Jennifer Marohasy

Dieser Beitrag ist eine Folgebeschreibung dieses Beitrags. A. d. Übers.

Als mich der Journalist Graham Lloyd vor einigen Monaten wegen der Temperaturen des Sydney Observatory anrief, hatte ich bereits eine Vermutung. Die digitale Datei des Australian Bureau of Meteorology BOM wies für den August 1867 und den August 1907 identische Werte aus. Er wollte unbedingt wissen, was ich von dem zu halten hatte, was wie ein „Ausschneiden und Einfügen“ aussah und im Rahmen einer privat initiierten forensischen Prüfung durch Tom Berger entdeckt worden war.

Ich sagte zu Graham Lloyd, dass es sich bei der Ersetzung wahrscheinlich um das Jahr 1907 handeln würde, mit dem das Jahr 1867 überschrieben worden ist, und nicht umgekehrt. Das war meine Hypothese.

Die 1860er Jahre sind als Dürrejahre bekannt, in denen es heißere Tage und kältere Nächte gab, wie aus den historischen Temperaturaufzeichnungen der wenigen Orte hervorgeht, an denen Temperaturen erfasst wurden. Von 1876 bis 1878 herrschte erneut Dürre als Teil einer schweren, mehrjährigen Trockenperiode in den australischen Kolonien, die durch ein historisches El-Niño-Ereignis und einen starken Dipol im Indischen Ozean ausgelöst wurde. Dann versiegte Australiens längster Fluss, der Murray, in den Jahren 1914–1915, was wiederum mit Dürre in Verbindung stand und sich in Adelaide mit einem Anstieg der Höchsttemperaturen zeigte.

Die Stadt Adelaide verfügt wohl über die längste lückenlose Temperaturaufzeichnung der südlichen Hemisphäre ab dem Jahr 1856. Marcus De Blonk Smith berichtet in der heutigen Ausgabe von „The Australian“ zutreffend: Adelaide ist der einzige Ort, an dem eine ordnungsgemäße Überprüfung der historischen Temperaturdaten stattgefunden hat. (Klicken Sie hier, um den Artikel hinter einer Bezahlschranke von Marcus De Blonk Smith und Elizabeth Pike zu lesen.)

Die Ergebnisse, veröffentlicht 2020 im „International Journal of Climatology“ zeigen, dass die 1860er Jahre ein heißes Jahrzehnt waren, mit Temperaturen, die den jüngsten Extremwerten entsprechen. Im Januar 1858 wurden 46,8 °C gemessen. In den Jahren 1914–1915 kam es erneut zu einem Temperaturanstieg, der mit einer Reihe von Dürrejahren einherging.

Ungewöhnlicherweise erhielt ein Citizen-Science-Team in Adelaide Zugang zu den originalen handschriftlichen Aufzeichnungen von zwei verschiedenen Messgeräten (Thermometer in Glaisher-Ständern und Wetterhütten) aus einem Zeitraum von über sechzig Jahren. Solche Daten liegen für weitere 35 Standorte in ganz Australien vor, doch das Australian Bureau of Meteorology hat mir den Zugang zu diesen Daten konsequent verweigert, mit Ausnahme von drei Jahren mit Paralleldaten, die für den Flughafen Brisbane bereitgestellt wurden. Wie Graham Lloyd bereits am 14. April 2023 berichtete, zeigen diese Daten, dass die elektronischen Sonden deutlich höhere Werte aufzeichnen als das Quecksilberthermometer im gleichen Schutzgehäuse.

Ein Cousin hat mir gestern eine E-Mail geschickt: „Du musst dich doch bestätigt fühlen, wurdest du doch in dem Artikel auf der Titelseite von ‚The Weekend Australian‘ zitiert, in dem all die fragwürdigen Temperaturdaten detailliert aufgeführt waren.“

Ich werde mich bestätigt fühlen – nicht durch eine weitere Runde von Auseinandersetzungen, sondern erst, wenn die Paralleldaten für alle 35 Messstationen veröffentlicht, fehlende Temperaturextreme in den frühen Aufzeichnungen wiederhergestellt, die verbleibenden historischen Aufzeichnungen digitalisiert und ein überprüfbarer Index der durchschnittlichen Temperaturen in Australien erstellt worden sind. Dies könnte alle Orte mit langen Temperaturaufzeichnungen umfassen, darunter auch das Gefängnis von Bathurst – dessen Aufzeichnungen bis ins Jahr 1858 zurückreichen und dessen heißester Tag im November 1878 verzeichnet worden war. Normalerweise fallen die heißesten Tage in Australien jedoch in den Januar.

