produzierte. 2026 stieg er dort aus und wurde Partner der Flow Media Company GmbH, mit der er eine Investigativ-Marke namens Cliff gründete bzw. gründen ließ. In einem Journalismus-Magazin (newsroom.de) wurde gemutmaßt (gehofft?), daß Cliff den „Investigativ-Journalismus retten“ könne (mit alten Guardian-Artikeln aus dem Correctiv-Fundus?). Da stellt sich die Frage, warum der Investigativ-Journalismus von ARD, ZDF und Magazinen wie dem Spiegel gerettet werden muß. Gibt man hier etwa ein Versagen zu?

Flow ist eine der typischen ausgelagerten ARD-Firmen, die Formate wie Kölner Treff, Kaum zu glauben oder die NDR-Quizshow produziert. Stegemann arbeitet zudem eng mit dem ARD-Kompetenzcenter Klima beim MDR zusammen. Sein bisheriges Arbeitsumfeld umfaßt „rechte Netzwerke“ und „digitale Propaganda“. Daß ausgerechnet er neutral und auf hohem journalistischen Niveau über Kritik am Klimakomplex berichtet, erscheint schon aus finanziellen Gründen ausgeschlossen – „wes Brot ich eß, des Lied ich sing“. Oder: Er wirft anderen Verschwörungstheorie vor, macht aber selber in Verschwörungspraxis. Wenig überraschend werden die Themen der EIKE-Konferenz daher kaum angesprochen.

Klimapanik-Netzwerke

Stegemanns aktueller Podcast, in dessen Rahmen die „Klimaleugnung“ und EIKE thematisiert wurden, heißt „REICH – Das Geschäft mit dem Zweifel“. Das Format will erklären, wie „perfide PR-Strategien die Debatte vergiften. Besonders massiv geschieht das beim Klimaschutz“, meint die Süddeutsche dazu. Der Artikel in der SZ ist die einzige uns bekannte Stimme aus den Massenmedien, die Stegemanns Podcast Beachtung schenkt. Und auch sie hebt auf Stegemanns Verschwörungsmythos um Rentner Richard Berman ab. Könnte es sein, daß die Redakteure in ARD, ZDF und SZ alle voneinander abschreiben? Plagiate sind im Journalismus nicht strafbar, lassen aber eine gewisse geistige Trägheit erkennen.

So funktioniert der Klima-Finanzkomplex: Ein schier undurchdinglicher Dickicht aus Parteien, Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), Aktivistengruppen und Medien lebt mit Geschichten vom Weltuntergang sehr gut von Steuergeldern und CO2-Abgaben. Wirklich sichtbar sind nur die Medien und deren Reporter wie Patrick Stegemann, die noch persönlich auf EIKE-Konferenzen erscheinen. Aber dahinter stecken gigantische westlich-internationale Netzwerke aus Kostgängern und Verweigerern der Arbeit im wertschöpfenden Bereich. EIKE-Konferenzen besuchen, ein paar Podcasts machen und dafür mutmaßlich sehr viel Geld einstecken ist schlicht effizienter und einträglicher als die echte Arbeit in der Fabrik oder im Krankenhaus – Soziologe Schelsky sagte es schon 1974 vorher.

Aber die Bürger spüren mittlerweile an der eigenen Lebensqualität die Wirkung der Tätigkeit von Stegemann, Fridays for Future und mittlerweile der Regierung Merz. Beweis dafür sind die bitteren Kommentare unter den Posts von Fridays for Future bei Twitter/X, die zu lesen sich unbedingt lohnt. Eine Kostprobe: