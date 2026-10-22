WUWT, Gastautor, Meinungskommentar Von Brian Gitt

Ich arbeite bei einem führenden Nukleartechnologieunternehmen. Meine Tage verbringe ich im Gespräch mit Entwicklern von Rechenzentren, KI-Fabriken und Industrieanlagen – Unternehmen, die hoffen, dass moderne Kernkraftwerke ihren enormen und stetig wachsenden Energiebedarf decken können. Fast jedes Gespräch läuft auf zwei Fragen hinaus: Wie viel wird es kosten? Wann können wir es bekommen?

Kernbrennstoff hat einen überproportionalen Einfluss auf beide Antworten. Um Kernenergie in großem Umfang zu nutzen, benötigt man reichlich Brennstoff mit einem Preis pro Kilowattstunde, der mit anderen Energiequellen wie Erdgas konkurrenzfähig ist und der innerhalb eines Zeitraums verfügbar ist, der den Kundenbedürfnissen entspricht. Man könnte das technisch fortschrittlichste Kraftwerk der Welt haben, aber wenn der Brennstoff zu teuer ist oder zu spät geliefert wird, ist der Strom entweder zu teuer für die Kunden oder nicht verfügbar, wenn sie ihn benötigen.

Die Herausforderung besteht darin, dass keine Energiequelle alle Anforderungen erfüllt: Was aktuell verfügbar ist, kann teuer sein, was weniger kostet, benötigt möglicherweise mehr Zeit, und was Wachstum fördert, erfordert unter Umständen eine Infrastruktur, die noch nicht im erforderlichen Umfang vorhanden ist. Der beste Ansatz ist nicht, alles auf eine einzige Energiequelle zu setzen, sondern ein diversifiziertes Energieportfolio aufzubauen. Die meisten Menschen investieren schließlich auch nicht ihre gesamte Altersvorsorge in eine einzige Aktie. So gefährdet ein negatives Ergebnis in einem Sektor nicht die gesamte Planung. Ein ähnliches Prinzip gilt für fortschrittliche Kernbrennstoffe.

Fortschrittlicher Kernbrennstoff unterscheidet sich von herkömmlichem Brennstoff, der typischerweise mit weniger als 5 % angereichert und zu kleinen Oxidpellets geformt ist. Fortschrittlicher Brennstoff weist einen höheren Anreicherungsgrad oder eine andere Form auf. Er ist energiereicher und effizienter, seine Lieferkette befindet sich jedoch noch im Aufbau.

Es gibt drei Quellen für fortschrittlichen Brennstoff: Frischbrennstoff aus neu abgebauten Uranvorkommen, staatlich bereitgestelltes Material und aus Atommüll recycelter Brennstoff. Die kombinierte Nutzung dieser drei Quellen kann das Versorgungsrisiko senken, die Kosten kontrollieren und den Ausbau der Kernenergie deutlich beschleunigen.

Der größte Vorteil von Frischkraftstoff

ist seine Verfügbarkeitssicherheit: Die Industrie weiß, wie er hergestellt und transportiert wird, Unternehmen wissen, wie sie ihn kaufen können, und Aufsichtsbehörden wissen, wie sie die Anlagen, die ihn verwenden, überprüfen. Doch diese Sicherheit hat ihren Preis. Frischkraftstoff ist zwei- bis dreimal so teuer wie staatlich bereitgestellter oder recycelter Kraftstoff.

Die Lieferkette ist noch immer klein, und jedes Glied erfordert Anlagen, Genehmigungen, Arbeitskräfte, Ausrüstung und Transport. Verzögert sich ein Glied, kommt der Brennstoff verspätet an, und verspätet sich der Brennstoff, verspätet sich die Stromversorgung. Den Lieferanten fehlen die festen Aufträge, die für den Kapazitätsausbau notwendig sind, während Projektentwickler zögern, sich zu engagieren, bevor Projekte genehmigt und finanziert sind. Jede Seite wartet darauf, dass die andere den ersten Schritt macht. Sich allein auf frische Brennstoffe zu verlassen, würde die Branche hohen Preisen, Marktschwankungen, Handelsbeschränkungen, geopolitischen Störungen und Verzögerungen aussetzen.

Regierungen verfügen über Restbestände an nuklearem Material

aus Verteidigungs-, Forschungs- und Energieprogrammen. Ein Teil davon kann ohne die üblichen Herstellungsschritte zu Brennstoff für fortgeschrittene Reaktoren verarbeitet werden. Regierungen investieren Milliarden in die Lagerung, Sicherung oder Entsorgung dieses Materials. Dessen Umwandlung in Brennstoff wandelt diese kostspielige Belastung in bezahlbare, saubere Energie um.

Der Nachteil besteht darin, dass uns die Anlagen fehlen, um das Material zu verdünnen und in die für Reaktoren benötigte Form zu bringen. Behörden müssen entscheiden, wer es verwenden und transportieren darf und unter welchen Bedingungen, weshalb der Liefertermin ungewiss bleibt. Auch die Lagerbestände sind begrenzt. Sie können zwar das anfängliche Wachstum unterstützen, aber nicht unbegrenzt eine ganze Reaktorflotte versorgen.

Recycelter Brennstoff ist die beste langfristige Option.

Die meisten Menschen verbinden mit „Atommüll“ Wertlosigkeit. Doch Atommüll ist verbrauchter Kernbrennstoff, und die meisten heutigen Reaktoren nutzen nur etwa 5 % der Energie ihres Brennstoffs, bevor dieser abgebaut und eingelagert wird. Das bedeutet, dass 95 % der ursprünglichen Energie ungenutzt bleiben. Diese Energie ungenutzt zu lassen, ist, als würde man einen Bissen von einem Apfel nehmen und den Rest wegwerfen.

Mit den richtigen Verfahren lässt sich verbrauchter Brennstoff in neuen Brennstoff umwandeln. Nukleares Recycling könnte die Brennstoffkosten um bis zu 80 % senken – eine Entwicklung, die die Wirtschaftlichkeit der Kernenergie grundlegend verändern würde. Sie würde den Bedarf an neuem Uranabbau und Urananreicherung verringern, Energieerzeuger vor Preisschwankungen schützen und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten reduzieren. Nukleares Recycling würde eine langfristige Belastung in eine riesige Quelle heimischer Energie verwandeln.

Der größte Vorteil von recyceltem Brennstoff liegt wohl in seiner Skalierbarkeit. Je mehr Reaktoren in Betrieb sind, desto mehr recycelbaren Brennstoff erzeugen sie, und desto selbsttragender wird das Recycling. Doch ein solches System lässt sich nicht über Nacht aufbauen. Nicht alle modernen Reaktoren können mit recyceltem Brennstoff betrieben werden, und den meisten Ländern fehlen Recyclinganlagen im kommerziellen Maßstab. Diese Anlagen müssen sicher, zuverlässig und kostengünstig arbeiten.

Frischer Brennstoff bietet kurzfristig die sicherste Lösung. Er ist zwar teurer als die Alternativen, doch deren Entwicklung braucht Zeit.

Mittelfristig kann staatliches Material eine kostengünstigere Alternative darstellen, während der Markt wächst.

Recycelter Brennstoff bietet langfristig die besten Voraussetzungen für Skaleneffekte und Wirtschaftlichkeit, seine Entwicklung wird jedoch am längsten dauern.

Warum nicht einfach bei herkömmlichen Leichtwasserreaktoren bleiben? Ihr Brennstoff ist günstiger und die Lieferketten sind bereits etabliert. Traditionelle Kernenergie sollte weiterhin Teil des Energiemixes sein, aber nicht die einzige Option. Moderne Reaktoren können mit weniger Brennstoff mehr Energie gewinnen, bieten höhere Sicherheitsstandards und wandeln verbrauchten Brennstoff in eine Ressource statt in eine Belastung um – und tragen so den größten Bedenken der Bevölkerung hinsichtlich neuer Kernenergieprojekte Rechnung.

Eine gut etablierte Lieferkette ist ein Vorteil der traditionellen Kernenergie, doch ein Großteil davon beginnt im Ausland. Im Jahr 2025 stammten etwa 93 % des von US-amerikanischen Kernkraftwerksbetreibern gekauften Urans aus dem Ausland. Diese Abhängigkeit birgt geopolitische Risiken, zumal die Vereinigten Staaten bereits über einen enormen Energievorrat in Form von abgebranntem Kernbrennstoff verfügen. Wir sollten diese Ressource nicht ungenutzt lassen.

Die Diversifizierung der nuklearen Brennstoffquellen bietet Kunden zeitnahe und kostengünstige Alternativen. Sie ermöglicht es uns, eine reichhaltige Brennstofflösung für das nächste Jahrhundert zu erschließen, zwei Belastungen – Abfall und staatliches Material – in Vermögenswerte umzuwandeln und Preis- sowie geopolitische Risiken zu minimieren. Dies ist der sicherste Weg, Energieunabhängigkeit und reichlich vorhandene, bezahlbare saubere Energie für unsere Zukunft zu sichern.

Brian Gitt ist Senior Vice President und Leiter der Geschäftsentwicklung bei Oklo, Inc.

Dieser Artikel wurde ursprünglich von RealClearEnergy veröffentlicht und über RealClearWire zur Verfügung gestellt.

https://wattsupwiththat.com/2026/10/16/how-to-fulfill-the-great-potential-of-nuclear-energy-affordable-clean-abundant-power/