Hinzu kommen all die Unstimmigkeiten, die Tom Berger und Geoff Sherrington aufgedeckt haben, wie Graham Lloyd am Wochenende berichtete. (Klicken Sie hier, um den Artikel von Graham Lloyd zu lesen, der hinter einer Bezahlschranke liegt.)

Natürlich wird es irgendwann eine Überprüfung aller Langzeitaufzeichnungen geben, und die daraus resultierenden Statistiken werden wahrscheinlich zeigen, dass der wärmste Januar – gemessen am Durchschnitt aller verfügbaren historischen Aufzeichnungen in Australien – das Jahr 1896 war und der wärmste Sommer der Zeitraum 1938–39. Der absolut heißeste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen war der 3. Januar 1909, gemessen an einer offiziellen Messstation in einer Wetterhütte in Bourke im Westen von New South Wales. Dies ist keine Statistik, sondern eine Messung. Sie wurde ohne triftigen Grund aus den offiziellen Aufzeichnungen gestrichen, außer dass die Leitung des Australian Bureau of Meteorology es vorzieht, wenn die heißesten Jahre aus jüngerer Zeit stammen.

[Hervorhebung vom Übersetzer]

Hintergrund

Das Bureau of Meteorology verfügt über zwei öffentliche Temperaturdatensätze. „Climate Data Online“ enthält die rohen, digitalisierten Beobachtungsdaten. „ACORN-SAT“ ist die neu modellierte Teilmenge von Messstationen, die für nationale Trends und für die gemeinsam mit dem CSIRO veröffentlichten Klimaberichte verwendet wird.

Die jüngste forensische Prüfung durch Tom Berger, die von Graham Lloyd anhand der Hauptbücher des Nationalarchivs bestätigt wurde, betrifft die Rohdateien.

Am Sydney Observatory sind die digitalen Tiefstwerte für August 1867 eine exakte Kopie der Werte vom August 1907 – 31 Tage lang, identisch bis auf ein Zehntel Grad. Die Papierbücher weisen zwei verschiedene Monate aus. Die kältere Nacht von 1867 (3,9 °C am 3.) wurde durch die Werte von 1907 überschrieben. Das Extrem, das das Bureau für August 1867 noch immer aufführt, ist das Minimum von 1907. Es handelt sich um eine Doppelung, die in der Reihe enthalten ist, die das Bureau als „unangepasst“ bezeichnet.

Unabhängig davon wurde der heißeste Tag nach Messungen in einer Wetterhütte, der noch in den Papieraufzeichnungen zu finden ist – 51,7 °C, gemessen in Bourke am 3. Januar 1909, wobei die nächstgelegene Station, Brewarrina, am selben Tag 50,6 °C verzeichnete –, 1997 entfernt, weil der Mitarbeiter des Bureau Blair Trewin dies so entschied, und fehlt daher in der Online-Rohdatendatei. Andere frühe Extremwerte, darunter der von White Cliffs aus dem Jahr 1936, wurden nie digitalisiert.

Ein drittes Problem betrifft die jüngere Vergangenheit. Seit 1996 sind die meisten Temperaturmessstationen von Quecksilberthermometern auf elektronische Sonden umgestellt worden. Das Bureau verfügt über rund 760 Jahre paralleler Beobachtungen, die einen Vergleich der beiden Messgeräte ermöglichen würden, doch fast keine dieser Daten wurde veröffentlicht. Ohne sie lassen sich die jüngsten Extremwerte jedoch nicht auf die gleiche Ebene wie die historischen Aufzeichnungen stellen.

Es hat noch nie eine öffentliche Überprüfung der digitalisierten Rohdatei anhand der ursprünglichen Beobachtungsbücher gegeben. Im Rahmen der Maßnahme von 2014 wurde kein einziges Beispiel untersucht.

Eine weitere Untersuchung ist nicht erforderlich. Was erforderlich ist, ist die Korrektur des Rohdatensatzes selbst: Die doppelten und gelöschten Werte müssen wiederhergestellt, die parallelen Messdaten veröffentlicht, die fehlenden Extremwerte digitalisiert und ein festgelegter Prozess eingerichtet werden – einschließlich der Transkription der Archive durch Bürger –, damit die digitale Datei mit den Beobachtungsbüchern abgeglichen werden kann.

Die Rohdatei ist nicht immer die Rohdatei. Solange diese Schritte nicht unternommen werden, nutzt jeder, der die australischen Temperaturaufzeichnungen für Forschung, Prognosen oder politische Entscheidungen heranzieht, eine Reihe, die kopierte Monate und fehlende Extremwerte enthält. Deshalb darf dieses Problem nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden.

Was eine archivierte Aufzeichnung aus Sydney enthüllte

Graham Lloyd veröffentlichte die Ergebnisse nicht sofort, nachdem er zunächst den forensischen Prüfbericht von Tom Berger und Geoff Sherrington erhalten hatte.

