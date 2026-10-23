Charles Rotter

Der dritte jährliche Bericht „State of Wildfires“ wurde am 3. August als Diskussionsvorabdruck in „Earth System Science Data“ veröffentlicht. Er umfasst die Brandsaison von März 2025 bis Februar 2026. Nach den Angaben des Berichts lag die weltweit verbrannte Fläche um 18 % unter dem Durchschnitt der Jahre 2002 bis 2024, und die durch Brände verursachten Kohlenstoffemissionen lagen um 20 bis 31 % unter dem Durchschnitt.

Das lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Der Rest der Zusammenfassung geht Region für Region auf die einzelnen Gebiete ein:

In den Wäldern des kanadischen Schildes im Mittleren Westen – dem Epizentrum der ungewöhnlichen Saison in Kanada – stellen wir fest, dass der anthropogene Klimawandel die Wahrscheinlichkeit extremer Brandwetterbedingungen in dieser Region verdoppelt hat und die beobachtete BA im Zeitraum Juli–August 2025 etwa 61-mal wahrscheinlicher gemacht hat, während das Ausmaß der BA in der Region 46-mal größer ist. Auch in vielen Teilen Europas wurden Rekordwerte oder sehr hohe Werte bei der BA und den C-Emissionen durch Brände verzeichnet, darunter in Spanien, Portugal und UK, und auf dem gesamten Kontinent waren Sachwerte im Rekordwert von 4,11 Milliarden US-Dollar der Brandgefahr ausgesetzt. Direkte Todesfälle gab es in der Türkei (17), Spanien (8), Portugal (6), Zypern (2), Griechenland (1) und Frankreich (1), und die Zahl der Evakuierungen in der Türkei, Spanien und Griechenland belief sich auf insgesamt über 110.000. Im Nordwesten der Iberischen Halbinsel stellen wir fest, dass extremes Brandwetter im August 2025 aufgrund des Klimawandels etwa dreimal wahrscheinlicher war. Unter einem Szenario mit hohen Emissionen (SSP3-7.0) werden Brände mit demselben Wiederkehrintervall bis zum Ende des Jahrhunderts voraussichtlich eine um etwa 78 % größere Fläche verwüsten, wobei einige Prognosen innerhalb desselben Szenarios sogar eine etwa siebenfache Zunahme nahelegen. In Chile und im Nordwesten Argentiniens forderten die Brände im Januar und Februar 2026 23 Todesopfer, führten zur Vertreibung von 55.000 Menschen und bedrohten eine UNESCO-Welterbestätte. In den chilenischen gemäßigten Wäldern und im Matorral, dem Epizentrum der Brände, stellen wir fest, dass die Brandfläche (BA) aufgrund des anthropogenen Klimawandels um etwa 36 % größer war. – https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2026-587

Das Projekt wählt seine Schwerpunktereignisse jedes Jahr anhand der Größe der verbrannten Fläche, der Emissionen und der Auswirkungen aus. So werden die schlimmsten regionalen Brände in die Zuordnungsanalyse einbezogen, und die globale Gesamtsumme, die zurückgegangen ist, wird in einem Absatz erwähnt.

Ein unterdurchschnittliches Jahr könnte Glück sein. Deshalb habe ich mir die Satellitendaten angesehen. Das MODIS-Produkt der NASA zur Erfassung verbrannter Flächen MCD64A1 kartiert jeden Monat die Brandnarben der Satelliten Terra und Aqua mit einer Auflösung von 500 Metern. Die Brandforschungsgruppe der University of Maryland, die dieses Produkt erstellt, stellt für Klimaforschungszwecke auch eine Version mit einer Auflösung von einem Viertelgrad bereit – MCD64CMQ –, bei der die verbrannten Hektar bereits in jeder Gitterzelle summiert sind. Ich habe die Werte für jeden Monat von Januar 2001 bis Dezember 2023, dem letzten vollständigen Jahr in den Datensätzen, addiert.

In den fünf Jahren von 2003 bis 2007 verbrannten durchschnittlich 450 Millionen Hektar. In den fünf Jahren von 2019 bis 2023 waren es durchschnittlich 353 Millionen. Der seit 2003, als beide Satelliten im Einsatz waren, berechnete Trend zeigt einen Rückgang von etwa 1,5 % pro Jahr, und dieser ist nicht unerheblich: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Trend zufällig auftritt, liegt bei weniger als eins zu zehntausend. Das Jahr 2023, in dem Kanada eine Rekord-Brandperiode erlebte, belegt weltweit Platz 14 von 23. Das Jahr mit der geringsten Brandfläche in der Aufzeichnung ist 2022.

All dies ist nicht neu. Bereits 2017 berichteten Niels Andela und Kollegen unter Verwendung des gleichen MODIS-Produktes in Verbindung mit der GFED4s-Datenbank in der Fachzeitschrift „Science“, dass „die weltweite Brandfläche in den letzten 18 Jahren um 24,3 ± 8,8 % zurückgegangen ist“. Sie führten den Großteil dieses Rückgangs auf die Landwirtschaft zurück, weil sich landwirtschaftliche Nutzflächen in Savannen und Grasland ausbreiteten, in denen früher Brände auftraten. Sie stellten außerdem fest, dass Brandmodell-Simulationen weder das Ausmaß noch das Muster dieses Rückgangs nachbilden konnten, und wiesen darauf hin, dass die Modelle die Brandemissionen in zukünftigen Prognosen möglicherweise überschätzen. Damals ergab MODIS allein für den Zeitraum 2003 bis 2015 einen Wert von −1,15 % pro Jahr, der nur auf dem 90-Prozent-Signifikanzniveau signifikant war. Acht weitere Jahre an Daten haben dieses Problem behoben.

MODIS mit einer Auflösung von 500 Metern übersieht viele kleine Brände, weshalb das GFED-Team im Jahr 2023 die Datenserie neu aufbereitete. Chen et al. korrigierten MCD64A1 anhand von Landsat- und Sentinel-2-Bildern, die kleine Brandflächen erkennen, die MODIS übersieht, und kamen auf einen um 93 % höheren Gesamtwert. Der Rückgang blieb bestehen.

Aus der Zusammenfassung:

Die weltweite jährliche Brandfläche im Zeitraum 2001–2020 wird auf 774 ± 63 Mha/Jahr oder 5,9 ± 0,5 % der eisfreien Landfläche geschätzt. Die Brandfläche ging um 1,21 ± 0,66 % pro Jahr zurück, was einem kumulativen Rückgang von 24,2 ± 13,2 % über 20 Jahre entspricht. … Der weltweite Rückgang ist in erster Linie auf eine Abnahme der Brände in Savannen, Graslandschaften und Ackerflächen zurückzuführen. … Bei Wald-, Torf- und Entwaldungsbränden zeigten sich keine signifikanten langfristigen Trends. – https://doi.org/10.5194/essd-15-5227-2023

Das Rohdatenmaterial aus den Satellitenaufnahmen, der Artikel in „Science“ und die korrigierte Datenbank weisen also alle in die gleiche Richtung. Jährlich brennt etwa ein Viertel weniger Landfläche ab als zu Beginn des Jahrhunderts.

Die übliche Antwort lautet, dass es sich bei diesem Rückgang um afrikanisches Grasland handelt, das nicht mitgezählt wird. Der größte Teil davon entfällt auf Afrika. Ich habe die Gesamtzahlen jedoch anhand eines groben Rahmens um den Kontinent herum aufgeteilt, und im Rest der Welt ist der Rückgang in etwa gleich stark:

Das rechte Diagramm weist mehr Rauschen auf, und der Trend ist dort statistisch gesehen schwächer, aber er ist rückläufig, nicht steigend. Nördlich von 50° N, wo sich die borealen Wälder befinden, schwankt die Reihe stark, ohne dass sich ein signifikanter Trend in die eine oder andere Richtung abzeichnet. Das Jahr mit der größten Fläche ist nach wie vor 2003.

Die Fachwelt hat eine Antwort auf all dies. Im Juni 2024 untersuchten Calum Cunningham von der Universität Tasmanien und seine Kollegen rund 30 Millionen Brände, behielten die 2.913 diejenigen mit der höchsten Energie bei und stellten fest, dass sich diese Extremereignisse von 2003 bis 2023 um das 2,2-Fache erhöhten. Cunningham erklärte gegenüber der „Washington Post“, die Arbeit sei als Antwort auf Skeptiker entstanden, die fragten, wie es zu einer zunehmenden Brandkrise kommen könne, obwohl die verbrannte Fläche schrumpfe. Die Zuwächse sind real und konzentrieren sich auf gemäßigte Nadel- und boreale Wälder. Allerdings handelt es sich um etwa einen Brand pro zehntausend, bezogen auf eine Datenserie, die 2003 beginnt, und laut „Nature“ selbst stellt die Studie keinen direkten Zusammenhang zwischen diesem Trend und der globalen Erwärmung her.

Der neue Bericht „behauptet“ zudem – was im Grunde eine unbegründete Behauptung ist –, dass durch Klimaschutzmaßnahmen das Waldbrandrisiko bis zum Ende des Jahrhunderts im Vergleich zu einem Worst-Case-Emissionsszenario bereits verringert worden sei:

Es wird erwartet, dass der fortschreitende Klimawandel diese hydroklimatischen Extreme noch verstärken wird, doch haben Klimaschutzmaßnahmen das prognostizierte Waldbrandrisiko bis zum Ende des Jahrhunderts bereits verringert: Bei einem Emissionsszenario am oberen Ende der Skala (SSP3-7.0) werden die extremen BA-Ereignisse in unseren Schwerpunktregionen voraussichtlich um 4–23 % geringer ausfallen, als sie es bei einem Worst-Case-Emissionsszenario gewesen wären, das mittlerweile nicht mehr als glaubwürdig angesehen wird (SSP5-8.5). Hervorhebung hinzugefügt – https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2026-587

SSP5-8.5 war nie der Weg, den wir eingeschlagen haben. Zeke Hausfather und Glen Peters wiesen 2020 in „Nature“ darauf hin, dass dieses Szenario „eine beispiellose Verfünffachung des Kohleverbrauchs bis zum Ende des Jahrhunderts“ erfordern würde und dass der weltweite Kohleverbrauch bereits 2013 seinen Höchststand erreicht hatte.

Es gab nichts, was die Situation hätte mildern können.

Die weltweite Brandfläche lag in der vergangenen Saison 18 % unter dem Durchschnitt und ist seit zwei Jahrzehnten rückläufig. Warum wird das in einem einzigen Satz zusammengefasst?

Wenn die Brandmodelle den Rückgang im Jahr 2017 nicht nachbilden konnten, wie viel Gewicht haben dann ihre Prognosen für das Ende des Jahrhunderts noch?

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Quotes from Chen et al. 2023, https://doi.org/10.5194/essd-15-5227-2023, and Burton et al. 2026 (preprint), https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2026-587/, used under CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Burned area data: NASA MODIS MCD64CMQ Collection 6.1, monthly 0.25° burned area, January 2001 to December 2023, from the University of Maryland fire group (fuoco.geog.umd.edu). Annual totals are sums of the monthly BurnedArea field. “Africa” is the box 36°S to 38°N, 18°W to 52°E.

Link to spreadsheet

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/10/17/fire-down-below-latest-state-of-wildfires-report-finds-global-burned-area-18-below-average/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE