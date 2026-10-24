Cap Allon
Das arktische Meereis war vor fast einem Jahrhundert Schauplatz eines erheblichen Rückgangs. Historische Rekonstruktionen deuten darauf hin, dass die Ausdehnung in den 1930er Jahren mit den heutigen Werten vergleichbar oder sogar geringer war.
In den 1920er und 1930er Jahren erwärmte sich die Arktis stark, und das Meereis zog sich zurück.
Eine Rekonstruktion aus dem Jahr 2024 ergab, dass die Meereisfläche im September zwischen 1920 und 1940 um etwa 1,5 Millionen Quadratkilometer zurückging.
Eine separate Studie aus dem Jahr 2016 identifizierte das Jahr 1936 als ein Jahr mit besonders geringer Meereisausdehnung.
Im Jahr 2017 stellten Forscher fest, dass die geringen Meereisausdehnungen der 1930er Jahre mit denen vergleichbar waren, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts beobachtet wurden.
Es handelt sich hierbei um Rekonstruktionen, nicht um Satellitenmessungen, und sie stimmen hinsichtlich des Ausmaßes des Rückgangs nicht überein. Dennoch belegen sie, dass es bereits lange vor der modernen Satellitenüberwachung zu erheblichen Eisverlusten in der Arktis kam. Lange vor den heutigen CO₂-Emissionen.
In der Folge dehnte sich die Eisbedeckung bis in die mittleren Jahrzehnte des Jahrhunderts aus.
Als 1979 die kontinuierliche Satellitenüberwachung begann, war die Meereisausdehnung im September auf durchschnittlich 7,05 Millionen Quadratkilometer gestiegen.
Es folgte ein anhaltender Rückgang, der im September 2012 mit einem Rekordtief von durchschnittlich 3,57 Millionen Quadratkilometern seinen Höhepunkt erreichte.
Seitdem hat sich der Rückgang jedoch verlangsamt, und es zeigen sich sogar Anzeichen einer Erholung.
Eine im Jahr 2025 veröffentlichte und begutachtete Studie ergab keinen statistisch signifikanten Rückgang der arktischen Meereisausdehnung im September zwischen 2005 und 2024.
Im September 2026 verzeichnete das National Snow and Ice Data Center eine minimale Ausdehnung von 4,6 Millionen Quadratkilometern. Seit diesem September-Minimum hat sich das arktische Meereis jedoch rasch ausgebreitet und erreichte bis zum 15. Oktober 6,81 Millionen Quadratkilometer – ein Zuwachs von rund 2,2 Millionen Quadratkilometern (48 %) in nur 33 Tagen. Dieser bemerkenswerte Saisonstart brachte die arktisweite Ausdehnung auf den höchsten Stand für den 15. Oktober seit 2014, während die kombinierte Eisausdehnung in der Tschuktschen- und der Beaufortsee den höchsten Stand für dieses Datum seit 2001 erreichte.
Und die Ausdehnung dürfte sich fortsetzen.
Die historischen Daten verlaufen nicht linear.
Das Meereis hat erhebliche Rückgänge und Erholungen durchlaufen, obwohl der CO₂-Gehalt in der Atmosphäre kontinuierlich gestiegen ist.
In der Arktis kam es in den 1930er Jahren zu einem starken Rückgang, gefolgt von einer Erholung in den mittleren Jahrzehnten des Jahrhunderts; ab Ende der 1970er Jahre ging das Eis erneut rasch zurück, und nun herrscht seit fast zwei Jahrzehnten Stabilität.
Und die jüngste Vereisung hat jahreszeitlich bemerkenswert stark begonnen.
Link: https://electroverse.substack.com/p/snow-in-the-alps-and-pyrenees-arctic?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke. Alle verlinkten Beiträge sind aber frei verfügbar.)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Man muss sich nur die richtigen „Vergleichszeiträume“ nehmen, dann kann man immer das „darstellen“ was die Ideologie vorgibt…
Ist beim wetter auch nicht anders, wenn man die Zeiträume richtig wählt, bekommt man die gewünschten Erderwärmung oder muss man inzwischen schon „politisch korrekt“ Erderhitzung sagen???
Bestes Beispiel im Moment, die Münchner Allianzarena, dort wird mit verschiedenfarbigen LED-Elementen ein Streifenbild der letzten Jahrzehnte/des letzten Jahrhunderts dargestellt, wie sich die Erde angeblich katastrophal erhitzt.
Wenn man aber die letzten 20- oder 120.000 Jahre (oder mehr) ansieht, sieht das Streifenmuster ganz anders und gar nicht mehr so bedrohlich aus!
Deswegen lässt man das dann weg!
Die Frage ist doch, gibt es einen statistisch stringenten Zusammenhang zwischen jährlicher arktischer Eisentwicklung und Entwicklung der CO2-ppm in der Luft. Wenn das der Fall wäre, wäre es zwar kein Beweis, aber ein Hinweis, daß CO2 die Ursache sein könnte.
Wenn aber ein solcher Zusammenhang nicht erkennbar ist, spricht das gem. Logik eigentlich gegen eine CO2-Verursachung, oder?
Wenn man aber trotzdem CO2 als Ursache annimmt, sollte es zumindest eine „sprachlich formulierbare Theorie“ geben, wie das CO2 als Ursache in Frage käme. Gibt es so eine Theorie? Wer kennt eine? Alle CO2-Gläubigen müßten darauf doch auf Anhieb eine auf der realen Physik basierende Antwort bereit haben, oder?
CO2 wurde und wird als politische Waffe zur Demolierung aller westlichen Werte erfunden und eingesetzt. Physik ist dabei vollkommen irrelevant. Endlose Wiederholung ist wichtig.
Es wäre schön, wenn es einmal eine rekonstruierte Grafik der vermuteten Eisausehnungen über die letzten 100 Jahre geben würde. Die Zu- und Abnahme über Jahrzehnte. Zwar nur eine Rekonstruktion, aber die Temperaturreihen von Grönland sind in dieser Zeit auch nur frei rekunstruiert und trotzdem werden sie uns vorgesetzt.
Nur die Wetterstation von Nuuk und Tasiilaq kann reale Werte vorzeigen, immer wieder mit fehlenden Stellen, die dann auch rekonstruiert und in den Reihen Eingang gefunden haben. So die Jahre während des Krieges, und die wurden dann niedrig angesetzt. Siehe Grafik 1 in unserem Grönlandartikel.
Überhaupt hätte man die Grafik 1 hier am Schluß des Artikel einbinden können: https://eike-klima-energie.eu/2026/10/20/der-sommer-in-groenland-wird-nicht-mehr-waermer-2/
Grönland baut seit etwa 35 Jahren ein inselüberspanntes STationsnetz auf, das momentan aber erst über 100 Stationen verfügt, das nur ein Sechstel so große Deutschland greift auf 2000 Wetterstationen zurück.
welche Überraschung zum Winterhalbjahr.
welche Überraschung, das passiert jedes Winterhalbjahr.