Graham Lloyd brauchte einige Monate, um die Originalbücher mit den meteorologischen Beobachtungen des Sydney Observatory aufzuspüren, wobei das Amt zunächst nicht bereit war, Informationen über deren genauen Verbleib zur Verfügung zu stellen. Schließlich wurden sie im Nationalarchiv ausfindig gemacht, die Seiten der relevanten Monate fotografiert und die Zahlen überprüft. Graham Lloyd gebührt große Anerkennung für seine Beharrlichkeit, und ich danke ihm dafür, dass er diese Informationen mit mir geteilt hat.

Die Hauptbücher des Nationalarchivs bestätigten meine Hypothese. Jeder Tiefstwert aus dem Jahr 1907 ließ sich exakt von Fahrenheit in die Celsius-Werte umrechnen, die das Amt in den digitalisierten Aufzeichnungen für diesen Monat führt – und das galt auch für den August 1867!

Nachdem die tatsächlichen Tiefstwerte von 1867 übertragen und in Celsius umgerechnet worden waren, konnten wir feststellen, dass am 3. August 3,9 °C gemessen wurden. Der Extremwert von 5,6 °C, den das Bureau nach wie vor für den 18. August angibt, stammt aus dem Jahr 1907.

Das Sydney Observatory ist keine unbedeutende Wetterstation. Es handelt sich um eine der ältesten und am häufigsten zitierten Datensammlungen der südlichen Hemisphäre. Der Fehler befindet sich in der Reihe, die das Bureau als Rohdaten und unbereinigt präsentiert.

Um es noch einmal zu wiederholen: Ein ganzer Monat wurde kopiert und in ein anderes Jahr übertragen. Das monatliche Extrem, das das Amt nach wie vor für August 1867 veröffentlicht – 5,6 °C am 18. – ist der Tiefstwert aus dem Jahr 1907. Der tatsächliche Tiefstwert von 1867 im Register ist niedriger, etwa 3,9 °C am 3., was mit der Tatsache übereinstimmt, dass es sich um ein Dürrejahr handelte.

Ich sagte Graham bereits vor einigen Monaten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Augustmonate im Abstand von vierzig Jahren an allen 31 Tagen auf ein Zehntelgrad genau die gleiche Tiefsttemperatur aufweisen, gleich null ist. Als Graham Lloyd schließlich Zugang zu den Archiven erhielt, bestätigte sich dies: Das war tatsächlich auch nicht der Fall. Alle Anerkennung gebührt Tom Berger dafür, dass er die forensische Überprüfung der digitalisierten Aufzeichnungen initiiert hat.

Es macht keinen Sinn, eine weitere Untersuchung durchzuführen

Es ist nun schon mehr als zehn Jahre her, dass ich damit begonnen habe, digitalisierte Aufzeichnungen mit den Zahlen im ursprünglichen Buch der meteorologischen Beobachtungen abzugleichen, von denen sich viele im Nationalarchiv befinden und andere mir übergeben worden sind, nachdem sie in den 1990er Jahren vom Amt aussortiert worden waren. Sie lagen ungenutzt in den Wohnungen ehemaliger Mitarbeiter des Amtes, denen zwar gesagt worden war, sie sollten diese Originalunterlagen entsorgen, die sie jedoch stattdessen aufbewahrten – und später an mich weitergaben.

Wie Graham Lloyd in der Wochenendausgabe der Zeitung berichtete, wurde Tony Abbott bereits vor mehr als einem Jahrzehnt, als er Premierminister war, auf einen Großteil davon aufmerksam gemacht. Und um Graham Lloyd zu zitieren: Abbott wehrte die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Untersuchung ab. Peta Credlin spielte als seine Stabschefin dabei eine Rolle, obwohl Greg Hunt der „Sündenbock“ war, wie ich bereits in einem Artikel vom September 2015 erläutert habe.

Im Jahr 2014, nachdem Graham Lloyd in der Zeitung „The Australian“ eine Artikelserie veröffentlicht hatte, in der er andeutete, dass Australiens Klimageschichte in industriellem Maßstab umgeschrieben worden sei, organisierte das Amt in Absprache mit der Leitung ein eintägiges Forum, an dem einige Statistiker teilnahmen.

Zur Vorbereitung darauf verfassten etwa ein Dutzend von uns, die sich seit langem für Wetter- und Klimastatistiken interessieren – überwiegend pensionierte Fachleute, allesamt australische Staatsbürger – Stellungnahmen, die auf verschiedenen Wegen per E-Mail und per Post an den damaligen parlamentarischen Staatssekretär des Umweltministers Bob Baldwin übermittelt wurden. Viele der Stellungnahmen waren sehr umfangreich; einige waren das Ergebnis wochen-, monate- oder sogar jahrelanger Arbeit einzelner Personen, die versuchten, die Logik hinter den Wetterstatistiken zu verstehen, die der australischen Öffentlichkeit jedes Jahr als offizielle Aufzeichnungen des Australischen Wetterdienstes und des CSIRO präsentiert werden.

