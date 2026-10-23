Dem Wetter ausgeliefert, von Stromimporten abhängig, aber noch in der Lage, Stromrechnungen zu bezahlen.
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Wie sagten die von der Deutschen Bank dereinst, Peanuts mehr nicht.
Ach was, Steinmeier und seine Leute sagen doch, mit Batterien wäre all das kein Problem, und mit zusätzlich Wasserstoff wird daraus sogar eine Quelle unerschöpflichen Gratisstroms, weil Wind und Sonne keine Rechnung schicken! Schlaraffenland eben …
Und was sind schon 6 Billionen, das ist doch nur das Dreifache des geplanten EU-Budgets …
Wobei ca. eine erste Billion als „Sondervermögen“ ja ohnehin bereits aufgenommen wurde, allerdings zur militärischen Aufrüstung, um die stärkste Armee in Europa zu werden (wieder einmal) …
Dr. Andreas Beck, der Dr. Krall gegenüber kritisch war und einige andere Ansichten hatte, kommt zu der Auffassug, dass Deutschland jetzt harte Reformen braucht.
Er zieht Parallelen zu Argentiniens radikalem Reformkurs unter Javier Milei und geht der Frage nach, warum es dort gelungen ist, was hierzulande unmöglich erscheint, und welche Rolle Sprache, Freiheit und politische Kommunikation dabei spielen.
https://youtu.be/8EbhZLnrYLs
Dass der deutsche Staat die deutschen Staatsbürger abzockt, ihnen ihre Ersparnisse wegnimmt (Diebstahl) und sie verhungern sowie verarmen lässt ist eine jahrzehnte Tradition.
Hier nochmal wie der Staat die Ersparnisse der Deutschen dreimal vernichtete.
https://youtu.be/tVfhkBN5Axs
1914, als das Deutsche Kaiserreich die Goldbindung der Mark aufhob und begann, den Ersten Weltkrieg mit Krediten und Kriegsanleihen zu finanzieren. Millionen Bürger vertrauten dem Staat und investierten ihre Ersparnisse in die vermeintlich sichere Zukunft ihres Landes.
Den Krieg hat der deutsche Staat verloren Die Siegermächte des Ersten Weltkriegs forderten von Deutschland eine endgültige Gesamtsumme von 132 Milliarden Goldmark.
Doch nach der Niederlage folgte eine wirtschaftliche Katastrophe: die Hyperinflation von 1923. Die Preise explodierten, Löhne verloren innerhalb kürzester Zeit ihren Wert und Menschen mussten Schubkarren voller Banknoten zum Einkaufen mitnehmen. Was bedeutete diese Geldentwertung für deutsche Sparer, Banken und die Staatsverschuldung? Anschließend beleuchten wir den Börsencrash von 1929, die Weltwirtschaftskrise und den Zusammenbruch deutscher Banken.
Der Staat hat das Volk 3x enteignet, hat den Krieg verloren und die Deutschen dann auch noch hoch verschuldet. Das was wir aktuell haben ist ja harmlos dagegen.
Wer macht das alles?
Der Staat !!! Nicht der böse Kapitalismus. Nicht VW, Fresenius, ALDI oder ein anderes Unternehmen sondern immer der Staat.
Der Staat beginnt die Kriege, verspricht ihn zu gewinnen und verliert ihn auch noch mit hoher Verschuldung. Also was schlimmeres als den Staat kann es für die deutsche Bevölkerung nicht geben.
Wenn man das einmal begreift, dann kann man das Problem auch lösen.
Ach was, kostet alles nur ein Kugel Eis im Monat und Deutschland ist ein reiches Land…. 😎🥳🤦♂️