Die Ahrtalflut 2021 wurde von Kanzlerin Angela Merkel und anderen Politikern, Wissenschaftlern und Aktivisten als Folge des menschgemachten Klimawandels dargestellt. Der neben Merkel stehende Bürgermeister des Dorfes Schuld im Flutgebiet widersprach ihr beim Ortstermin aber sogleich, weil seine Dorfchronik zeigte, daß katastrophale Fluten lange vor der behaupteten industriellen Aufwärmung im Ahrtal stattfanden.
Der Mann hatte Recht: Historisch war die Ahrtalflut 2021 ein weniger extremes Ereignis als Fluten, die ausgerechnet in der Zeit stattfanden, als Europa noch weit entfernt davon war, industrielles Kohlendioxid auszustoßen.
Die Ahrtalflut 2021 wurde von Kanzlerin Angela Merkel und anderen Politikern, Wissenschaftlern und Aktivisten als Folge des menschgemachten Klimawandels dargestellt. Der neben Merkel stehende Bürgermeister des Dorfes Schuld im Flutgebiet widersprach ihr beim Ortstermin aber sogleich, weil seine Dorfchronik zeigte, daß katastrophale Fluten lange vor der behaupteten industriellen Aufwärmung im Ahrtal stattfanden.
Der Mann hatte Recht: Historisch war die Ahrtalflut 2021 ein weniger extremes Ereignis als Fluten, die ausgerechnet in der Zeit stattfanden, als Europa noch weit entfernt davon war, industrielles Kohlendioxid auszustoßen.
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Wie kann man mit der Magdalenenflut nur derart ketzerisch und respektlos in die heutigen Glaubensbereiche eingreifen. Die Markierungen von 1342 müssen sich doch irgendwie nachbessern und verändern lassen. Am besten, indem man die Pegelhöhen gegen CO2-Anteile der Atmosphäre ändert. – Kann man ja vielleicht über Nacht tun, damit es keiner merkt!