Viele dieser Stellungnahmen wurden mir in Kopie zugeschickt, und ich habe sie auf meiner Website archiviert; sie können hier eingesehen werden.

Viele der Beiträge konzentrieren sich auf einzelne Beispiele für eine offenbar falsche Behandlung historisch wichtiger Beobachtungen, andere hinterfragen die Gewichtung der Standorte und weisen auf das Auslassen wichtiger Informationen hin. Das Forum tagte, und der anschließende Bericht enthielt allgemeine Empfehlungen, ohne offenbar auch nur ein einziges konkretes Beispiel für eine der vielen Unstimmigkeiten zu berücksichtigen, die Graham Lloyd noch keine sechs Monate zuvor dazu veranlasst hatten, die Artikelserie zu verfassen.

Keine einzige der mehr als ein Dutzend Stellungnahmen besorgter Bürger, mich eingeschlossen, wurde jemals zur Kenntnis genommen.

Problem mit den Jahren seit 1996

Das Amt behauptet gerne, dass es Probleme mit den frühen Messungen gebe, weil keine Standardgeräte verwendet worden seien. Tatsächlich beginnen die wirklichen Probleme jedoch erst 1996 mit der Umstellung von Quecksilberthermometern auf Sonden, die an automatische Wetterstationen (AWS) angeschlossen sind.

Diese elektronischen Sonden lassen sich beliebig neu kalibrieren.

Ein Fühler kann so eingestellt werden, dass er höhere oder niedrigere Werte anzeigt als das Quecksilber, das er ersetzt hat, und diese Anpassung kann vorgenommen werden, ohne dass öffentlich nachvollziehbar ist, wie der ursprüngliche Messwert lautete. Ich habe dies anhand von 15 Jahren Paralleldaten aufgezeigt, die ich bereits 2017 für Mildura erhalten hatte; damals war Josh Frydenberg der für das Amt zuständige Minister. Dies geschah, nachdem Alan Jones ihn angewiesen hatte, das Amt zu beauftragen, mir diese Daten zur Verfügung zu stellen. Anschließend habe ich alle handschriftlichen Aufzeichnungen transkribiert, konnte jedoch die Veröffentlichung des darauf folgenden Berichts nicht erreichen.

Um es klar zu sagen: Seit 1996 ersetzt das Bureau Quecksilberthermometer in Wetterhütten durch elektronische Sonden, hat jedoch keine Parallelaufzeichnungen veröffentlicht, die einen Vergleich der beiden Messgeräte am gleichen Ort und zur gleichen Zeit ermöglichen würden. Die begrenzten Daten, über die ich verfüge und die ich transkribiert habe, müssen Teil der offiziellen Aufzeichnungen werden, und ich bin sehr daran interessiert, diese Informationen weiterzugeben, sobald die entsprechenden Strukturen dafür geschaffen sind.

Weiter reichende Auswirkungen

Da keine routinemäßigen, öffentlich zugänglichen Parallelmessungen vorliegen, lassen sich die aktuellen Temperaturen an den meisten australischen Messstationen nicht auf der gleichen Grundlage mit den historischen Quecksilberaufzeichnungen vergleichen. Ein Fühler, der systematisch höhere Werte anzeigt oder neu kalibriert wurde, führt zu neuen Extremwerten und überhöht Trends, selbst wenn sich die Lufttemperatur nicht verändert hat.

Da die nationalen Zeitreihen des Bureau und die gemeinsam mit dem CSIRO veröffentlichten Auswertungen auf diesen Stationen basieren, lässt sich das Ausmaß einer etwaigen Erwärmung seit Mitte der 1990er Jahre nicht von den Veränderungen bei den Messgeräten trennen.

Die gleiche Unsicherheit betrifft jeden Versuch, die Langzeitreihen für Prognosen zu nutzen oder globale Durchschnittswerte anhand lokaler Beobachtungen zu überprüfen. Die Veröffentlichung der vorhandenen parallelen Datensätze und die Erstellung neuer Datensätze würde zwar nicht alle Fragen zum Klima klären, aber sie würde eine vermeidbare Quelle des Zweifels beseitigen, ob die aktuellen Zahlen das Gleiche messen wie die alten.

Wird fortgesetzt.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/10/19/australias-historical-temperatures-update-following-tom-berger-forensic-audit/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE